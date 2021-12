Arktinen ilmamassa vyöryy Suomen ylle jouluviikoksi – lämpötiloissa kylmä käänne

Kylmä ilmamassa saapuu Suomeen ja sää viilenee viilenemistään keskiviikkoon asti.

Lämpötila romahtaa maanantai-aamuna tuntuvasti. Kylmät ilmat saapuvat viilentämään lauhaksi käynyttä joulukuuta.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle valottaa sääkarttoja jouluviikon kynnyksellä.

– Aikamoista vuoristorataa ollaan menty, kun on ollut tosi kylmää ja sitten lauhaa. Nyt sitten taas kylmenee uudestaan, hän kuvailee Suomen sääoloja.

– Ilmavirtaus on kääntynyt pohjoisen kantille ja sieltä tulee kylmiä ilmamassoja Suomeen, Saarikalle ennustaa.

Kylmä ilmamassa saavuttaa ensiksi Itä-Suomen ja huominen on koko Suomessa vilakka.

Tuuli lisää huomattavasti pakkasen purevuutta etenkin maan etelä- ja keskiosassa.

– Huominen sää on aika kylmää maan etelä- ja itäosassa, navakkaa tuulta luvassa. Pakkasta on -10 hujakoilla, meteorologi ennustaa.

– Tuulen kanssa on herkkää, jos on vaikka pakkasta -10 ja tuulee 7 metriä sekunnissa, se vastaa meidän taulukon mukaan noin -19 asteen lämpötilaa.

– Pellonreunassa se käy päälle herkemmin kuin metsän siimeksessä, Saarikalle kuvailee.

Maanantaina on selkeää koko maassa, mutta idässä voi olla runsaampaa pilvisyyttä. Länsi-Lapissa on maanantaina selkeintä.

Hiihtäjiä Oittaan ulkoilukeskuksen ladulla Espoossa sunnuntaina.

Tiistaina kylmenee entisestään

Sää on alkuviikosta puolipilvistä ja vaihtelevaa. Kylmintä tulee olemaan Lapissa.

– Lappiin tulee tiistain vastaisena yönä yli -20 astetta pakkasta. Paikoitellen on heikkoja lumikuuroja, hipsuttelee lunta, meteorologi kertoo.

Kylmä ilmamassa pysyy Suomessa keskiviikkoon asti. Ennen joulua sitten taas lauhtuu.

Suomessa on paikoin ollut todella liukasta, kun kovien pakkasten myötä ilma päätyi plussan puolelle.

– On tyypillistä, että kun on kova pakkasjakso ja sen jälkeen kunnolla lauhtuu - on tosi liukasta. Pinnat jäävät niljanteiseksi, Saarikalle kertoo.