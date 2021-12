THL:n Mika Salminen: Kotitestien ”osumatarkkuus” luultua parempi – ylilääkäriltä tärkeä vinkki kotikäyttäjille

Mika Salmisen mukaan esimerkiksi joulunviettoon lähtiessä kotitestillä voi pyrkiä selvittämään, kantaako oireetonta koronavirusta. Testi on kuitenkin tehtävä oikein, jotta tulos on mahdollisimman todenmukainen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sosiaali- ja terveysministeriö pitivät tänään viikoittaisen koronatilannekatsauksen. Tilaisuudessa nousi esiin tartuntojen suuren määrän ohella muun muassa koronatestaus.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoi, että kotitestit ovat hyvä keino yksilön oman riskinhallinnan suhteen. Esimerkiksi joulunviettoon lähtiessä kotitestillä voi pyrkiä selvittämään, kantaako oireetonta koronavirusta.

– Kotitestit ovat osoittautuneet varsin hyväksi keinoksi oman statuksen selvittämisessä. Testien osumatarkkuus on paljon parempi kuin alkuun ajateltiin. Jos saa positiivisen tuloksen, tulee eristäytyä ja valitettavasti viettää joulu erillään muista, Salminen kertoi.

Kotitestin tekemisessä tulee kuitenkin olla tarkkana. Testi on suoritettava tarkasti ohjeiden mukaan, jotta tulos on mahdollisimman todenmukainen.

Husin infektioylilääkäri Asko Järvisen mukaan näytteenotto pitää uskaltaa tehdä niin, että näytetikkuun tulee riittävästi solukkoa. Näytetikku on uskallettava työntää nenänieluun asti, jossa sitä on pyöriteltävä riittävästi. Se on kotitestin luotettavuuden mittari.

Kotitestit ovatkin hyödyllisiä, sillä tartunnanjäljitys on tällä hetkellä koetuksella.

Salmisen mukaan THL:n arvio on se, että tartunnanjäljitystä tarvitaan, mutta resursseja tulisi nyt käyttää kaikkein korkeimman riskin tilanteisiin.

– Tartunnanjäljityksellä ei epidemiaa yksin kurissa pidetä, Salminen totesi.

STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen kuitenkin huomautti olevansa hieman eri mieltä Salmisen kanssa resurssien riittävyydestä.

– Epidemian aikana on usein nähty, että kun epidemia kiihtyy, myös testausprosentti kasvaa. Jäljityksen suhteen on myös niin, että kun tulee valtavasti uusia tapauksia, kaikkien tapausten jäljittäminen on hankalaa. Olen kuitenkin hieman eri mieltä tartunnanjäljityksen resursseista. Meillä on henkilöitä, joilla on oikeus rokottaa lain mukaan, mutta tartunnanjäljityksessä voidaan käyttää hyvin monia ammattiryhmiä, Puumalainen totesi.

Hän huomautti, että tartunnanjäljityksessä työskentelevän ei tarvitse olla terveydenhuollon ammattilainen.