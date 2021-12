Näin koronan kotitesti pitää tehdä – lääkäri kertoo tyypillisen ongelmakohdan

Oikein tehtynä koronan kotitestit ovat varsin luotettavia, arvioi Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen. Kotitesteistä on tullut nyt suosittuja.

Koronaviruksen kotitestien myynti on kasvanut viime aikoina merkittävästi. Kysyntä on johtanut jopa kauppojen hyllyjen tyhjenemiseen. Myynnin kasvun taustalla on paheneva epidemiatilanne.

Testipulaan on kuitenkin luvassa helpotusta jo lähipäivinä, kertoo Helsingin Sanomat. Yksi pohjoismaiden suurimmista Bosonin kotitestien maahantuojista Pamark kertoo seuraavan miljoonan testin erän tulevan kauppoihin jouluksi.

– Koneet ovat laskeutuneet viime viikolla. Viikonloppuna on aherrettu, että saadaan testejä apteekkeihin ja vähittäiskauppoihin. Saatavuuden pitäisi parantua merkittävästi tämänkin viikon aikana, kertoo Pamarkin toimitusjohtaja Minna Åman-Toivio HS:lle.

Pamark lennättää joulukuun aikana testejä Kiinasta Suomeen yhteensä kolme miljoonaa kappaletta. Tammikuussa tuontimäärää suunnitellaan nostettavaksi neljään miljoonaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Asko Järvisen mukaan kaupasta saatavat kotitestin tulokset ovat varsin luotettavia etenkin oireisen ihmisen taudin toteamisessa, kunhan testin tekee oikein.

– Jos ajatellaan oireettoman ihmisen toteamisessa, kyllä se siinäkin kertoo ainakin sen, onko isoja virusmääriä.

Esimerkiksi baariin pääsyn edellytyksenä koronapassin ohella on käytetty paikoin antigeeni-pikatestejä, jotka ovat toimintaperiaatteeltaan kotitestien kaltaisia. Tämä kuvastaa Järvisen mukaan niiden luotettavuutta.

– Luulen, että he ottavat siellä näytteen nenänielusta. Virus on siellä syvällä nenänielussa takaosassa, ja sieltä saadaan vähän parempi näyte. Kyllähän Lapissa on pääosin käytetty näitä myös sen taudin toteamiseen. Se kuvastaa pikatestien luotettavuutta, oikein tehtynä se löytää yhdeksän kymmenestä niistä mitä PCR-testi löytää.

Kotitestien ongelmana on, että ihmiset eivät aina osaa tai uskalla ottaa näytettä tarpeeksi syvältä tai kunnolla.

– Tärkeää on, että se näyte otetaan oikein ja tehdään testi oikein. Näytteenotto pitää uskaltaa tehdä niin että siihen tulee riittävästi solukkoa, se on siinä luotettavuuden mittari. Näyte otetaan joskus pikkuisen siitä etuosasta, kun ei osata sinne taakse kotona pistää.

– Sitä pitää myös hieroa sen verran, että siihen saadaan soluja, ihan hipaisu ei riitä. Näytteenotossa täytyy olla vähän uskallusta, se on ehkä siinä ongelma. Testi pitää tehdä oikein ja ohjeita todella noudattaa. Siinä pitää olla malttia, kärsivällisyyttä ja pikkaisen uskallusta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL muistuttaa, että kotitestissä tulee olla vaatimustenmukaisuudesta kertova CE-merkintä. On myös hyvä tarkistaa, että pakkaus on ehjä, voimassa ja sisältää kaikki tarvittavat välineet testin tekemiseksi kotona.

Näin teet koronan kotitestin

1. Valmistaudu kotitestaukseen lukemalla valmistajan ohjeet huolellisesti. Avaa pakkaus juuri ennen testaamista ja varmista, että pakkaus ja sen sisältö ovat ehjiä. Seuraa pakkauksen ohjeita huolellisesti.

2. Aseta tyhjä uuttoputki paketissa olevaan telineeseen. Avaa uuttoliuos ja purista sen sisältö varovasti uuttoputkeen. Älä läikytä, ja vältä uuttoliuospullon ja uuttoputken koskemista toisiinsa.

3. Avaa näytepuikon pakkaus ja ota puikko ulos paketista vetämällä kovasta päästä. Älä koske käsilläsi puikon pehmeään kärkeen.

4. Työnnä näytepuikko varovasti sieraimeen, vähintään 2,5 senttimetrin syvyyteen. Kierrä tikkua sieraimessa 3–4 kertaa muutaman sekunnin ajan. Tee sama toisessakin sieraimessa.

5. Näytteenoton jälkeen aseta näytepuikko uuttoputkeen. Pyöritä puikkoa uuttoputkessa 3–5 kertaa ja jätä näytepuikko uuttoliuokseen minuutin ajaksi.

6. Poista näytetikku uuttoputkesta puristamalla samalla putkea sormilla, jotta ylimääräinen neste irtoaa tikusta. Paina uuttoputken korkki tiukasti kiinni.

7. Avaa näytekasetti. Tiputa näytteestä kolme pisaraa testikasetin näytekaivoon. Tulos on luettavissa 15–20 minuutin kuluttua, muttei enää myöhemmin. Tulkitse tulos valmistajan ohjeiden mukaisesti.

8. Jos tulos on positiivinen, hakeudu tuloksen varmistavaan laboratoriotestiin.

Kuluttajan on hyvä muistaa THL:n ohjeet, joiden mukaan kotona tehtävä negatiivinen koronatestitulos ei ole virallinen. Koronapassiin vaaditaan PCR-testi. Kotitesti ei vapauta myöskään määrätystä eristyksestä tai karanteenista.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL ovat kertoneet, että kotitestien ohjeistusta tullaan pian päivittämään.