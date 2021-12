Main ContentPlaceholder

WHO arvioi: Pandemia voi päättyä ensi vuonna – ennen sitä tehtävä ”vaikeita päätöksiä”

Vaikka Maailman terveysjärjestö on toiveikas, joulun kynnyksellä kaikilla ihmisillä on edessä vaikeita päätöksiä. Tapahtumia on peruttava ja siirrettävä myöhemmäksi.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoo, että nyt on parempi perua ja juhlia myöhemmin, kuin juhlia nyt ja surra myöhemmin.

Maailman terveysjärjestö WHO uskoo, että pandemia voidaan saada päätökseen ensi vuonna. Tämä olisi WHO:n mukaan mahdollista, jos 70 prosenttia kaikkien maiden asukkaista on saanut täyden koronarokotesarjan ensi vuoden puoleen väliin mennessä. Asiasta uutisoi muun muassa BBC. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kuitenkin sanoi, että ennen tätä yhteiskunnan on tehtävä ”vaikeita päätöksiä”. Hän viittaa näillä muun muassa erilaisten tapahtumien perumiseen ja siirtämiseen. Pääjohtaja vetoaa sekä päättäjiä että kansalaisia tinkimään joulusuunnitelmista omikronmuunnoksen levitessä. – Tapahtuman peruminen on parempi kuin elämän peruminen, Ghebreysesus sanoo. Marraskuussa Etelä-Afrikassa havaittu uusi omikronmuunnos on saavuttanut muun muassa Yhdysvalloissa valtaviruksen aseman, kun uusista varmennetuista tapauksista 73 prosenttia on raportoitu omikronmuunnoksen aiheuttamiksi. Myös Suomessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sanoi viime viikolla, että omikronmuunnos on jo pääkaupunkiseudun valtavirus. Lue myös: Lasse Lehtonen: Omikron on nyt Hus-alueen valta­virus Maanantaina WHO kertoi, että alustavien tutkimusten mukaan omikron leviää deltamuunnosta merkittävästi nopeammin. Järjestön mukaan ei ole myöskään vielä viisasta sanoa, että omikron olisi vähemmän vaarallinen kuin deltamuunnos. – Kaikki me olemme väsyneitä pandemiaan. Haluamme viettää aikaa perheen ja ystävien kanssa ja palata normaaliin, WHO:n pääjohtaja sanoi. – On parempi perua nyt ja juhlia myöhemmin, kuin juhlia nyt ja surra myöhemmin.