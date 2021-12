Maan etelä- ja keskiosissa on tänään liukasta

Autoilijoiden lisäksi myös jalankulkijoiden on syytä varoa.

Ajokeli on tänään huono tienpintojen jäätymisen takia maan etelä- ja keskiosissa, varoittaa Ilmatieteen laitos. Autoilijoiden lisäksi myös jalankulkijoiden on syytä varoa, sillä jalkakäytävät ovat monin paikoin erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on vettä.

Lämpötilat alkavat laskea tänään, ja suuressa osassa maata päästään pakkasen puolelle. Pakkasen on ennustettu kiristyvän entisestään jouluviikon alkaessa.