Kolmatta rokotusta hamunneet kerääntyivät Kamppiin – ihmisiä käännytettiin pois tyhjältä rokotuspisteeltä

Kampin koronarokotuspiste Helsingissä oli pakko sulkea – tunnelmat kuumenivat, kun ihmiset eivät saaneetkaan kolmatta rokoteannosta.

Helsingin kaupunki on joutunut tilapäisesti sulkemaan ilman ajanvarausta toimineen Kampin pop-up-koronarokotuspisteen.

Kampin rokotuspiste oli tarkoitettu ensimmäisten ja toisten annosten saamisen sujuvoittamiseksi, ja rokottautumaan saattoi mennä ilman ajanvarausta.

Lue lisää: Yksi kuva paljastaa: Suomi räpiköi pahasti jäljessä kolmansissa rokote­annoksissa

Kolmansia annoksia Kampissa ei ollut tarkoitus antaa, mutta niitä oli kuitenkin jonkin verran annettu vastoin kaupungin ohjeistusta. Kun tieto tästä levisi puskaradiossa, paikalla alkoi parveilla kymmeniä kolmosannoksen haluavia.

Lue lisää: Tämä tiedetään nyt omikronin oireista – ”Ei useinkaan klassisia koronaoireita”

Kun niitä ei sitten annettukaan, tunnelma kiristyi ja kuumeni.

Eräs IS:n lukija kertoo, että hän kuuli tuttavaltaan perjantaina, että Kampista saa kolmannen rokoteannoksen ilman ajanvarausta. Lukija suuntasi heti maanantaiaamuna hyvissä ajoin Kamppiin ja oli paikalla kello 8.20 eli 40 minuuttia ennen rokotuspisteen aukeamista.

– Hoitaja tuli sitten sanomaan vähän ennen yhdeksää, että kolmansia rokotuksia ei anneta. Paikalla oli silloin noin 30 ihmistä. Siinä alkoi heti tiukka vänkäys, miksei kolmatta rokotusta saa ja eikö sitä voisi saada, lukija kertoo.

Kolmansien rokoteannosten takia Kamppiin tulleille reissu oli maanantaina turha.

Lukija ei halua nimeään julki.

– Olihan se tilanne vähän erikoinen ja absurdi. Paikalla ei ollut ketään ensimmäisen tai toisen rokotuksen ottajaa, rokotuspaikka oli valmiina, samoin hoitajat ja rokotteet, mutta meitä ei rokotettu. Sinänsä toki ymmärrän, että hoitajat eivät voineet toimia vastoin ohjeita, lukija kertoo.

Lukija kertoo, että ensimmäinen ykkös- tai kakkosrokotukseen saapunut tuli paikalle noin kello 9.15 eikä senkään jälkeen rokotettavia ollut ruuhkaksi asti.

Tuija Asunmaa kertoi seuranneensa rokotuspisteen toimintaa maanantaina pari tuntia. Sinä aikana rokottautumassa kävi 10–15 ihmistä. Muun ajan rokottajien työnä oli häätää kolmatta rokoteannosta haluavia pois.

Kampin pop-up-rokotuspisteellä kävi maanantaiaamupäivän aikana noin 15 ihmistä hakemassa ykkös- tai kakkosannoksensa. Ruuhkia ei ollut.

– Suurimman osan ajasta rokottajat olivat ovivahteina, Asunmaa sanoi.

Asunmaa sanoo kirjoittaneensa Helsingin kaupungille palautteen ja saaneensa vastauksen ylihoitaja Nina Ahlblad-Mäkiseltä.

– Hän sanoi, että ehdottomasti paikalla olleet olisi pitänyt rokottaa. Ketään ei olisi saanut käännyttää pois. Itsekin olisin kaivannut tilannetajua, kun ruuhkaa ei ollut emmekä olisi vieneet kenenkään vuoroa, Asunmaa sanoo.

Kampin esimerkki kertoi Asunmaan mukaan, että rokotuksissa on vielä paljon varaa tehostaa: nyt toisaalla puhutaan rokotusten kiiruhtamisesta, toisaalla ihmisiä käännytetään tyhjältä rokotuspisteeltä pois.

” Olihan se tilanne vähän erikoinen ja absurdi. Paikalla ei ollut ketään ensimmäisen tai toisen rokotuksen ottajaa, rokotuspaikka oli valmiina, samoin hoitajat ja rokotteet, mutta meitä ei rokotettu.

Tilanne johti lopulta siihen, että Kampin pop-up-rokotuspiste on ollut tiistaista alkaen väliaikaisesti suljettu. Helsingin ainoaksi koronarokotusten pop-up-paikaksi jäi täten kauppakeskus Itiksessä oleva rokotuspiste.

Itiksessä ei ole ainakaan toistaiseksi havaittu Kampin kaltaisia tilanteita.

Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen pitää Kampin rokotuspisteen väliaikaista sulkemista harmillisena, mutta se oli tässä tilanteessa ainoa vaihtoehto.

– Tilanne alkoi mennä niin kaoottiseksi, että sitä oli vaikea hallita. Jos antaisimme kolmansia annoksia ilman ajanvarausta, jonossa voisi pian olla tuhansia ihmisiä. Emme voisi sellaista jonoa päästää syntymään, sellaista ei voisi mitenkään hallita, Turpeinen sanoo.

Tällainen jono oli Jätkäsaaren rokotuspisteeseen viime kesänä. Vastaava jono esimerkiksi Kampin kauppakeskuksessa olisi mahdoton yhtälö.

Helsingissä kolmansia rokoteannoksia annetaan vain ajanvarauksella. Turpeinen sanoo kaupungin seuraavan tilannetta ja harkitsevan myöhemmin, voitaisiinko kolmansia annoksia alkaa antaa jossakin vaiheessa myös ilman ajanvarausta.

Tämä voisi tulla mahdolliseksi ainakin sitten, kun Messukeskus palaa rokotuspisteeksi ensi vuoden alusta.

– Katsomme alkuun, miten 18–59-vuotiaiden kolmannet annokset alkavat edistyä. Jos ajatellaan rokotuksia ilman ajanvarausta, Messukeskus on sellainen paikka, jossa rokotuksia voitaisiin antaa ihan jonon kautta, Turpeinen pohtii.

” Tilanne alkoi mennä niin kaoottiseksi, että sitä oli vaikea hallita. Jos antaisimme kolmansia annoksia ilman ajanvarausta, jonossa voisi pian olla tuhansia ihmisiä.

Turpeinen korostaa, että ensimmäiset ja toiset rokoteannokset ovat silti yhä ne tärkeimmät. Niiden avulla estetään eniten vakavaa koronatautia.

Helsingissä on vielä tuhansia asukkaita, jotka eivät ole ottaneet ensimmäistäkään koronarokotusta.

– Pop-up-pisteet ovat heidän houkuttelemisekseen. Seuraavaksi tärkeimmät ovat riskiryhmien ja yli 60-vuotiaiden kolmannet annokset. Perusterveiden 18–59-vuotiaiden suoja kahdella annoksella vakavaa tautia vastaan pysyy hyvänä, Turpeinen sanoo.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on arvostellut THL:ää ja kuntia voimakkaasti rokotustahdin hitaudesta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on arvostellut rokotusten verkkaista etenemistä.

Miltä ministerin kritiikki tuntuu?

– Kuuntelemme kritiikin nöyrin mielin ja otamme palautteen vastaan. Rokotuskoneemme on kuitenkin käynyt niin kovilla kierroksilla kuin mahdollista. Rokottajia on ollut myös influenssarokotuksissa, mutta siellä alkaa kovin huippu olla jo takana, ja vuodenvaihteen jälkeen heidät saadaan taas koronarokotuksiin, Turpeinen sanoo.

– Joulun aika on hankala siinäkin mielessä, että paljon ihmisiä – myös rokottajia – on lomalla. On ihan viimesijaisin juttu, että kenenkään lomia lähdetään perumaan.

Turpeinen sanoo, että Helsinki ”kärsii” nyt siitä, että se oli toisella rokotuskierroksella kesällä niin ripeä.

– Olimme kesällä niin nopeita, että näillä hetkillä monen kaupunkilaisen toisesta rokoteannoksesta on tullut tai tulee viisi kuukautta täyteen, Turpeinen sanoo.