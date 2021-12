Finnairin lento ei voinut laskeutua kovan tuulen takia – suomalaiset jäivät jumiin Madeiralle ja Gran Canarialle

Ilta-Sanomien lukija kuvaili tilannetta Madeiran lentokentällä kaoottiseksi.

Helsinki-Vantaalta Madeiralle suunnannut Finnairin kone joutui laskeutumaan maanantaina sääolosuhteiden vuoksi Gran Canarialle. Kyydissä olleet 160 matkustajaa yöpyvät Las Palmasissa, josta koneen on määrä jatkaa Madeiralle tiistaiaamuna.

– Funchalin lentoasemalla oli liian kova tuuli, jotta laskeutumista olisi voinut edes yrittää, Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kertoo Ilta-Sanomille.

Saman AY1731-koneen oli määrä lennättää illalla Suomeen paluumatkustajia Madeiralta. Tallqvistin mukaan heille on pyritty järjestämään tilapäistä huolenpitoa. Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut lukija kuvailee tilannetta kaoottiseksi.

– Tunnelma kiihtyy ja ihmiset pelkäävät, etteivät ehdi jouluksi kotiin, lukija kirjoittaa.

Kello kymmenen tienoilla maanantai-iltana Tallqvistin tiedossa ei ollut vielä, oliko kaikkien matkustajien yöpyminen jo keretty järjestää.

– Ikävä tilannehan tämä on asiakkaille, mutta Madeiran kenttä on haastava. Siellä on välillä sellaiset tuuliolosuhteet, ettei tämä ole valitettavasti täysin poikkeuksellinen tilanne.

Kone lähti Helsinki-Vantaalta kello 11.55 Suomen aikaa ja sen oli tarkoitus laskeutua Funchalin lentoasemalle kello 15.40.