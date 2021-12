”Täytyy tehdä ero tartunnan, lievien oireiden, ylipäänsä sairastumisen ja vakavan koronataudin välillä”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Satojentuhansien suomalaisten rokotussuoja koronavirustartuntaa vastaan uhkaa hiipua.

THL:n tuoreessa webinaarissa tuli esiin, että kahden rokoteannoksen antama suojateho sairaalahoitoa vaativaa koronavirustautia vastaan yli 70-vuotiailla putosi 93 prosentista puolen vuoden jälkeen 77 prosenttiin. Suojateho nousi kolmannen annoksen jälkeen taas 95 prosenttiin.

Nuoremmilla suojateho pysyy sekä korkeampana että kauemmin, THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan erittäin hyvällä tasolla selvästi yli kuuden kuukauden.

THL:n rokotustilastojen mukaan tammikuun loppuun mennessä kahden miljoonan suomalaisen toisesta rokoteannoksesta tulee kuluneeksi vähintään kuusi kuukautta.

Heistä vähän yli 640 000 on toistaiseksi saanut kolmannen rokoteannoksen.

Jo tällä hetkellä Suomessa on 250 000 ihmistä, joilla toisen annoksen saamisesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta – ja määrä todennäköisesti kasvaa.

Lue lisää: Asiantuntijat kertovat, kenellä on jo kiire ottaa 3. rokotus

Lue lisää: ”Nyt on kiire” – Kiuru vaati Ylellä kovia toimia rokotusten vauhdittamiseen, apuun kysytty jopa Puolustus­voimia

Viime kesänä juuri viikot 25–30 olivat kiivasta rokotusaikaa. Kuuden viikon aikana annettiin yli 1,1 miljoonaa kakkosannosta.

Jotta päästäisiin kuromaan suma kiinni, Suomessa pitäisi antaa joka viikko tammikuun loppuun asti reilut 226 000 kolmosannosta viikossa. Määrä on isompi kuin suurimmalla kakkosannosviikolla (viikolla 32 annettiin 215 715 kakkosannosta).

Vertailun vuoksi: kahtena edellisenä täytenä kalenteriviikkona annettiin 110 000 ja 146 000 kolmosannosta.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo, että rokottamalla koronavirusta ei saada hävitettyä.

Kun ajanjaksoon osuvat vielä joulunpyhät ja uusivuosi ja kun kuntien rokotusinfraa on kesästä purettu ja rokottajat palanneet muihin töihin, vaje pikemminkin kasvaa kuin supistuu.

Lisänä on tullut vielä valtava omikronvariantin hyökyaallon uhka.

Moni Ilta-Sanomien lukija on tilanteesta huolissaan. Moni on kertonut, että menisi rokotukseen vaikka heti, mutta ajan on saanut vasta pitkälle tammikuulle. Toisesta rokoteannoksesta on silloin saattanut kulua kahdeksankin kuukautta.

Mikä tämä paljon puhuttu kuuden kuukauden maaginen rajapyykki on? Kuinka isosta riskistä on kyse, jos kolmosannos venyy sen yli?

– Riippuu siitä, mistä puhutaan. Tässä täytyy tehdä ero tartunnan, lievien oireiden, ylipäänsä sairastumisen ja vakavan koronataudin välillä. Ne menevät ihmisillä helposti sekaisin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo.

– Positiivinen tulos PCR-testissä ei vielä tarkoita sairastumista, koska infektio voi olla myös oireeton. Ja sairastuminen ei välttämättä tarkoita vakavaa sairastumista, Nohynek lisää.

” Tässä täytyy tehdä ero tartunnan, lievien oireiden, ylipäänsä sairastumisen ja vakavan koronataudin välillä. Ne menevät ihmisillä helposti sekaisin.

Nohynek sanoo, että rokotuksen nostattamat neutraloivat vasta-aineet lievää infektiota vastaan hiipuvat elimistöstä muutamassa kuukaudessa.

Uutistoimisto Reuters kertoi Israelissa tehdystä tutkimuksesta, jossa kaksi Pfizerin rokoteannosta menetti kokonaan tehonsa omikronvarianttia vastaan 5–6 kuukautta toisen annoksen jälkeen.

Israelista ei kuitenkaan voi suoraan vetää johtopäätöksiä Suomeen, sillä ero annosvälissä ensimmäisen ja toisen annoksen välillä on suuri. Israelissa annettiin kaksi annosta kolmen viikon välein, Suomessa noin 12 viikon välein. Tällä on huomattava merkitys sille, kuinka voimakkaan immuunivasteen rokotukset saavat aikaan. Pitempi annosväli antaa paremman ja pitkäkestoisemman suojan.

Vakavan tautimuodon ehkäisyyn tarvitaan neutraloivien vasta-aineiden ohella soluvälitteistä immuniteettia, ja se katoaa elimistöstä huomattavasti hitaammin.

Kaksi rokoteannosta antaa erinomaisen suojan sairaalahoitoa vaativaa vakavaa koronatautia vastaan. Suojateho säilyy nykytiedon mukaan hyvänä selvästi yli kuusi kuukautta.

Omikronista on valmistunut Etelä-Afrikassa ensimmäinen suurtutkimus. Sen mukaan kahden rokoteannoksen suoja omikronin aiheuttamaa sairaalahoitoa vaativaa vakavaa tautimuotoa vastaan on 70 prosenttia.

Rokotussuojan hiipuminen siis tarkoittaa, että yli viisi kuukautta sitten rokotetut saavat herkemmin ja yleisemmin lieviä, flunssaan verrattavia infektioita.

Tartuntojen ja tartuntaketjujen määrä voi lisääntyä, mutta sairaalahoitoa vaativaa vakavaa koronatautia vastaan he ovat edelleen hyvässä suojassa.

– Perusterveen alle 60-vuotiaan ei tarvitse olla huolissaan. Suoja koronan vakavaa tautia vastaan pysyy todennäköisesti hyvänä, Nohynek painottaa.

Suomessa on annettu 600 000 kolmosannosta, lähinnä yli 60-vuotiaille, lääketieteellisille riskiryhmille, sote-henkilöstölle ja hoivakodeissa ja laitoksissa asuville ja työskenteleville.

Nohynek pohtii, mitä nopealla kolmannella rokotuskierroksella voidaan saavuttaa.

Suojaa vakavaa tautimuotoa vastaan saataisiin kohotettua jonkun verran, mutta etupäässä sillä saataisiin Nohynekin mukaan lieväoireisten infektioiden määrää tilapäisesti laskettua, kunnes joidenkin kuukausien kuluttua neutraloivien vasta-aineiden tasot hiipuvat taas, ja uusi kierre olisi valmis.

– Rokottamalla tämä virus ei pysähdy. Onko sekään järkevää, jos uusia tehoste­annoksia joudutaan antamaan muutaman kuukauden välein? Nohynek kysyy.

Hänen mukaansa vaarana on sekin, että keho voi ”turtua” liian tiheään annosväliin eikä enää nosta suojavastetta.

– On esitetty, että parempi olisi pidempi väli heterologisilla rokotteilla eli että ei käytettäisi joka kerta samaa rokotetta, Nohynek sanoo.

Nohynek korostaa, että tämän hetken kovaa infektiopainetta on tärkeä saada lievennettyä.

Ei ole hyvä, että paljon ihmisiä on sairaana samanaikaisesti, vaikka he eivät vakavasti sairaita olisikaan.

Tässäkin puree niin sanottu massan laki eli mitä enemmän tartuntoja, sitä enemmän mukaan mahtuu myös töistä poissaoloja ja vakavia tautitapauksia.

Nopea rokottautuminen ei ole kuitenkaan ainoa keino painaa tartuntamääriä alas.

Kaikki lähtee ihmisten omasta toiminnasta, käyttäytymisestä ja huolellisuudesta sekä vastuullisuudesta.

Nohynek sanoo, että Suomessa vallitsee koronan ympärillä ”pelkohypettämisen aika”.

– Ollaan huolissaan vain covidista eikä välttämättä mietitä, mitkä toimet tuovat eniten terveyshyötyä yksilölle ja väestölle.

– Toivon covidin aiheuttamasta hoitovelasta ja muista epäsuorista terveysvaikutuksista kokonaisvaltaisempaa keskustelua. Siitä, että monet muut taudit jäävät tällä hetkellä hoitamatta.