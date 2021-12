”Tääl on ihminen ketä ampuu kiväärillä” – lue Pernon kaksoismurhan hyytävä hätäpuhelu sanasta sanaan

Tallenne paljastaa viimeiset hetket asunnossa, jonne haulikkosurmaaja tunkeutui ampumalla lukon hajalle.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa kuunneltiin tiistaina tallenne puhelusta, jonka Turun Pernon kaksoissurmaajan uhri soitti hätäkeskukseen ennen kuolemaansa. Tallenne on murhaoikeudenkäynnissä syyttäjän todisteena.

Surmanlaukaukset tallentuivat hätäkeskuksen äänitteelle. Uhrin ja ampujan lisäksi äänessä on asunnossa ollut nainen.

Teksti on poliisin tallenteelta purkama. IS on poistanut tekstistä henkilöiden nimet.

Uhri oli 27-vuotias mies. Hän soitti puhelun tilanteessa, jossa hänen kaverinsa (tallenteen litteroinnissa nimellä Ampuja) oli jo ampunut häntä kohti kerran kerrostalon pihalla, mutta haulit olivat vain raapaisseet hänen päätään.

Uhri, hänen 23-vuotias kumppaninsa ja kumppanin 49-vuotias äiti olivat lukittautuneet sisään asuntoon. Samaan aikaan porraskäytävässä syytetty ampui kuoliaaksi naapurin naisen ja kamppaili tämän miehen kanssa. Sitten syytetty ampui kolme kertaa asunnon ovea, sai lukon hajalle ja pääsi sisään asuntoon.

Uhri oli ottanut turvakseen esille ilmakiväärin, mutta laski sen käsistään keittiön pöydälle ampujan käskiessä. Syytetty ampui häntä heti päähän.

– Se oli täs nyt! ampuja sanoo tallenteella.

Uhri kuoli välittömästi.

Tekijä ampui kuollutta uhria lähietäisyydeltä päähän vielä toisen kerran. Sen jälkeen hän etsi asunnossa olleita uhrin kumppania ja tämän äitiä. Nämä onnistuivat kuitenkin piileskelemään.

Tekijä palasi ruumiin luo ja syyttäjän mukaan purki turhautumistaan ampumalla vielä kerran päähän.

Hän poistui asunnosta. Poliisi otti hänet kiinni kerrostalon pihalta.

Poliisin yleiskuvassa tapahtuma-asunto ja tekijän auto on osoitettu nuolilla.

Puhelu alkaa 3.4.2021 kello 4.01.

Hätäkeskus: Hätäkeskus, Nödcentralen.

Uhri: Tääl on, (uhrin nimi), Mua yritettiin, mua am- ammuttiin.

H: Joo.

Uhri: Tääl on ihminen ketä ampuu kiväärillä.

H: Tällä? Eli mikä on osoite?

Uhri: öö... Paavolan... Paavolankatu (luettelee tarkan osoitteen).

H: (osoite) on se asunto vai?

Uhri: Joo, mua ammuttiin päähän.

H: Mis tää tekijä on nyt?

Uhri: Ööh.. jos, täs, talossa talossa ympärössä.

H: Talossa missä?

Uhri: Öö, tää, siis tää talon sisällä, ulopuolella emmä tiedä.

H: Joo. Millä hän sua ampu?

Uhri: Kiväärillä.

H: Päähän?

Uhri: Jooh.

H: Onk sul joku haava siinä päässä? (Uhri puhuu päälle)

Uhri: Ööh, emmä, tippuu verta joka paikkaan, mun on paha, paha osuma pääs.

H: Millon se on tapahtunut?

Uhri: Ihan kymmenen sekuntia äsken.

H: Joo, mikäs tän tekijän nimi on?

Uhri: Mikä hänen sukunimi oli? (sanoo ampujan etunimen, kysyy joltain)

H: (toistaa etunimen)

Uhri: (sanoo koko nimen)

H: Niin milloin se tapahui?

Uhri: Kuin minuutti sitten. Mua ammuttiin.

H: Juu.

Uhri: Mä tarviin ambulanssin.

H: Juu, sinne on apu jo matkalla, mun täytyy saada vähän näitä tietoja. Mistä sulta sitä verta tulee?

Uhri: Päästä.

H: Mistä kohtaa? (samaan aikaan uhri sanoo: Ohimosta)

Uhri: Ohimosta. (toistaa)

H: Joo. Menikö sen niin kuin läpi, vai hipaisiko se sun ohimoa vai?

Uhri: Emmä, emmä oo ihan varma, mul tippuu...

H: Joo. Koitappa...

Uhri: Ta... Tais hipasta, tai ei mennyt läpi, hipas... Mul on kova niinko tota... semmonen...

H: Mimmonen?

Uhri: Sellanen reikä, reikä päässä. Ei mennyt läpi.

Ensimmäiset laukaukset tekijä ampui ulkona.

H: Ooksä yksin siellä asunnossa nyt?

Uhri: Öö... Tääl on kolme ihmistä, tääl on mun... partneri ja hänen äiti. Mä en meinaa kuulla mitään. Mul meni kuulo hän ampus kiväärillä mua päähän.

H: Okei.

Uhri: Sattuu niin helvetisti... Tääl on verta joka paikassa... Hän on aseistettu, hänellä on kivääri, a- a- ainakin. Mä en kuule mitään mun oikealla korvalla.

H: Joo, mut. Kuvaile nyt... vielä et missä kohtaa se haava on?

Uhri: Öö... Mun oikeen silmän, kaks senttii mun oikeasta silmäst.

H: Okei ja onk sul jossain toisella puolella haavaa, et onk se niin kuin tullu läpi jostain?

Uhri: Ei oo tullut läpi siis... se hipas, se meni tota, näköjään toi hipas mun päätä.

H: Okei. Ja missä tää tekijä on nyt?

Uhri: Öö... Ulko- Ulkopuolella.

H: Missä ulkopuolella?

Uhri: Öö... Talon ulkopuolella todennäköisesti.

H: Okei. Voiks sä kattoo ikkunasta, että näätkö häntä?

Uhri: Öö... Emmä oo siin kunnos.

H: Kyl sä ilmeisesti vähän pystyt liikkumaan, niin paina sitä haavaa ja käy kurkkaa ikkunasta, et näätkö häntä.

Uhri: Mi... Millä mä painan?

H: Älä poistu sieltä asunnosta. Vaikka ihan kädellä, tai jollain pyyhkeellä, sul on varmaan joku käsipyyhe tai joku suihkupyyhe, minkä voit asettaa siihen haavalle.

Uhri: An- Anna pyyhe, pyyhe, pieni pyyhe... (pyytää jotain) Tosi vaarallinen hän, hän, mä tulin, hän kutsus mut ulos.

H: Tai sillee jos sä et oo yksin siellä sä voit pyytää tätä sun seurassa olijaa katsomaan. Kuka siel on sun kanssa?

Uhri: Öö... mun partnerin (epäselvää) äiti.

H: Puhuuks hän suomea?

Uhri: Puhuks sä... Voiks sä kattoo ikkunasta, et onks hän siin? (pyytää joltain)

H: Puhuuks hän suomea? Ilmeisesti, niin anna hänelle puhelin.

Uhri: Puhuu... öh... siis hän... hän puhuu viroo.

H: No sä puhuit ihan suomea hänelle äsken.

Uhri: Kyl... Kyl mä pystyn, kyl mä pystyn puhumaan, siis se mua hipas. (Häke puhuu päälle)

H: Joo anna vaan hänelle puhelin... Joo mä haluan kysyä häneltä, et miltä sä näytät niin, niin anna hänelle puhelin.

(LAUKAUS Hätäkeskustallenteen kohdassa 03:46)

(naisäänen huudahdus)

Uhri: Tuli, tuli uus lau... Tuli uus laukaus.

H: Mistä tuli?

Uhri: Öö... Mun oven läpi.

Tekijän käyttämä haulikko.

(naisäänen puhetta kuuluu läpi puhelusta)

H: Ann... Anna sil naisel puhelin. Apu on matkalla sinne. Anna naiselle puhelin.

Uhri: Hei! Sulle puhelin. Sulle puhelin. (puhuu toiselle)

Nainen: Mitä?

H: Halo?

Nainen: Halo?

H: Haloo hätäkeskus tässä. Mitä siel nyt tapahtuu?

Nainen: No mun ei tietää ööö...

(LAUKAUS Hätäkeskustallenteen kohdassa 04:12)

H: Tuleeks sielt...

Nainen: (kiljaisee) Mitä... (epäselvää, tai viroa) (uhrin nimi) älä mene... Mitä (voihkintaa) se... ammutaan.

H: Joo.

Nainen: Meidän oveen... läpi.

H: Joo okei! Menkää makaamaan sinne lattialle nyt kaikki.

Nainen: Se... (epäselvää tai viroa)

H: Men... Joo. Menkää, menkää avaamaan molemmat... Makaamaan nyt sinne lattialle molemmat ymmärrättekö? Menkää suojaan nyt sinne. Ymmärrätkö minua?

Nainen: Joo lattialle.

H: Menkää kauas siitä ovesta, menkää kauas siitä ovesta ja makaamaan sinne lattialle.

(samaan aikaan nainen puhuu viroa taustalla)

Nainen: Hän... (kiljaisee)

(LAUKAUS Hätäkeskustallenteen kohdassa 04:55)

Nainen: Hän haluaa (viroa? lohkose ovee) Hän (viroa? lohoo ovea) ja tappaa meiät kaikki.

H: Joo menkää... menkää makaamaan nyt sinne, menkää kauas siitä ovesta ja menkää makaamaan sinne lattialle nyt! Oletteko kahdestaan siellä asunnossa?

Nainen: Me olemme kolmestaan asunnossa.

H: Kolmestaan, joo okei. Teittekö niin kuin neuvoin?

Nainen: Joo... (epäselvää) hän tulee sisällä.

H: Joo älkää avatko... onks hänel avainta sinne asuntoon?

Nainen: Öh... Hän tulee sisällä.

Surmaaja ampui oven lukon hajalle.

H: Onko? Onks hän jo sisällä siellä asunnossa?

Nainen: No mä en... mä en tiiä sisällä hän ampuuh...

H: Jooh. Ei oo mitään hätää... apu on matkalla sinne, onkohan hänellä avain sinne asuntoon?

Nainen: Ei ooh, hän ampuu...

H: Ei oo? Joo, ootteko maaten siellä nyt? Mitä tapahtuu? Kerro mulle koko ajan mitä tapahtuu?

Nainen: (uhrin nimi) otti myös pystoolin ja ammuuuh... (nimi) ei voih...

H: Hän on ottanut jonkun aseen kans vai?

Nainen: Hänel on se, se ase se mitä se on?

H: Mikä ase?

Nainen: Kiikari... mikä ase se on? Kivääri. Hän tulee ja hän tappaa meitä.

H: Joo ei, ei oo mitään hätää apu on matkalla sinne, mut mitä tää tekee tää (uhrin nimi) nyt?

Nainen: Missä on poliisi? Missä on poliisi?

H: Poliisi on tulossa koko ajan, he on jo siellä. Mitä, mitä (uhrin nimi) tekee nyt?

Nainen: (uhrilla) on se... kivääri.

Uhri: Haloo?

(JOKU PAUKAHDUS Hätäkeskustallenteen kohdassa 06:20)

Uhri: Se on ampunut seits... seitsemän kertaa. Halo? Halo?

H: Onks hän ampu... halo? Ooks sä nyt ampunut siellä myös?

Uhri: Hän, hän on ampunut seitsemän kertaa oven läpi.

H: Joo, ja mä oon kuullut sen kyllä ja poliisi on tulossa sinne. Mitä sä teet nyt? Tää nainen kertoi, että sulla on joku ase myös?

Uhri: Mulla on kivääri... Mulla, mul on ilmakivääri, mul on metsäs... metsästykseen ilmakivääri... ladattu (puhuu hätäkeskuksen kanssa päällekkäin)

H: Joo... Pistä se ase nyt pois ja menkää makaamaan sinne lattialle ymmärrätkö?

Uhri: Makaamaan lattialle. Kaikki. Makaamaan lattialle. Lay down on the floor. Both of you. Makaamaan lattialle. (sanoo muille)

Tekijällä oli mukanaan myös Mora-puukko, jolla hän puukotti naapurin miestä.

Uhri: Kuinka kaukana poliisi on? Haloo?

H: Joo. Mä olen täällä kyllä. Mä kuuntelen samaa aikaa vähän mitä noi poliisit sanoo. Ne on tulossa. Mä pyydän nyt, et sä pistät itse sen aseen pois. Ymmärrätkö?

Uhri: Joo. Ase on pois.

H: Joo. Ja ook sä makaamassa siellä lattialla nyt?

Uhri: Juu olen.

H: Pysykää kaukana nyt siitä ovesta ja olkaa maaten siellä lattialla.

Uhri: Joo kyllä.

H: Joo. Pidetään ihan linja auki sen aikaa, et siel on ekat yksiköt.

Uhri: Kuin kauan poliisil suurin piirtein?

H: Em... En osaa sanoa tarkkaa aikaa kun heijänkin täytyy vähän varustautua, ennen kun he tulee sinne rappuun. Onk se alaovi auki tai on siel jotain koodia?

Uhri: Alaovi on kiinni.

H: Siel ei oo mitään ovikoodi?

Uhri: Ei.

H: Joo-o. Onks teil lapsia siellä?

Uhri: Ei oo.

H: Jooh. Mut kolme henkilöä teitä on nyt asunnossa?

Uhri: Ko... kolme henkilöä joo.

H: Jooh. Kuuluuk sielt rapust jotain ääniä?

Uhri: Kuuluu.

H: Jooh. Okei.

Ampuja: Missä sä oot? (epäselvää)

Uhri: Hän on sisällä!

H: Miten hän pääs sin...

Ampuja: Älä ammu saatana täst tulee paljon enemmän... laske se alas... (epäselvää)

Uhri: Hän on sisällä.

Ampuja: Laske se alas heti! (epäselvää)

Uhri: Hän osottaa mua aseella.

H: Joo. Joo mä ymmärrän.

Ampuja: Mihin sä soitat?

Uhri: Yks yks kakkoseen.

Ampuja: Sulje se puhelin.

H: Joo. Pidetään vaan linja auki, ei tarvii puhua mulle mä kuulen kokoajan mitä siellä tapahtuu.

Uhri: Hän käskee... (samaan aikaan hätäkeskuksen kanssa)

Ampuja: Sulje se puhelin. (samaan aikaan hätäkeskuksen kanssa)

Uhri: Hän käskee sulkee puhelimen. Osoittaa mua aseella.

H: Laske se vaikka johonkin maahan, mut älä sulje linjaa...

Uhri: Okei. Selvä. (epäselvää)

Ampuja: Se oli täs nyt!

(LAUKAUS Hätäkeskustallenteen kohdassa 09:01)

H: Haloo?

(LAUKAUS Hätäkeskustallenteen kohdassa 09:26)

Ampuja: Saatanan saatana (ajassa 10:33)

(LAUKAUS hätäkeskustallenteen kohdassa 10:44)

(hiljaisuus)

(Ensimmäiset poliisin käskytykset kuuluvat hätäkeskustallenteelta ajassa 18:18. Hätäkeskustallenteelta läpi kuuluvia poliisin keskusteluja ei ole litteroitu.)

Poliisin saapuessa paikalle kaksi uhria oli kuollut. Ampuja otettiin kiinni pihalta.