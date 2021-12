Husin Lehtonen omikronin ikävästä ominaisuudesta: ”Nettovaikutus on aika kamala”

”Meillä nähdään sama ilmiö kuin on tuttu maailmalta.”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen pelkää hallituksen myöhään tiistaina ilmoittamien koronatoimien olevan riittämättömiä, koska ne perustuivat vanhentuneeseen tilannekuvaan.

Lue lisää: Tässä ovat uudet korona­rajoitukset – katso koko lista

Miksi tilannekuva oli vanhentunut?

– Tuntuu vähän, että THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) tartuntatautirekisteri ei päivity viikonloppuisin. Hus-alueen luvut olivat perjantailta. Silloin omikronin osuus oli 50 prosenttia, tiistaina se oli jo 70 prosenttia.

Lehtosen mukaan Hus-alueen tartuntamäärät ovat ”ihan tapissa”. Enempää ei pystytä testaamaan, koska testauskapasiteetti ei riitä.

Nykyisillä testimäärillä positiivisten osuus on huimat 12 prosenttia. Esimerkiksi kymmenentuhatta testiä päivässä, 1 200 sairastunutta.

– Missään vaiheessa epidemiaa ei ole oltu näin korkeissa luvuissa. En ole aikaisemmin nähnyt tällaista hyppäystä vain kahdessa viikossa. Omikron on ihan huikean tarttuva verrattuna aikaisempiin variantteihin.

Pitäisikö Suomi sulkea?

– Ei virus sillä häviäisi. Se lähtisi sen jälkeen uudelleen liikkeelle ellei rokotuskattavuus olisi tosi korkea.

Sitä se ei nyt ole.

– Olemme kolmosrokotuksissa jäljessä muista Pohjoismaista ja Keski-Euroopasta. Olivat syyt mitä hyvänsä, olemme olleet liian hitaita.

Koronarokotusta pop-up -pisteessä Vuosaaressa Helsingissä.

Lehtonen ei pidä ulkorajojen visua sulkemistakaan pelastuksena, koska omikron on jo Suomessa.

Ratkaisu ei ole umpilukko, vaan avain ahdingossa on kolmas rokote.

– Kolmosbuusterit on tärkein toimenpide, ja maskit, ja sitten erilaisia sulkuja.

Lehtonen ehdottaa maskipakkoa ”joka paikkaan ja vaikka sakon uhalla”.

– Kaikessa yksinkertaisuudessaan idea on saada tarttuvuusluku painettua alle yhden.

Lehtonen ottaisi mallia Norjasta ja Tanskasta, jossa on otettu käyttöön tiukemmat rajoitukset kuin Suomessa.

Hän pelkää, että Tanskan tie on Suomen tie.

Koronanäytteenottoa Suomeen saapuville matkustajille Länsiterminaalissa Helsingissä maaliskuusa.

Rajoituksia tarvitaan rokottamattomien suojelemiseksi, mutta se on vain toinen puoli kolikkoa. Rokotetut eivät ole rokottamattomien vankeja.

Omikronia on sanottu oireiltaan lievemmäksi kuin edellistä valtamuotoa deltaa, mutta sitten tulee Lehtosen mukaan iso mutta.

– Vakavasti sairastuvien määrä voi olla jonkin verran pienempi, Lehtonen sanoo.

– On arvuuteltu, onko se 50 prosenttia vai, kuten me Husissa ajatellaan, 25 prosenttia, mutta se ei paljon auta, jos se on myös kolme tai neljä kertaa tartuttavampi.

– Nettovaikutus on aika kamala, jos neljäsosa (vakavista tartunnoista) lähtee pois, mutta tulee neljä kertaa enemmän tartuntoja.

– Ja kun tässä ovat nyt alttiina rokotetutkin, niin mahdollinen potilaiden määrä on tosi suuri, Lehtonen muistuttaa omikronin kyvystä iskeä kahden rokotuksen taakse.

Vasta kolmas piikki toden sanoisi, tai ainakin auttaisi merkittävästi.

Jono koronarokotukseen Espoossa.

Jos hallituksen tilannekuva oli vanhentunut, mikä voisi olla tilannekuva vuoden vaihtuessa?

– Paras ennakointi on varmasti tanskalaisten Statens Serum instituutin (SSI) mallinnos, joka oli tehty kahdella skenaariolla.

– Toisen mukaan omikron on yhtä vakava kuin delta, toisen mukaan puolet lievempi, mutta silloinkin sairaalaan tulee päivässä 150 potilasta.

Lehtonen muistuttaa Suomen tehohoitoa koordinoivan Kuopion yliopistollisen sairaalan professorin Matti Reinikaisen laskeneen sairaalahoitoon tulleista joka neljännen tai kuudennen joutuvan tehohoitoon.

– Silloin meillä tulee teholle parin viikon päästä 20 potilasta päivässä.

Tehohoitojakson pituus on koronassa keskimäärin 10–11 vuorokautta.

Lehtonen luottaa Suomen terveydenhoitojärjestelmän venymiskykyyn, ”mutta sitten ei kyllä vähään aikaan tehdä mitään muuta”.

– Kuukausi tai puolitoista hoidetaan pelkkää koronaa, teho-osastot ovat aivan täynnä ja meillä nähdään sama ilmiö kuin on tuttu maailmalta.

Jos Suomen koronatilanteesta haluaa löytää jotain hyvää, sekin on mahdollista, vaikka ei varmasti lohduta niitä, jotka sairastuvat vakavasti.

– Omikron käy väestöä läpi paljon nopeammin kuin aikaisemmat aallot. Saamme korkean ja kapea aallon eli lohtuna on se, että kärsimys on nopeammin ohi.

Koronan tehohoitoa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Pahaa aikaa on seuraava kuukausi, ehkä kaksi.

– Tämä on kaikki ennakointia, koputetaan puuta, että olen väärässä. Tämä arvioni perustuu aika pitkälle Tanskan tilanteeseen.

– Kyllä haasteita tulee olemaan saada tartunnat laskuun. Virus jakaantuu nyt hyvin nopeasti väestöön, kaikissa kohtaamisissa.

– Pyörimme jouluostoksilla, erilaisissa tilanteissa... Lapset kantavat sitä koteihin...

– Koulut ja päiväkodit ovat merkittävä tartuntojen lähde, mutta se on poliittisesti vaikeaa hoitaa se puoli kuntoon...

– Kaikenlaiset isot joukkotapahtumat ovat haasteellisia, oli koronapassi tai ei...

– Kyllä tämä vaikeaa tulee olemaan, Lehtonen huokaa.