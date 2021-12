Diagnostiikkajohtaja kehottaa riskiryhmäläisiä välttämään kontakteja.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen arvioi aamulla Ylen haastattelussa, että koronaviruksen omikronvariantti tulee saavuttamaan pääkaupunkiseudulla valtaviruksen aseman mahdollisesti jo tänään perjantaina.

– Kolmansia rokotuksia on tärkeää saada erityisesti näille riskiryhmille, mutta varmaan viisainta on riskiryhmäläisten aika lailla koittaa kontakteja välttää, ettei virukselle joudu alttiiksi, Lehtonen sanoo Ylelle.

Lehtosen mukaan omikronin nopean leviämistahdin vuoksi iso osa väestöstä tulee kohtaamaan viruksen nyt tähän saakka hankkimallaan rokotesuojalla.

– Valitettavasti näyttää siltä, että on tulossa kuormituksen kannalta hankala joulu. Tartuntoja on enemmän kuin Suomessa on koskaan ollut, niin kyllä se väistämättä heijastuu sairaalahoidon tarpeeseen

Euroopan lääkevirasto ECDC:n keskiviikkona julkaiseman raportin mukaan vielä ei pystytä sanomaan, kuinka vakava omikronin aiheuttama tauti on deltavarianttiin verrattuna. Omikronin herkemmän tarttuvuuden vuoksi muutoksen mahdolliset hyödyt kuitenkin kumoutuvat, vaikka uuden variantin aiheuttama tauti olisi yhtä vakava tai lievempi kuin deltassa.

Raportissa otettiin kantaa myös kolmansiin koronarokotuksiin, joiden tarpeesta on käyty viime päivinä paljon keskustelua myös Suomessa. Virasto julkaisi 25. marraskuuta suosituksen EU-maille tarjota kolmatta rokotusta kaikille aikuisille, ensisijaisesti yli 40-vuotiaille.

Hongkongin yliopistolla tuoreeltaan julkaistun tutkimuksen mukaan omikron lisääntyy ihmisen keuhkoputkessa 70 kertaa nopeammin kuin deltavariantti tai viruksen alkuperäinen muoto. Omikronin tartuttavuusluvuksi (R-luku) on eri arvioissa saatu 3–4, eli se on noin kolme kertaa tartuttavampi kuin valtakantana ollut deltavariantti.

R-luku 3 tarkoittaa, että esimerkiksi sata sairastunutta tartuttaa viruksen edelleen 300:lle, he puolestaan 900:lle ja nämä 2 700:lle. Näin virus leviää todella nopeasti ja massiivisesti.