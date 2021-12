Koronatilanne Norjassa on huonontunut nopeasti.

Norjan koronatilanne on muuttunut todella nopeasti yhdeksi Euroopan huonoimmista. Vielä alkusyksystä maassa poistettiin rajoituksia, ja entinen pääministeri Erna Solberg ja entinen terveysministeri Bent Høie halasivat toisiaan tiedotustilaisuudessa, jossa kerrottiin koronarajoitusten purkamisesta. Syyskuun lopussa Oslo oli lähes kaaoksessa, kun rajoitusten purkamista juhlittiin.

Joulukuussa ääni kellossa oli jo toinen. Tiedotustilaisuuden aihe: uudet koronarajoitukset, jotka muun muassa lopettivat alkoholin myymisen ravintoloissa. Yhtäkkiä Norja olikin Euroopan pahin koronapesäke.

Koronatilanteen romahtamista Norjassa on seurannut 26-vuotias suomalainen Jasmin Nordman. Hän muutti lokakuussa kausityöntekijäksi Trysiliin, Norjan suurimpaan laskettelukeskukseen, kun rajoitukset oli purettu. Vielä tuolloin koronatilanne oli hyvä. Nordman itse kuvailee tilannetta jopa normaaliksi.

– Periaatteessa koko koronan unohti.

Jasmin Nordman on joutunut kokemaan Norjan koronatilanteen huonontumisen läheltä. Nordman raportoi päivittäisestä elämästään Norjassa TikTokissa.

Muutos oli nopea. Nordman sanoo, että tilanne tuntui räjähtäneen käsiin parissa päivässä.

– En ehtinyt kunnolla edes tajuta, kun muutos Euroopan hurjimpaan koronatilanteeseen oli niin nopea, hän kuvaili lauantai-iltana IS:lle päästyään töistä.

Nordman saa olla tyytyväinen, että töitä on, sillä kausityöntekijöiden keskuudessa koronatilanne aiheuttaa valtavaa epävarmuutta.

– Tällä viikolla minulta on vähennetty tunteja. On vähän epävakaata, miten tunteja tulee, ravintolassa työskentelevä Nordman sanoo.

– En tiedä, joudutaanko minutkin lomauttamaan minut, saanko potkut, jatkuvatko työt vai mitä nyt tapahtuu.

Ravintolaan, jossa Jasmin Nordman työskentelee, tuli joulukuussa maskipakko.

Norjan koronatilanteen romahtamisen syyt eivät ole selvillä. Marraskuun lopulla Oslossa paljastui valtava tartuntaketju, joka sai alkunsa ravintolassa järjestetyistä pikkujouluista. Valtaosa pikkujouluihin yhdistetyistä tartunnoissa on paljastunut nopeasti leviäväksi omikronmuunnokseksi.

Nordman kertoo, että muutos alkoi näkyä Trysilissä heti, kun uutiset pikkujoulujen tartunnoista alkoivat levitä.

– Muutos tapahtui todella todella nopeasti ja Norjassa tehdään päätöksiä nopeasti. Tilanne halutaan saada hallintaan.

Laskettelukeskus sijaitsee noin kahden tunnin ajomatkan päässä Norjan pääkaupungista Oslosta. Nordman kertoo, että koronatilanne Oslossa vaikuttaa suoraan Trysilin kävijämääriin.

– Sen huomaa, että ei ole niin paljon asiakkaita.

Vaikka laskettelukeskus on vielä auki, after ski pitää unohtaa, koska anniskeluravintolat joutuivat käytännössä laittamaan lapun luukulle, kun alkoholin myyminen ravintoloissa kiellettiin. Kielto astui voimaan keskiviikkona. Vaikka Nordman on töissä ravintolassa, jonka toiminta ei perustu ainoastaan alkoholin anniskeluun, kielto näkyy myös ruokaravintoloissa.

– Ihmiset eivät välttämättä käy edes syömässä. Viini ja olut ovat aika tärkeitä ruoan kanssa.

Mahdollisuus lasketteluun oli Jasmin Nordmanille yksi syy lähteä Norjaan kausityöskekijäksi.

Kuten esimerkiksi Lappiin, myös Trysiliin saapuu vuodenvaihteen tienoilla runsaasti kausityöntekijöitä. Nordman kertoo, että osa kausityöntekijöistä ehti saapua Norjaan, osalle oli ilmoitettu, että ei tarvitse saapua ollenkaan, koska töitä ei ole. Ainakin osa niistä, jotka Norjaan ehtivät, on tällä hetkellä ilman työtä.

– Minun työpaikalle tulee ihmisiä kyselemään, olisiko töitä, koska he ovat saaneet potkut baarista, hän kuvailee tilannetta.