Hus maksaa hoitajille luvatut koronalisät

Aiemmin uutisoitiin, että Hus oli päättänyt perua hoitajille luvatut lisät.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) maksaa hoitohenkilöstölle luvattuja koronalisiä kolmessa eri Husin yksikössä, sanoo Husin hallituksen jäsen Henrik Wickström (r.) tiedotteessa. Hänen mukaansa hallituksen päätös oli yksimielinen.

Husin vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi päätti ottaa koronalisäkysymyksen Husin hallituksen käsittelyyn, koska hänen mielestä päätös tilapäisistä koronalisistä pohjautui puutteellisiin tietoihin, kun koko Husin tilannetta ei ollut otettu huomioon, rkp:n tiedotteessa kerrotaan.

– Hallitus oli yksimielinen siitä, ettei henkilöstön tulisi kärsiä sisäisistä virheistä. Hoitohenkilökunta on joutunut tekemään töitä äärimmäisen ison paineen alla. Meidän on varmistettava, että he tuntevat olonsa arvostetuksi tässä vaikeassa tilanteessa, Wickström sanoo tiedotteessa.

Tehyn mukaan päätös koskee noin 600 hoitajaa. Koronalisät maksetaan sydän- ja keuhkokeskuksen, vatsakeskuksen ja pää- ja kaulakeskuksen hoitohenkilökunnalle.

Aiemmin Helsingin Sanomat uutisoi, että lisiä ei maksettaisi. HS:lle näin kertoi kertoi Husin hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava (kok) sunnuntaina. Husin oli määrä päättää asiasta tänään maanantaina.