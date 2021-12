Konkariliikemies Kai Paanasen omaisuutta takavarikkoon puolen miljoonan arvosta

Liikemiehen sveitsiläisyritystä koskeva verotarkastus valmistui lokakuussa. Paananen vastusti takavarikkoa.

Helsingin hovioikeus määräsi perjantaina liikemies Kai Paanasen omaisuutta takavarikkoon 500 000 euron edestä. Kyseessä oli verottajan vaatima turvaamistoimi verovelkojen saamiseksi.

Oikeusasiakirjoista ilmenee, että liikemiehen Sveitsissä toimiva Alpen Consulting und Marketing -yhtiö oli aiemmin päätynyt verottajan syyniin. Verottaja penäsi yhtiöstä selvityksiä vuosilta 2012–2016.

Alpenin toimintaa koskeva verotarkastuskertomus valmistui lokakuun alussa, jonka jälkeen verottaja vaati Paanaselta veroja maksettavaksi menneiltä vuosilta.

Vuodelta 2015 maksuja vaadittiin yhteensä lähes 1 484 600 euroa. Vuoden 2016 osalta karhuttava summa oli noin 834 400 euroa.

Vaaditut maksut olivat erääntyneet kuluvan vuoden marraskuun puolivälin aikaan, eli Paananen ei ollut maksanut vaadittuja summia verottajalle.

Lappeenrantalaislähtöinen Kai Paananen tunnetaan idänkaupan pioneerina, joka työskenteli jo 1980-luvulla isänsä perustamassa Karelia Trade -yrityksessä. Se muun muassa valmisti huonekalujen osia Viipurissa.

Takavarikkotapausta puitiin jo aiemmin syksyllä Helsingin käräjäoikeudessa. Tuolloin käräjäoikeus hylkäsi verottajan takavarikkohakemuksen ja kumosi päätöksen väliaikaisesta turvaamistoimesta.

Verottaja ei tyytynyt kohtaloonsa, vaan valitti ratkaisusta Helsingin hovioikeuteen. Liikemies Paananen puolestaan vaati valituksen hylkäämistä. Hänen mielestään käräjäoikeuden aiempi päätös oli oikea. Paananen vastusti takavarikkoa.

Hovioikeus katsoi tuoreessa ratkaisussaan, että asiassa on kyse suuresta jälkiveroluonteisesta saamisesta ja puolen miljoonan takavarikon määräämiselle on lainmukaiset edellytykset.

– Hovioikeus katsoo asiassa olevan erityistä aihetta varoa Paanasen kätkevän tai hävittävän omaisuuttaan, ratkaisussa todetaan.

Paanasen omaisuuteen kohdistettu takavarikko on voimassa siihen saakka kunnes verorästit on maksettu tai saatavat ulosmitattu, mutta enintään ensi vuoden helmikuun alkuun saakka.

VerottajaN näkökulmasta Paananen oli tarkoituksella vältellyt asiaa. Kun Suomen veroviranomaiset olivat ottaneet yhteyttä Alpenia koskevasta verotarkastuksesta ja lähettäneet Sveitsin veroviranomaisille virka-apupyynnön tarvittavien tietojen saamiseksi, yhtiö oli tehnyt oman vastaiskunsa.

Verottajan mukaan Alpen oli tehnyt Sveitsin veroviranomaisille oikaisu­vaatimuksen vuosien 2013–2015 verotuksen osalta. Oikaisuvaatimuksessa yhtiö pyysi, että verotus kyseisiltä vuosilta tehtäisiin kokonaan uudestaan ja saadut verohuojennukset peruttaisiin

Verottaja katsoi, että oikaisuvaatimus oli tehty siinä tarkoituksessa, että Paananen välttäisi Alpenin väliyhteisötulon verotuksen muuna ansiotulona Suomessa.

Takavarikkoasian lisäksi hovioikeudessa puitiin tapausta koskevia salauskysymyksiä. Asiaa aiemmin käsitellyt käräjäoikeus oli määrännyt käytännössä koko päätöksensä salassa pidettäväksi. Hovioikeuden ratkaisu taas oli lähes kokonaan julkinen ja sisälsi myös käräjäoikeuden salaamia tietoja.

Paananen oli pyytänyt, että hovioikeus määräisi tapausta koskevat asiakirjat salaisiksi 25 vuoden ajaksi. Hovioikeus päätyi salaamaan ainoastaan tämän vuoden lokakuulle päivätyn verotarkastuskertomuksen.

Paananen katsoi valituksessaan, että tietojen julkistamisesta aiheutuisi hänelle merkittävää vahinkoa, koska hänen taloudellista asemaansa koskevat tiedot olisivat yleisesti saatavilla ja hän joutuisi todennäköisesti negatiivisen ja haitallisen julkisuuden kohteeksi.

Harry Harkimo (oik), Roman Rotenberg (vas) ja Kai Paananen saapumassa Jokereiden siirtymistä KHL-liigaan koskevaan tiedotustilaisuuteen lokakuussa 2013.

Idänkaupan uranuurtajuuden lisäksi Paananen on tullut tunnetuksi myös siitä, että hän on tiettävästi ainoa syntyperäinen suomalainen, joka on päätynyt Yhdysvaltojen pakotelistalle.

– Se täytyy hänen kunniakseen sanoa, että hän on luonut hyviä suhteita. Hän on ollut pioneeri ja uranuurtaja isänsä jalanjäljissä, Etelä-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Mika Peltonen kertoi Taloussanomille vuonna 2015, jolloin pakotteet asetettiin.

Pakotelistalle Paananen päätyi, sillä Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön mukaan pakotelistaa on täydennetty henkilöillä, jotka ovat tukeneet jo aiemmin pakotelistalle lisättyjä henkilöitä.

Pakotteet asetettiin voimaan Venäjän vallattua Ukrainalta Krimin niemimaan vuonna 2014.

Paananen on julkisuudessa tunnettu myös siitä, että hän on ollut jääkiekko­joukkue Jokereiden hallituksen jäsen.

Paananen on pakotelistalla olevan venäläis-suomalaisen miljardöörin Gennadi Timtšenkon hyvä ystävä ja läheinen liikekumppani. Paananen piti listalle joutumista loukkaavana.

– Onhan se varsin erikoista, että Suomen kansalainen pannaan pakotelistalle. En ole tehnyt mitään pahaa Yhdysvalloille, hän sanoi Helsingin Sanomille.

Yhdysvaltain Venäjän-pakotelistalle lisättiin myös kaksi Paanasen johtamaa yhtiötä, SET Petrochemicals ja Southeast Trading. Viimeiseksi mainittu on Paanasen yritysryppään SET Groupin emoyhtiö.

SET Petrochemicals on Venäjän öljy- ja kaasutuotteiden jakeluyhtiö Pohjoismaissa ja Baltian alueella, Southeast Trading puolestaan on idän ja lännen väliseen kauppaan erikoistunut yritys.

