Millaisen uhan omikron aiheuttaa Suomen kriittisille toiminnoille? Asiantuntija: ”Kyllä Suomi ihmisten ympärillä pyörii”

Massatartuntojen aiheuttama henkilöstövaje voisi terveydenhuollon lisäksi luoda haasteita esimerkiksi sähkö- ja vesijakeluun. Asiantuntijat eivät kuitenkaan pidä tilannetta todennäköisenä.

Suomen koronatilanne on heikentymään päin, ja erityisesti tehohoidon kuormitus on kasvussa koko maassa.

Tähän mennessä huoltovarmuuteen liittyvät haasteet ovat rajoittuneet pandemia-aikana pitkälti terveydenhuoltoon, mutta koronatilanteen pahentuessa henkilöstövaje tai muut haasteet voivat näkyä muuallakin yhteiskunnassa.

IS kysyi asiantuntijoilta, millaisia vaikutuksia tartuntamäärien kasvulla voisi olla yhteiskunnan kannalta välttämättömiin toimintoihin.

Työ- ja elinkeinoministeriön valmiuspäällikkö Kari Klemm arvioi Suomen huoltovarmuustilanteen olevan edelleen kokonaisuutena hyvä. Omikron voi kuitenkin hankaloittaa erityisesti alussa terveydenhuollon sektorin toimintaa, mikäli tartuntamäärät nousevat merkittävästi.

– Huoltovarmuuden kannalta tietysti nimenomaan terveydenhuolto on siinä mielessä hankala, että jos hoitohenkilökuntaa altistuu tai sairastuu, puhutaan monista päivistä, joina henkilöt eivät voi olla hoitotehtävässään. Sitä kautta omikron voi kuormittaa varsinkin terveydenhuoltoa.

Heikentyvä koronatilanne voi hankaloittaa pienellä viiveellä myös niin ihmisten kuin tavaroiden ja palveluidenkin liikkumista, jota suomalainen yhteiskunta edellyttää toimiakseen. Henkilöstövaje voi näkyä terveydenhuollon lisäksi monilla muilla alueilla, kuten logistiikassa.

– Erilaisten komponenttien ja hyödykkeiden saatavuuskysymykset, logistiset häiriöt, tämäntyyppiset asiat kuormittavat ja haittaavat yhteiskunnan toimintaa, Klemm sanoo.

Tällä hetkellä tärkeää on turvata esimerkiksi kriittisen logistiikan toiminta, jotta rahti kulkee.

Klemm muistuttaa, että nyky-yhteiskunnan toiminta on paljolti verkottunutta, joten häiriöt yhtäällä voivat vaikuttaa yllättävällä tavalla toisaalla. Tällä hetkellä tärkeää on turvata esimerkiksi kriittisen logistiikan toiminta, jotta rahti kulkee.

– Organisaatio ei välttämättä hallinnoi kaikkea yhteen toimintoon liittyvää, vaan se edellyttää, että se saa komponentteja muualta tai joku palvelu liittyy siihen omaan toimintaan. Siinä mielessä tämä on herkkä verkosto, ja se on niin vahva kuin sen heikoin lenkki.

– Kaikki toimialat ovat sillä lailla yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisiä, mutta se, miten korona tai joku muu riski vaikuttaa, siinä voi olla ajallisia tai alueellisia eroja, hän jatkaa.

Tilanne on monilta osin varautuville tahoille tuttu jo pandemian alkuajoilta, ja kysymykset vaikkapa teollisuuslaitosten ja jalostamoiden toimintaedellytyksistä tai ulkomaisten osaajien saatavuudesta ovat samoja kuin keväällä 2020. Omikrontilanteen kehittymistä ei voi kuitenkaan täysin ennakoida.

– Tässä on paljon kysymyksiä. Emme tiedä tarkkaan, miten omikron käyttäytyy loppupeleissä. Vaikutukset henkilöihin, terveydenhuoltoon ja pienellä viiveellä muualla voivat aiheuttaa täsmätyyppisissä yhteiskunnallisissa toiminnoissa huoltovarmuuden kannalta kriittisempiä asioita.

Valmiuspäällikkö huomauttaa, että vaikkei koronatilanteen paheneminen itsessään välttämättä vaikuta yhteiskunnan toimintaan merkittävästi, ylläpitää se pitkittyessään tilannetta, jossa jokin muu päällekkäinen häiriötekijä voi näin tehdä.

– On puhuttu viime aikoina esimerkiksi Euroopan energiansaatavuustilanteesta liittyen talven tuloon ja sähkön hintaan. Se on esimerkki siitä, että on koko ajan mahdollista, että saattaa huoltovarmuuden kannalta sattua joku muu tapahtuma, joka tulee koronan päälle monimutkaistamaan tilannetta.

Sähköhuolto on massatartunnoille riskialtis kriittinen toiminta.

Huoltovarmuusneuvoston puheenjohtajan, Fingridin toimitusjohtajan Jukka Ruususen mukaan edellä mainittujen lisäksi massatartunnoille riskialttiita kriittisiä toimintoja ovat sähkö- ja vesihuolto, digitaalinen turvallisuus esimerkiksi pankkitoiminnoissa sekä äärimmäisessä tapauksessa ruokahuolto.

– Etulinjan väki on kriittistä, kyllä Suomi ihmisten ympärillä pyörii. Jos kaikki ihmiset otetaan pois, kyllä tämä meidän kone sammuu. Kyllähän se pahimmillaan todella vaarantaa yhteiskunnan toimivuutta koko valtakunnan näkökulmasta.

Huoltovarmuuskeskuksen puheenjohtajan, Fingridin toimitusjohtajan Jukka Ruususen mukaan poikkeustilanteisiin on kuitenkin varauduttu jo ennen pandemiaakin.

Poikkeustilanteisiin on kuitenkin Ruususen mukaan varauduttu jo ennen pandemiaakin, eikä hän pidä tällaista skenaariota todennäköisenä. Voimaloiden, vedenjakelun ja muiden vastaavien palveluiden kaikkein kriittisintä valvomotoimintaa hajautettiin jo pandemian alussa tartuntojen välttämiseksi, ja sama jatkuu edelleen. Erona pandemian alkuvaiheeseen ovat myös rokotteet.

– Väki hajautetaan ja viedään eri pisteisiin, jotta he olisivat mahdollisimman suojassa tartunnoilta. Näen, että sitä riskiä ainakin tällä hetkellä aika hyvin hallitaan. Totta kai, jos sairastumisia tulee ja erityisesti jos ne ovat vakavampia kuin miltä omikronin analyysi tällä hetkellä näyttää, sitten puhutaan tietenkin ihan vakavistakin asioista.

Todennäköisemmin omikronin vaikutukset lisäävät kyllä sairastumistapauksia, jotka saattavat johtaa erityisjärjestelyihin kriittisten toimintojen varmistamiseksi. Ruusunen kuitenkin uskoo huoltovarmuutta ylläpitävien sektoreiden valmistautuneen pahenevaan tartuntatilanteeseen yleisesti ottaen hyvin.

– Tällaisessa tilanteessa Suomen huoltovarmuusorganisaation vahvuus tulee esiin sillä lailla, että siellä ovat sekä elinkeinoelämä että julkinen sektori tekemässä yhteistyötä pooleissa, jotka kokoavat tilannekuvaa eri aloilta.

– Totta kai puhutaan vakavasta asiasta ja vakavasta riskistä, mutta kyllä sitä on ainakin tähän mennessä hyvin hallittu, ja uskotaan, että hallitaan jatkossakin.

Valmiuspäällikkö Klemm muistuttaa, että tilanne elää koko ajan, eikä muuttuvaan tilanteeseen voida täysin varautua valmistautumallakaan.

– Siitä huolimatta, että arvioidaan, mikä on keskeinen toiminto ja ketkä ihmiset ovat kriittisiä toiminnon kannalta, eihän virus kunnioita niitä linjauksia, mitä varautumisessa tehdään.

Yritysten ja toimialojen on tärkeää huolehtia terveysturvallisuuden lisäksi tarpeensa mukaan esimerkiksi vuorojaolla siitä, etteivät toimintojen kannalta avainasemassa olevat henkilöt sairastu yhtäaikaisesti.

Klemm korostaa myös yksilön roolia koronatilanteen heikentyessä.

– Yksilön omalla toiminnalla on erittäin iso merkitys. Itse voimme kukin vaikuttaa, on kyse huoltovarmuudesta tai koronatilanteen hallinnasta.