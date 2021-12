Joulun pyhät lähestyvät tilanteessa, jossa koronaviruksen omikronmuunnos leviää voimakkaasti.

Joulu on pian jo ovella ja kodeissa pohditaan, miten pyhiä voi viettää seurueessa turvallisesti.

THL on ohjeistanut valmistautumaan jouluun muun muassa niin, että jokainen huolehtisi rokotussuojastaan, muistaisi käsi- ja yskimishygienian ja välttäisi ruuhkia esimerkiksi jouluostoksilla.

Ruuhkaisissa sisätiloissa THL suosittaa kasvomaskin käyttöä. THL myös kannustaa keskustelemaan juhlien vietosta etukäteen läheisten kanssa.

Ilta-Sanomat kokosi yhteen mieltä askarruttavia kysymyksiä aiheesta. Kysymyksiin vastaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen.

THL muistuttaa, että jouluna on hyvä pysyä kotona, jos on pieniäkin flunssaoireita.

1. Jouluaattona herään pieneen kurkkukipuun ja ehkä nenä hieman vuotaa. Miten minun kannattaa toimia?

– Sairaana ei pidä lähteä liikenteeseen eli periaate on, että vain terveenä mennään muiden ihmisten joukkoon. Ja kannattaa tehdä kotitesti.

Myös THL muistuttaa, että oireisena on hyvä pysyä kotona sekä testata itsensä kotitestillä.

Pääkaupunkiseudulla koronatestaus on tällä hetkellä niin pahoin ruuhkautunut, että julkinen puoli ei ota testattavaksi kaikkia, joilla on koronaviruksen oireita.

2. Kuinka luotettava kotitesti on?

– Jos testi tehdään oikein ja kohtuullisen ronskeilla otteilla, sen luotettavuus on noin 90 prosentin luokkaa. Testit ovat varsin helppoja käyttää, mutta jos sähelletään, niin tietenkin luotettavuus kärsii.

Jos kotitesti on positiivinen, lähdetään siitä, että se on totta. Jos testi on negatiivinen, tulos riippuu siitä, miten hyvin testi on tehty.

3. Voiko myös tuoreella negatiivisella testillä olla tartuttava? Omikronin on sanottu tarttuvan ennen kuin mitään oireita tulee.

– On hyvä muistaa, että oireeton tila voi hyvin nopeasti muuttua. Varmistuksena kotitekstiä ei kannata tehdä hyvissä ajoin vaan aivan ”viime tipassa”. Näin se näyttää todellisen tilanteen.

4. Seurueessamme kaikki ovat rokotettuja. Täytyykö meidän käyttää joulun vietossa maskeja?

– Jos seurueessa ei ole riskiryhmäläisiä ja kaikki ovat tietoisia läpäisyinfektion riskistä, voisi joulua viettää ilman maskeja. Rokote ei anna sataprosenttista suojaa, mutta suojaa kuitenkin koronan vakavilta muodoilta. Tällä omikronvariantin leviämistahdilla kaikki me tulemme viruksen kohtaamaan, nyt on kyse vain siitä, kohtaako sen rokotettuna vai ei.

Husin diasnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen on arvioinut, että FFP2-maski on tarpeellinen erityisesti niille riskiryhmäläisille, joille ei vielä ole kolmatta rokotetta. Muille riittää tavallinen maski.

5. Riittääkö suojautumiseen kirurginen maski vai pitääkö maskin olla FFP2?

– Pääsääntöisesti kirurginen maski riittää. Tavallisella ihmisellä FFP2-maski ei tuo merkittävästi lisää suojaa, koska sitä ei usein saada tarpeeksi tiiviiksi kasvoille esimerkiksi parran kanssa.

6. En tiedä, ovatko kaikki jouluseurueessamme saaneet rokotteen. Voivatko rokotetut ja rokottamattomat viettää joulua samassa tilassa?

– Emmehän me tiedä toisten rokotuksia. Olemme nyt tilanteessa, jossa jokaisen täytyy ottaa myös omaa vastuuta, viranomaiset eivät voi kantaa kaikkea vastuuta.

Järvinen on jo aiemmin nostanut esille huolensa siitä, että jos seurueessa on mukana rokottamattomia, tartuntariskit lisääntyvät ja joku voi olla porukasta joulun jälkeen sairaalassa.

Jo lokakuussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek kehotti käyttämään harkintaa juhlasuunnitelmissa, jos osallistujien joukossa on etenkin ikäihmisiä.

7. Voiko rokottautumalla enää saada suojaa jouluksi tai uudeksi vuodeksi?

– Kun on vanha rokotus alla, vasta-aineet nousevat aika nopeasti. Vähintään viikossa alkaa suoja kehittyä. Suojautuminen omikronilta vaatii varsin korkeita vasta-aineita, joten läpäisyinfektioita voi tulla rokotteesta huolimatta. Mutta yksikin rokote antaa suojaa vakavalle taudille, joten ehdottomasti se kannattaa ottaa.

8. Voimmeko syödä kaikki samassa joulupöydässä ja yhtä aikaa?

– Kannattaa istua perhekunnittain. Ja iäkkäät ja riskiryhmäläiset eri päätyyn pöytää kuin paljon ulkona liikkuvat nuoret. Suuri riski tartuntaan on luonnollisesti vieressä ja vasta päätä istuvan kanssa. Musiikkia kannattaa säätää myös niin, ettei tarvitse huutaa.

9. Minulla ei ole omaa autoa ja sukulaiseni asuvat toisella paikkakunnalla. Kuinka suuri riski pitkän matkan junalla tai bussilla matkustaminen on?

– En pidä tätä isona riskinä, koska [julkisessa liikenteessä] pystyy aika turvallisesti maskia käyttämään.

10. Jouluna moni tuntee itsensä yksinäiseksi. Kuinka hyvänä ideana pidät eristäytymistä jouluna, jos on peloissaan tartunnan vuoksi?

– Kannattaa käyttää järkeä, millä porukalla viettää. Ei laajoja isoja juhlia ja pyritään noudattamaan 10 hengen kokoontumisrajaa. Yksin ei tarvitse olla. Tämä joulu eroaa viime joulusta siinä, että se otetaan vastaan rokotettuna.