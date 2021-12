Jyrki Lehtolan kolumni: Suomi mainittu väärässä yhteydessä

Revityn Suomi-kuvan lähtökohtana on se, että ensin on ulkomaailma, jolla on Suomi-kuva, joka voisi repeytyä, kirjoittaa Jyrki Lehtola.

Suomalainen meni baariin, joi Coronan ja tanssi. Muutaman tunnin kuluttua muu Suomi heräsi kesken känniuniensa huoleen Suomi-kuvasta.

Suomalainen haluaa, että joku tietäisi ja välittäisi, mikä on Suomi. Kun Time-lehden vuoden 2021 henkilö Elon Musk välitti ja Suomesta tuli meemi, suomalaista hävetti: eikö voisi puhua Joulupukista, se on oikea suomalainen; partainen, vanha valehtelija, jota ei ole olemassa.

Viime aikoina on taas oltu huolissaan Suomi-kuvasta, koska Venäjä onkin Neuvostoliitto ja on turvallisempaa hölistä meemeistä kuin Venäjästä (ei niin että Venäjässä mitään vikaa olisi!).

Hölmö suomalainen voisi kuvitella, että pullo suussa baarissa istuva naispääministeri kertoisi tasa-arvoisesta ja turvallisesta maasta, mutta niin ei ole, koska Suomi-kuvalla tehdään sisäpolitiikkaa. Siksi Sanna Marinin seurue oli väärä, ajankohta oli väärä, puhelin oli väärä, sukupuoli oli väärä, ikä oli väärä, olut oli väärä, ravintola oli väärä ja nyt lilluu Suomi-kuva revittynä lätäkössä.

Revityn Suomi-kuvan lähtökohtana on se, että ensin on ulkomaailma, jolla on Suomi-kuva, joka voisi repeytyä.

Suurella osalla maailmaa ei ole käsitystä Suomesta. Suomi on nimi luettelossa, jossa ovat muut pohjoismaat. Suomi on alku sanalle suomettuminen. Kun on keksittävä tv-sarjaan jotain kylmää, kaukaista ja sisäisessä käsittämättömyydessään koomista, käsikirjoittaja muistaa Suomen. Suomessa juodaan, koska on pimeää. Suomessa juodaan, koska on valoisaa. Suomessa juodaan, koska on harmaata. Sitten ovat vielä hyvinvointivaltio, tasa-arvo, onnellisuus ja muut tylsät asiat.

Suomesta välitetään niin vähän, että täällä toistellaan edelleenkin pisintä ulkomaalaisen suomalaista koskevaa ajatusta, kun Bertolt Brecht kuvasi meitä vuonna 1940 kansaksi, joka vaikenee kahdella kielellä.

Väärässä oli rillipääkommari siinäkin. Suomessa ehkä vaietaan kahdella kielellä, mutta kolmannella sanotaan etenkin Helsingissä ”One iced caramel macchiato please”.

Kun muut eivät sitä tee, suomalaisen on itsensä keksittävä tiivistelmiä Suomesta.

Suomessa ovat asiat niin hyvin, että sata nuorta Mannerheimintiellä on anarkia.

Suomalainen rakastaa naapureitaan, etenkin jos naapuri vaikuttaa mielenvikaiselta ja on ollut töissä KGB:ssä.

Suomalainen rakkaus on sellaista, ettei hovioikeuskaan tiedä, missä suomalainen parisuhde päättyy ja suomalainen parisuhdeväkivalta alkaa.

Suomi on maailman tasa-arvoisin maa, jos ei likkoja oteta huomioon.

Ensimmäinen suomalainen haukkui kaikki vähemmistöt ja teki sitten rikosilmoituksen niistä, jotka sanoivat suomalaiselle ikävästi takaisin. Toinen suomalainen näki mahdollisuuden ja käytti juuri sanaa ”rakenteellinen” uhriutuessaan sanasta ”jotka”.

Suomeen mahtuu samaan aikaan kaksi ajatusta, joista ensimmäinen jäi keskeneräiseksi ja se toinen onneksi unohtui, koska suomalainen oli kännissä.

