”En voi ottaa kunniaa enkä vastuuta”, kommentoi työkoneiden nimeämistä ehdottanut Ahto Apajalahti.

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala julkisti torstaina Twitterissä neljälle työkoneelleen nimikilpailun perusteella annetut nimet.

Kaupunkiympäristö varoittaa Twitterinsä saattavan sisältää välillä huumoria.

Tämä kisa on kuitenkin tosi, ei vitsi, vahvistetaan IS:lle kaupunkiympäristön viestinnästä.

Nimetyt työkoneet ovat Tapio Rautalapio, Anssi Kola, Ogelin Snögeli ja Snadi.

Bassobaritoni Tapio Rautavaara (1915–1979) on suomalaisten rakastama urheilija, näyttelijä ja laulaja, jolla pysyivät kädessä niin keihäs, jousiase kuin mikrofoni.

Anssi Kela, 49, on nuoremman polven muusikko ja entinen autourheilija.

Kola on auramainen työkalu lumen luontiin ja työntämiseen.

Ogeli ja Snögeli ja Snadi ovat slanginimiä Oulunkylälle, lumelle ja pienelle koolle.

– Kuulostaa hauskalta, sanoo helsinkiläinen filosofian maisteri Ahto Apajalahti, joka vuosi sitten ehdotti kaupunkiympäristölle työkoneiden nimeämistä.

Hän ei tiedä, mikä on oma roolinsa, koska kuuli kilpailusta ja nimistä vasta, kun IS soitti torstaina illalla.

– En voi ottaa kunniaa enkä vastuuta, Apajalahti väistää sekä kunnian että vastuun.

Tuolloin vuosi sitten Apajalahti esitteli Twitterissä skotlantilaisten ristimiä tiekoneita, joilla oli sellaisia humoristisia nimiä kuin Mr Plow, Salty, Sir Salter Scott, Spready Mercury, Ready Spready Go, For Your Ice Only ja Yes Sir Ice Can Boogie.

Apajalahti jakoi tätä twiittiä.

Parhaillaan Apajalahti valmistelee väitöskirjaa väitöskirjaa luonnontieteiden popularisoinnin historiasta Suomessa kylmän sodan aikana.

Työkoneiden nimeäminen on omalla tavallaan niiden popularisointia.

Kaupunkiympäristö kertoo kymppitonnisen Tapio Rautalapion olevan ”tehokas ja luotettava työkaveri ja valmis koviinkin haasteisiin”.

Se auraa väsymättä eikä hyydy kovimmillakaan pakkasilla.

Tapiota ajaa urakoitsija Alltime Suutarilassa.

Kuusitonninen Anssi Kola on matala ja ketterä, omassa painoluokassaan lyömätön, ja työskentelee sujuvasti ahtaissakin paikoissa.

Anssia ajaa Alltime Suutarilassa.

Ogelin Snögeli auraa kävely- ja pyöräteitä ja soveltuu hienosti pienten ja ahtaiden alueiden koneeksi. Monipuolisesta koneesta löytyvät kaikki herkut: viistoaura, linko sekä hiekoitus,- suolaus- ja kadunpesulaitteisto.

Ogelin Snögeliä ajaa Stara Oulunkylässä, ruotsiksi Åggelby.

Snadia käytetään jalkakäytävien lumenpoistossa ja liukkaudentorjunnassa.

Kaupunkiympäristö: ”Älä anna suloisen ulkokuoren hämätä, sillä tämä kaveri on täydellinen yhdistelmä voimaa ja ketteryyttä. Se nostaa tarvittaessa jopa 74% omasta painostaan!”

Snadia ajaa Puu-Käpylässä Stara.

Anna-Mari Tolonen kaupunkiympäristön toimialan viestinnästä kertoo kaupungin pyytäneen urakoitsijoita ehdottamaan neljä työkonetta, joille kansalaiset saivat sosiaalisessa media ehdottaa nimiä.

Raati valitsi omasta mielestään parhaat ehdolle, ja kansalaiset pääsivät äänestämään voittajat.