Reijo Ruokasen kolumni: Kiitos Greenpeace, kiitos vihreät

Ilman vihreiden ydinvoimauhrautumisia meidän olisi vaikea huomata, kuinka moni pyhä totuus on lakannut olemassa muutamassa vuodessa, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

Olen aidosti iloinen Greenpeacen ja vihreiden puolesta. Tuon lauseen kirjoitin vakavissani ilman pienintäkään piruilua.

Tämä vaatinee hieman selittämistä.

Greenpeace pystytti 2010 Töölönlahden rannalle Itsekkyyden muistomerkin. Graniittipaateen on kaiverrettuna kaikkien niiden 129 kansanedustajan nimet, jotka äänestivät ydinvoiman lisärakentamisen puolesta.

Vihreät puolestaan lähti hallituksesta 2014, kun hallitus hyväksyi Fennovoiman ydinvoimaluvan muutoksen äänin 10–7. Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö julisti, että ydinvoiman aika on yksinkertaisesti ohi ja vaati sitoutumista uusiutuvaan energiaan.

Edellisen kerran vihreät olivat lähteneet hallituksesta ydinvoiman takia 2002.

Vielä 2018 vihreiden vastavalittu puheenjohtaja Pekka Haavisto totesi, että ydinvoimakysymys on ollut vihreille erittäin tärkeä eikä pitänyt mahdottomana, että vihreät lähtisivät hallituksesta oppositioon ydinvoiman takia myöhemminkin.

Olen ollut ydinvoiman kannattaja siitä lähtien, kun ymmärsin, että pistorasia ei tuota sähköä. Voisin olla aidon vahingoniloinen, kun ajattelen Greenpeacen ja vihreiden seikkailuja, mutta yritän vastustaa kiusausta ja olla aidosti kiitollinen. Ilman Itsekkyyden muistomerkkiä ja vihreiden ydinvoimauhrautumisia meidän olisi vaikea huomata, kuinka moni pyhä totuus on lakannut olemassa muutamassa vuodessa.

Väärässä ovat olleet muutkin.

Vielä kymmenen vuotta sitten pidin tuulivoimaa lähinnä haihatteluna, jonka avulla saadaan kanavoitua valtion tukirahoja sopiviin taskuihin. Olin väärässä. Toki tukimiljoonat ovat liikkuneet, mutta nyt tuulivoima on varsin kilpailukykyistä ilman avustuksiakin. Sitä en olisi millään uskonut silloin ennen.

En olisi uskonut siihenkään, että vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja iloitsee Twitterissä, kun Olkiluoto 3 on viimein saatu käynnistettyä. Voi olla, että jos eduskuntaryhmää vetäisi joku muu kuin Atte Harjanne, ihme olisi jäänyt näkemättä, mutta se on jossittelua. https://twitter.com/AtteHarjanne/status/1473195977397919744

On todennäköistä, että etenkin energia-asioissa moni tämän päivän itsestäänselvyys on kymmenen vuoden kuluttua haudattu Hölmölän multiin. On todennäköistä, että moni nyt mahdottomana pidetty asia on kymmenen vuoden kuluttua muodostumassa arkipäiväiseksi ratkaisuksi.

Nyt kannattaa pystyttää tyhmyyden muistomerkkejä ja tehdä näyttäviä julistuksia kiintopisteiksi aikajanalle. Jos ja kun ne piankin osoittautuvat täysin hölmöiksi, se on osoitus yhteiskunnan kehityksestä ja tiedon määrän lisääntymisestä. Siitä kannattaa olla valtavan iloinen, vaikka sattuisikin itse olemaan se hölmö.

Totta kai ilo on aidompaa, jos aasin roolissa on joku toinen. Niin se ihmismieli toimii.

Kirjoittaja on Tekniikan maailman vastaava päätoimittaja.