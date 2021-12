Asko Järvinen: Omikron leviää nyt eksponentiaalisesti – "Jotain, mitä ei ole aiemmin nähty"

Hiihtolomaviikkojen aikana tilanne alkaa näyttää paremmalta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Asko Järvinen on kehottanut sairaalan henkilökuntaa varautumaan siihen, että joulun aikana potilasmäärät pahimmassa tapauksessa tuplaantuvat nykyisestä.

Arvaamaton tekijä on rajusti leviävä koronan omikronmuunnos.

– Sen etenemisvauhti on jotain sellaista mitä ei ole aiemmin nähty, Järvinen luonnehtii.

Tartuntamäärät kaksinkertaistuvat pääkaupunkiseudulla muutaman päivän välein, Järvinen laskee. Jos nyt on todettu tuhat tapausta, viikonlopun jälkeen on 2 000 ja viikolla 4 000. Joulunpyhinä on jo 8 000 tapausta.

Järvinen sanoo, että omikrontapauksia on luultavasti enemmän kuin saadaan tietää, sillä Husin näyttöönotto on tukossa eikä ihmisiä voida kunnolla testata.

– Rokottamattomien osalta tauti ei hellitä ennen kesää, mutta epidemia hellittää jossain vaiheessa, Asko Järvinen sanoo.

Omikronista tiedetään vielä varsin vähän.

Avoimia kysymyksiä ovat, minkälainen on taudin vakavuus ja miten pitkään koronapotilaat joutuvat olemaan sairaalassa. On hankala arvioida, miten pandemia iskee sairaalahoitoon.

– Nyt kun mennään lähellä eksponentiaalista nousua, ainakin riski sairaalakuormituksen lisääntymiseen on olemassa. Kun paljon ihmisiä sairastuu, vaikka heistä vain pieni osa joutuisi sairaalaan, se heijastuu sairaalaan, Asko Järvinen laskee.

Asko Järvinen arvioi, että vielä jouluna eivät potilasmäärät nouse rajusti.

– Menee noin viikko ennen kuin ihminen tulee siihen kuntoon, että hän tarvitsee sairaalahoitoa.

Järvinen uskoo, että joulu rauhoittaa tilannetta, kun ihmiset vetäytyvät omiin piireihinsä ja kouluilla on joululoma.

Joululomien jälkeen tilanne muuttuu, kun kontaktit lisääntyvät.

Ylilääkäri Asko Järvisen mukaan tartuntamäärät tulevat lisääntymään tehtiin mitä tahansa.

– Talvikuukaudet tulevat olemaan hurjaa aikaa. Olettaisin, että meillä tulee olemaan tammi–helmikuussa kohtalaisen vaikea epidemia, joka on vakava terveydenhuollolle.

Hiihtolomaviikkojen aikoihin tilanne alkaa näyttää paremmalta, Järvinen ennustaa.

Järvinen sanoo, että kaikki tulevat kohtaamaan omikronin ennemmin tai myöhemmin.

– Kysymys on vain siitä, millä tavalla otamme sen vastaan. Otetaanko rokotettuina vai rokottamattomina.

Järvisen mukaan rokotetut ovat luultavasti aika hyvässä suojassa vaikealta taudilta.

– Rokotetun ei tarvitse niin hötkyillä, mutta rokottamattomilla harkinta-aika on mennyt. Yksikin rokote suojaa vaikealta taudilta, mutta ei ihan heti. Nyt on todella kiire.

Milloin korona hellittää?

– Rokottamattomien osalta tauti ei hellitä ennen kesää, mutta epidemia hellittää jossain vaiheessa, Järvinen vastaa.

Järvinen muistuttaa, ettei mikään epidemia voi jatkua loputtomiin.

– Kun rupeaa riittävästi ihmisiä olemaan sairastunut, silloin epidemia rupeaa rauhoittumaan. Jos ruvetaan kovasti rajoittamaan, epidemia pitkittyy.