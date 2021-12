Tämä tiedetään nyt omikronin oireista – ”Ei useinkaan klassisia koronaoireita”

Yleisimmin raportoidut omikronin aiheuttamat oireet ovat yskä, väsymys, nenän tukkoisuus tai vuotava nuha. Haju- ja makuaistin puuttuminen ei ole niin yleistä kuin aiempiin muunnoksiin sairastuneilla.

Koronaviruksen omikronmuunnos havaittiin Etelä-Afrikassa marraskuussa 2021. Maailman terveysjärjestö WHO luokitteli sen huolestuttavaksi virusmuunnokseksi. Se leviää huomattavasti nopeammin kuin aiemmat muunnokset.

Omikron on levinnyt nopeasti ympäri maailman ja syrjäyttänyt monissa maissa aiemmin vallalla olleen deltamuunnoksen. Viikkojen saatossa omikronmuunnoksen aiheuttamista oireista on alettu tietää vähitellen tarkempia yksityiskohtia.

Yhdysvaltain tautikeskus, CDC (Centers for Disease Control and Prevention) kertoo, että yleisimmin raportoidut omikronin aiheuttamat oireet ovat yskä, väsymys, nenän tukkoisuus tai vuotava nuha.

Etelä-Afrikan lääkäriliiton puheenjohtaja, Angélique Coetzee puolestaan kuvailee Saksan RTL-kanavalle oireita.

– Harvalla on ollut kuumetta. Oireet ovat olleet lievempiä kuin aiempien muunnosten sairastuttamilla potilailla. Kukaan ei ole valittanut haju- tai makuaistin puuttumisesta. Nämä olivat aiempien muunnosten tyypillisiä oireita.

Royal Society for Public Healthin (RSPH) toimitusjohtaja Christina Marriott on todennut, että kasvava näyttö osoittaa, että kaksi rokoteannosta saaneilla ihmisillä on omikronista tyypillisesti lievempiä oireita, kuten päänsärkyä, nenän vuotamista, aivastelua ja kurkkukipua.

– Täysin rokotettujen ihmisten on siksi tärkeää pysyä valppaina vilustumisen kaltaisten oireiden varalta ja mennä koronatestiin, jos he ovat kontaktissa sellaisten ihmisten kanssa, joilla on suurempi riski saada vakava tauti, Marriott sanoo.

Sky Newsin haastattelema epidemiologi, professori Tim Spector, kertoo oireiden muistuttavan vakavan flunssan oireita.

– Sairastuneilla ei ole useinkaan ole klassisia koronaoireita, eli kuumetta, haju- ja makuaistin menettämistä tai pitkäkestoista yskää.

Spectorin mukaan tyypillisiä omikronin oireita voivat olla päänsärky, kurkkukipu, nuha, väsymys ja aivastelu. Omikronin vallatessa alaa ei välttämättä kannata odottaa esimerkiksi kuumeen nousua ennen koronatestiin menemistä.

Suomalaisasiantuntijat ovat samoilla linjoilla. He varoittavat lieväoireisten ja rokottamattomien kohtaamisesta.

– Yleensä omikronin aiheuttama tauti on ihan samanlainen kuin aiempien varianttien. Rokotetulla omikron aiheuttaa useimmiten lievän hengitystieinfektion tai voi olla kokonaan oireeton, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri eli Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoi Ilta-Sanomille lauantaina.

Oireet viittaavat siis usein lievään koronainfektioon. Tässä piileekin juuri omikronin vaarallisuus.

– Omikron tarttuu helpommin kuin aiemmat muunnokset. Omikron pystyy väistämään kahden rokoteannoksen antaman suojan ja voi synnyttää tartunnan. Tautimuoto on rokotetuilla lievä, mutta he pystyvät tartuttamaan muita. Rokottamattomille omikron on yhtä vaarallinen kuin aiempi deltamuunnos, Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta kertoo Ilta-Sanomille.

Rokottamattomille aiheutuvan vaaran vuoksi ei siis kannata odottaa esimerkiksi kuumeen nousua ennen koronatestiin menemistä, jos muita oireita ilmenee.

Koronavirus on aiheuttanut vakavimman maailmanlaajuisesti levinneen pandemian yli sataan vuoteen. WHO:n tähän mennessä nimeämät huolestuttavat virusmuunnokset ovat alfamuunnos, beetamuunnos, gammamuunnos, deltamuunnos ja omikron­muunnos. Nimet on annettu kreikankielisten aakkosten mukaan.