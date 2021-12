Näin omikronhyöky eronnee aiemmista korona-aalloista – asiantuntijat ennakoivat tilannetta, jollaista koko pandemia-aikana ei ole vielä nähty

Professori Olli Vapalahden ja Husin diagnostiikkajohtajan Lasse Lehtosen mukaan yhteiskunnassa on käsillä täysin uudenlainen tilanne aiempiin muunnoksiin ja aaltoihin verrattuna.

Omikronvariantti leviää Euroopassa vauhdilla, ja pahimmassa koronakurimuksessa on tällä hetkellä Britannia. Britanniassa todettiin lauantaina ennätykselliset yli 93 000 uutta tartuntaa. Omikrontapauksia on todettu maassa jo yli 23 000.

Lontoon pormestari on ilmaissut pelkäävänsä henkilöstövajetta yhteiskunnan perustoiminnoissa omikronvariantin leviämisen vuoksi. Muun muassa BBC:n ja The Independentin mukaan Lontoon pormestari Sadiq Khan on kertonut omikronin aiheuttaman tapausvyöryn vaikuttavan merkittävästi alueen toimintoihin.

Pormestarin mukaan keskeisin ongelma on se, että Lontoon suuret tartuntamäärät lisäävät merkittävästi esimerkiksi pelastustoimen, terveydenhuollon ja poliisin henkilökunnan poissaoloja. Tämä hankaloittaa julkisten palveluiden toteuttamista.

Onko samaan huoleen syytä myös Suomessa omikronin leviämisen myötä?

Viidennen korona-aallon huipun on aiemmin arvioitu osuvan Suomeen mahdollisesti joulun tienoilla tai tammikuussa.

Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta toteaa omikronin leviävän aiempiin variantteihin verrattuna niin nopeasti, että omikronaalto tulee vaikeuttamaan lähiviikkoina yhteiskunnan toimintoja myös Suomessa, vaikka itse tauti olisikin lievempi, mikä on vielä epävarmaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen arvioi, että omikron on vaarallisuusasteikolla samalla tasolla kuin Delta-virus. Kyse ei näillä näkymin ole ainakaan vakavammasta tautimuunnoksesta. Vaarallisuus piileekin taudin nopeassa tarttuvuudessa.

– Valitettavasti tämä virusmuunnos osaa kiertää rokotuksilla saatua immuunisuojaa. Se jakaantuu hengitysteitse kymmeniä kertoja nopeammin kuin aikaisemmat. Näyttää siltä, että kolmas rokote tarvitaan.

Lehtonen näkee Vapalahden tavoin, että tilanne on vakava ja voi vaikuttaa yhteiskunnan toimintoihin.

– Meidän pitää suojata yhteiskunnalle välttämättömiä henkilöitä. Suojavälineiden käyttöä ja rajoitustoimia on jatkettava ja esimerkiksi sähköntoimitus, kuljetusala sekä elintarviketeollisuuden toimivuus on turvattava, hän sanoo.

Lehtonen kokee, että tilanne ei kuitenkaan ole toivoton, koska aikuisväestöstä 83% on ainakin kaksi kertaa rokotettuja.

Vapalahti sanoo, että koska omikronin lisääntymisnopeus on aivan eri luokkaa, ja aiemmalla immuniteetilla ei tartuntaan ole juuri vaikutusta, käsillä yhteiskunnassa on täysin uudenlainen tilanne aiempiin muunnoksiin ja aaltoihin verrattuna.

– Kun omikrontapausten määrä kaksinkertaistuu kahden ja puolen päivän välein, ja on sekä sairastumisia että eristyksiä ja karanteeneja, niin tämä tulee vaikuttamaan suuresti siihen, miten henkilökuntaa on töissä.

– Tartuntoja tulee lisää, työntekijöitä on lomilla, sairaana tai karanteenissa, ja kaikki tapahtuu samaan aikaan, niin se ilman muuta tulee vaikeuttamaan kaikkien työpaikkojen toimintaa. Ja tällaiset työpaikat, joissa tehdään yhteiskunnan kannalta kriittistä toimintaa, ovat yhtä lailla alttiita virukselle, eikä sielläkään suunnitelma A:n ja B:n jälkeen varmaan hirveästi enää ole varahenkilöitä.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti uskoo omikronin vaikuttavan yhteiskunnan toimintoihin myös Suomessa.

Vapalahti sanoo uskovansa, että omikrontartuntojen aiheuttamaa mahdollista henkilöstövajetta on jo pohdittu työpaikoilla.

– Tärkeintä on, että varaudutaan. Täytyy lähteä siitä, että vastuulliset viranomaiset varautuvat tällaisiin asioihin. Mutta ongelmia voi tulla ihmisten riittävyydessä. Erityisesti ongelma on kaksinkertainen terveydenhuollossa, jossa hoidon kysyntä kasvaa ja tarjonta voi pienentyä.

Husin Lehtonen kertoo, että sairaaloiden varautuminen on jo nostettu korkeimmalle valmiustasolle. Ainoastaan osastoilla potilaita hoitava henkilökunta on läsnä, muut pääosin etätöissä.

– Nyt jännitämme, kuinka moni joutuu sairaalaan. Ongelmia voi tulla siitä, että koronapotilaita hoitamaan tarvitaan lisää henkilökuntaa. Tällöin muita potilaita ei pystytä hoitamaan enää niin hyvin.

Vapalahden mukaan muun muassa kontaktien rajaaminen etupainotteisesti sekä FFP2-maskien käyttäminen ovat asioita, joilla omikronin leviämiseen voidaan vaikuttaa.

– Ja kolme rokotetta on parempi kuin kaksi rokotetta, joten kolmansien rokoteannosten jakaminen on tärkeää, erityisesti vanhemmille ja riskiryhmille.

Myös Lehtonen kehottaa ihmisiä ottamaan kolmannen rokotteen pian. Hän näkee, että omikron käy leimahduksenomaisesti läpi kaikki suomalaiset jo tammikuun loppuun mennessä.

– Jos haluaa suojella itseään kehottaisin välttämään isoja ihmisryhmiä. Riskiryhmäläinen voi kuitenkin käydä asioilla FFP2-maskin kanssa. Se suojaa käyttäjäänsä 95% teholla, hän kertoo.

Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Asko Järvinen arvioi IS:lle aiemmin, että kun omikron leviää nopeasti, pelkästään rokottamattomien sairastuneiden määrä riittää tukkimaan terveydenhuoltojärjestelmän.

Husin Lehtosen mukaan tilanne voi näyttää osittain samanlaiselta kuin pandemian alussa kaksi vuotta sitten, mutta nyt on kykyä ja osaamista reagoida.

– Näyttäisi siltä, että olemme samassa tilanteessa kuin ihan pandemian alussa. Ei ollut toimivaa rokotetta ja ei tiedetä mitä virus tekee.

– Nyt kuitenkin kolmannen rokotteen suoja tehoaa ja olemme oppineet hoitamaan koronapotilaita. Suojavälineitäkin on terveydenhuoltohenkilökunnalla paremmin.

Diagnostiikkajohtajan mukaan lääkeyritykset pystyvät hoitamaan lisää rokotteita, joten siitä rokotuskattavuuden nostaminen ei jää kiinni.

THL:n mukaan epidemiologinen tieto uudesta virusmuunnoksesta on vielä hyvin alustavaa, ja tilanne voi muuttua hyvin nopeasti, kun eri maista saadaan uusia tietoja.

Omikronin aiheuttamista oireista on kuitenkin kerrottu jo ensitietoja.

Lasse Lehtonen tietää omikronin olevan kovin tarttuva. ”Toivottavaa olisi, että kaikilla olisi rokotussuoja kunnossa”, hän sanoo.

– Yleensä omikronin aiheuttama tauti on ihan samanlainen kuin aiempien varianttien. Rokotetulla omikron aiheuttaa useimmiten lievän hengitystieinfektion tai voi olla kokonaan oireeton, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri eli Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sanoo.

THL:n arvio on, että lyhyen ajan kuluessa omikron tulee aiheuttamaan valtaosan koronavirustartunnoista maailmassa.