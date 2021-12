Helsingissä tartuntoja yhtä paljon kuin viime kevään epidemian huipussa

Helsingin kaupungin perjantaina julkaiseman katsauksen mukaan uusia koronavirustartuntoja edellisen seitsemän päivän aikana on tullut yhteensä 2 140.

Koronavirustilanne jatkuu pahana Helsingissä. Tällä hetkellä Helsingissä ilmenee tartuntoja yhtä paljon kuin viime kevään epidemiahuipussa, kahdestasadasta yli kolmeensataan tartuntaan päivittäin.

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen kertoi jo keskiviikkona kaupungin koronainfossa, että tapausmäärät ovat koko kaupungissa nousemassa ja epidemiatilanne on vaikea.

Tuorein katsaus helsinkiläisten tartuntojen tilanteesta vahvistaa suunnan.

Perjantaina 17. joulukuuta julkaistun katsauksen mukaan uusia tartuntoja edellisen 7 päivän aikana on tullut yhteensä 2 140. Lisäystä on edelliseen jaksoon 749 tapausta. Edellisen 14 päivän tartuntoja on yhteensä 3 531.

Helsingin osuus Suomen koronavirustartunnoista on katsauksen mukaan 23 prosenttia. Tartuntojen määrä yhteensä pandemian aikana Helsingissä on 48 561. Menehtyneiden määrä on 533.