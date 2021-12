Tytti Yli-Viikarin käräjillä kehumat kirjat varattiin loppuun Helsingin kirjastoista – yksi kahmittiin hyllyistä heti: ”Samana päivänä 41 varausta”

Persialainen runoteos kahmittiin hyllyistä saman tein kun Tytti Yli-Viikari esitteli sen oikeudessa.

Virkarikoksista syytetty Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) entinen pääjohtaja Tytti Yli-Viikari on kulttuurin ja kirjallisuuden ystävä. Hän on kantanut lempikirjojaan mukana Helsingin käräjäoikeudessa, jossa on käsitelty hänen syytteitään viime ja tällä viikolla.

Yli-Viikarilla oli jokaisena kolmena istuntopäivänä mukanaan eri kirja. Ne kaikki on nyt lainattu ja varattu loppuun Helsingin kirjastoista.

Helmet-tietokannan mukaan kustakin suomenkielisestä kirjasta oli torstaina jonossa enemmän varauksia kuin mitä kappaleita löytyy kirjastojen kokoelmista.

– Yleisesti voi sanoa, että kun jokin nimike näkyy julkisuudessa, niin tyypillisesti se luo pienen piikin varauksiin. Oli sitten kyse arvostelusta tai kirjan näkymisestä ajankohtaisohjelmassa tai muualla mediassa, Helsingin kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen kertoo.

Kirjastopalvelut etsi IS:n pyynnöstä tietojärjestelmistään Yli-Viikarin kirjojen varaustiedot. Kovimman varauspiikin koki 1200-luvun persialaisen runoilijan Sa’din teos Ruusutarha.

– Siitä tuli samana päivänä 41 varausta, seuraavana päivänä 11 ja sen jälkeen tasaisesti yhtä tai kahta varausta per päivä. Tätä ennen Ruusutarhasta ei ollut yhtään varausta, Vänttinen sanoo.

Myös kahden muun kirjan kohdalla varaustilanteen yhteys Yli-Viikarin oikeudenkäyntiin on selvä, mutta piikki ei ole yhtä jyrkkä.

Anne Morrow Lindberghin kirjan Gift from the Sea ruotsinnosta Gåva från havet löytyi ainoana poikkeuksena torstaina iltapäivällä kappale Pasilan kirjavarastosta. Ruotsinkielistä versiota on Helsingin kirjastoissa tuo yksi kappale.

Tytti Yli-Viikarilla oli käsissään Anne Morrow Lindberghn kirja Gift from the Sea.

Yli-Viikarin oikeudessa esittelemien kirjojen varaustilanne torstaina kello 16 oli seuraava:

Sa’di: Ruusutarha (suomentanut Jaakko Hämeen-Anttila). Varauksia 60, kappaleita 9.

Olli Sinivaara: Puut. Varauksia 44, kappaleita 9.

Anne Morrow Lindbergh: Meren lahja (suom. Eeva Kilpi; ruots. Cilla Johnson). Varauksia 4, kappaleita 3. Ruotsinkielistä saatavilla 1. Yli-Viikarilla oikeudessa ollut kirja oli englanninkielinen alkuperäisteos.

Tytti Yli-Viikarilla oli mukana Olli Sinivaaran runokokoelma Puut.

Yli-Viikari kertoi oikeustalolla, että mukana olleet kirjat ovat hänelle merkityksellisiä.

– Kirjasta löydän aina mielenrauhaa. Suosittelen kaikille, Yli-Viikari sanoi.

Sa’di on 1200-luvulla elänyt persialainen aforistikko ja runoilija. Sinivaara on nykyajan suomalainen runoilija. Lindbergh (1906–2001) oli yhdysvaltalainen kirjailija ja lentäjä, jonka aviopuoliso Charles Lindbergh tuli tunnetuksi ensimmäisenä Atlantin välilaskutta ylittäneenä lentäjänä.

Katri Vänttinen pitää varauspiikkejä myönteisenä ilmiönä.

– On ihanaa huomata, että ihmiset sekä seuraavat mediaa että ovat kiinnostuneita kirjoista, Vänttinen sanoo.

Oikeudessa Yli-Viikari kiistää syytteet virkarikoksista ja maksuvälinepetoksesta. Käräjäoikeus antaa tuomion tammikuussa.