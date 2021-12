WHO varoittaa: omikron tartuttaa koronan sairastaneen 3–5 kertaa deltaa helpommin

Maailman terveysjärjestö esitti tuoreita näkemyksiä pandemiatilanteesta.

Koronataudista jo toipuneilla henkilöillä on kolmesta viiteen kertaa suurempi mahdollisuus saada uusi tartunta omikron-variantista delta-varianttiin verrattuna, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO tiedotteessaan.

WHO:n mukaan variantti pystyy välttämään aiempaa immuniteettia hyvin. Se siis voi tarttua sellaisiinkin henkilöihin, jotka ovat sairastaneet koronataudin aiemmin tai jotka ovat saaneet rokotukset useita kuukausia sitten.

Toistaiseksi saatu näyttö tukee oletuksia, joiden mukaan koronarokotteet tepsivät hyvin myös omikron-varianttiin. Siitä, aiheuttaako omikron deltaa vakavampaa tautia, ei kuitenkaan ole toistaiseksi tietoa.

Koronaviruksen omikron-variantista on tulossa pikavauhtia vallitseva virusmuunnos useissa Euroopan maissa ja toisissa se on jo päässyt siihen asemaan, WHO kertoo.

Tiedotteen mukaan esimerkiksi Britanniassa variantin määrä näyttää kaksinkertaistuvan 1,5–3 päivän aikajänteellä ja leviävän vauhdilla, jota ei ole aiemmin nähty.

WHO:n mukaan omikronin mukanaan tuomat suuret tartuntamäärät voivat johtaa koronapotilaiden sairaalahoidon tarpeen lisääntymiseen ja häiritä terveydenhoitojärjestelmiä ja muita kriittisiä palveluja laajalti.

WHO kehottaa kaikkia toistaiseksi rokottamattomia henkilöitä ottamaan rokotteen siitäkin huolimatta, että henkilö olisi jo kertaalleen sairastanut koronataudin.

Toiseksi WHO kehottaa ihmisiä jatkamaan toimenpiteitä, joilla tartuntoja voidaan välttää: välttämällä väkijoukkoja erityisesti suljetuissa ja ahtaissa tiloissa, pitämällä turvavälejä, käyttämällä kasvomaskia, pesemällä käsiä ahkerasti ja yskimällä oikein.

Kolmanneksi WHO kehottaa hallituksia ja viranomaisia varautumaan tartuntamäärien huomattavaan nousuun useilla eri tavoilla. Näitä tapoja ovat esimerkiksi tartuntojen testaus- ja jäljityskapasiteetin lisääminen ja sairaanhoito- ja lääkintähenkilökunnan tukeminen.

WHO huomauttaa, että terveydenhuollon työntekijöiden huolia tulee kuunnella ja heidän työoloihinsa kiinnittää huomiota.