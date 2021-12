Kommentti: Koronasta varoittavassa kirjeessä on harmillinen ylilyönti

IS:n datajournalisti Lauri Nuoska kysyy, miksi avoimissa koronakirjeissä tehdään numeroihin liittyviä ylilyöntejä.

Maanantaina kymmenet suomalaiset tutkijat ja asiantuntijat lähestyivät päättäjiä ”varoittaakseen koronaviruksen omikron-muunnoksen aiheuttamasta välittömästä vaarasta”.

Osin nimekkäätkin allekirjoittajat varoittavat, että Suomen terveydenhuollossa voi olla pian kestämätön tilanne.

Lue lisää: Tutkijoilta pysäyttävä varoitus omikronista – vaativat ravintoloiden sulkemista

Kirje kuulostaa tutulta. Säännöllisin välein koko pandemian ajan Suomessa on kerääntynyt yhteen joukko ihmisiä, jotka ovat huolissaan koronatilanteesta. Ja he ovat kirjoittaneet aiheesta huolestuneen, avoimen kirjeen. Kirjeen, jossa on patistettu päättäjiä toimimaan. Ryhmässä on usein nimekkäitä alan asiantuntijoita, mutta myös aivan asiaan liittymättömien alojen allekirjoittajia.

Ehkä kuuluisin kirjeistä oli pandemian alkuvaiheessa julkaistu, niin sanotun ”Eroon koronasta”-ryhmän kirje. Siinä ryhmä vaati, että koronavirus tukahdutettaisiin sen sijaan että viruksen annetaan levitä väestön keskuudessa. Tuoreessa, maanantaisessa kirjeessä on yli kymmenen samaa allekirjoittajaa kuin toukokuussa 2020.

” Miksi ihmeessä kirjeissä on pakko tehdä numeroihin liittyviä ylilyöntejä?

Näitä kirjeitä on yhdistänyt se, että niissä on varoitettu tulevista synkistä ajoista. Korona on vakava uhka terveydenhoidon kantokyvylle ja sillä on erityisesti ikääntyville synkkiä seurauksia. Näissä kirjeissä on kuitenkin – mielestäni aivan turhaan – sorruttu ylilyönteihin. Niin myös viimeisimmässä. Miksi pitää kirjoittaa, että Suomessa voi olla jouluviikolla kymmeniätuhansia tartuntoja?

Kirjeessä lukee:

COVID-19 omikron-variantin leviämisnopeus on tässä pandemiassa ennennäkemätön. Tartuntojen määrä kaksinkertaistuu 2–3 päivän välein, eli yhden viikon aikana määrä 8–10-kertaistuu. Näin ollen 2 000 päivittäistä tartuntaa voisi viikon aikana nousta 20 000 tartuntaan vuorokaudessa, joista vain osa kyettäisiin havaitsemaan testauskapasiteetin rajoissa.

Teksti paljastaa, että allekirjoittaneet itsekin tietävät väitteen mahdottomuuden. Ettei Suomessa ole mahdollista testata niin paljon, että mainittuun lukuun voitaisiin päästä.

Kirjeessä on saman tyyppisille kirjeille tyypillinen maalaisjärjen vastainen eksponentiaalisen kasvun kauhuskenaario, joka on hyvin epäuskottava.

Norjan terveysviranomaisten tuore mallinnus arvioi, että omikron-tartunnan saaneista noin 0,5 % tarvitsee sairaalahoitoa. Vastaavilla oletuksilla voi suuntaa antavana esimerkkinä arvioida, että mikäli joulun aikaan Suomessa olisi noin 10 000 omikrontartuntaa vuorokaudessa, tilanne johtaisi 5–10 päivän kuluttua eli vuodenvaihteen tienoilla noin 50 uuteen sairaalapotilaaseen vuorokaudessa. Jos tartunnat olisivat samaan aikaan kasvaneet vapaasti jopa 100 000 päivittäiseen tartuntaan vuodenvaihteessa, johtaisi tämä loppiaisen tienoilla jo satoihin uusiin sairaalapotilaisiin joka päivä. Tätä ei terveydenhuoltomme kestäisi.

Mainittu 100 000 tartuntaa päivässä on aivan absurdi luku.

Kävin Euroopan tautiviraston ECDC:n tilastoista läpi kaikkien Euroopan pahimpien tautipesäkemaiden menneet koronatartuntamäärät tältä vuodelta, myös omikronin leviämisen ajalta. Monessa maassa tartuntoja on raportoitu Suomen tapaan välillä ryppäinä, eli monen päivän tartunnat yhdessä rysäyksessä. Vaikka tätä vääristymää ei edes korjaisi, sadantuhannen päivätahti Suomessa olisi ehdottomasti Euroopan ennätys. Itse asiassa se olisi asukaslukuun suhteutettuna lähes viisinkertainen tahti mihinkään maahan tai päivään verrattuna. Se olisi myös yli 16-kertainen verrattuna Ruotsin pandemian pahimpiin päiviin.

100 000 todettua tartuntaa myös tarkoittaisi käytännössä vähintään neljännesmiljoonaa testiä päivässä. Joka ikinen päivä. Tähän mennessä pandemia-aikana Suomessa ei ole koskaan testattu lähellekään tuollaista määrää edes viikossa. Saati päivässä.

Tuollaista testimäärää ei siis ole käytännössä mahdollista ottaa tai analysoida. Päin vastoin, testauskapasiteettia on monin paikoin pienennetty, koska henkilöstöä tarvitaan rokottamaan ihmisiä.

Itse asia voi olla juuri niin kuin kirjeessä lukee – tilanne voi sairaaloissa mennä hyvinkin ikäväksi. En todellakaan tiedä, enkä ole sairaanhoidon asiantuntija.

Mutta sen tiedän, ettei Suomessa raportoida sataatuhatta koronatartuntaa päivässä. Se on kaikille vähänkään asiaa tutkiville selvä asia.

Oikeasti kukaan ei voi sanoa tarkasti, kuinka monta tartuntaa Suomessa on kuukauden päästä. Maailman parhaat tilastotieteilijät ovat yrittäneet luoda aiheesta mallinnuksia koko pandemian ajan, ja onnistuneet hommassa vain osittain.

Miksi ihmeessä kirjeissä on sitten pakko tehdä numeroihin liittyviä ylilyöntejä? Ne vievät turhaan uskottavuutta varoitukselta juuri nyt, kun koronatilanne on menossa nopeasti kohti tuntematonta, eikä varaa uskottavuuden rapauttamiseen olisi.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien datajournalisti.