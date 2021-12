Walk in -rokote houkutti kotkalaisia niin, että jonot venyivät. ”Emme pystyneet vastaamaan tarpeeseen.”

Se oli kuin kansainvaellus.

Kotkalaiset lähtivät keskiviikkona ja torstaina joukolla hakemaan koronarokotuksia eli Junnu Vainiota mukaillen ”Kotkan poikii ilman piikkii” – ja naisia.

Ambulanssiakin tarvittiin, kun väkeä pyörtyili.

Kauppakekus Pasaatin niin sanotulle walk in -rokotuspisteelle piti yhden arvion mukaan jonottaa pahimmillaan kaksi ja puoli tuntia.

Ritva Nikula kertoi IS:lle jonottaneensa jo puolitoista tuntia.

Riitta Nikula jonotti urhoollisesti Kotkan Pasaatissa torstaina.

Ostoskeskuksen henkilökunta raportoi nähneensä pyörtymisiä sekä torstaina että keskiviikkona ja ambulanssin käyneen.

Walk in on englantia ja tarkoittaa suomeksi kävele sisään (ilman ajanvarausta). Nyt se oli käytännössä Wait in.

Pasaati on Kaakkois-Suomen toiseksi suurin kauppakeskus ja Suomen 20. suurin.

Ylihoitaja Tanja Metsola Kymsotesta vahvistaa halukkaita olleen Pasaatissa enemmän kuin rokotuslinjoja.

– Emme pystyneet vastaamaan tarpeeseen. Ihmiset ovat hienosti lähteneet liikkeelle hakemaan rokotuksia, mutta tällä hetkellä meidän resurssimme eivät tahdo pysyä perässä.

– Rekrytoimme koko ajan lisää henkilökuntaa ja lisäämme rokotuslinjoja sitä mukaan.

Metsola on luottavainen.

– Uskaltaisin arvella, että ruuhkat pikku hiljaa alkavat helpottaa.

Innolle saada rokote Metsola arvelee olevan useita syitä.

– Yksi on pahentunut tautitilanne ja pelko uuden variantin tulosta Kymenlaaksoon, toinen joulunviettoon lähtö ja varmasti myös koronapassin käyttö vaikuttaa.

Walk in -jonoissa haetaan pääasiassa toista tai kolmatta rokotetta. Jälkimmäisen hakijat lienevät Metsolan arvion mukaan jo enemmistössä.

Kymsoten alueella avattiin juuri kolmas rokote viisikymmentä vuotta täyttäneille.

Walk in -rokotuksen voi käydä hakemassa, vaikka oma rokotusaika olisi jo varattuna.

– Toki voi mennä, kunhan rokotuksille tulee se THL:n määrittelemä väli. Kakkosen ja kolmosen välin pitää olla se viisi kuukautta.

– Mutta jos se varattu aika on vaikka lähipäivinä tai ensi viikolla, niin toivoisimme, että tullaan varattuna aikana, Metsola sanoo.

Pasaatissa oli oma jono etukäteen ajan varanneille.

Toiviomatkan kohde.

Walk In -rokotuksista tiedotetaan Kymsoten kotisivuilla.

Esimerkiksi näin: 16.12.2021 klo 9-16 (Kotkan) Pasaatin rokotuspiste. Ensisijaisesti annettava rokotevalmiste: Pfizerin Comirnaty. Lisäksi samaan aikaan annetaan koronarokotuksia ajanvarauksella saapuville, joille on oma jononsa

Jonoissa kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota turvavälien ylläpitoon ja kaikkien yli 12-vuotiaiden tulee käyttää maskia.

Rokotteiden säilyvyyden vuoksi annokset varataan walk In -rokotuspisteille etukäteen, joten ne voivat loppua kesken päivää.

Kymenlaakso on koronaviruksen leviämisalue.

”Viikkoja jatkuneessa vakavassa koronatilanteessa on pieni aavistus parempaan suuntaan”, Kymsote tiedotti keskiviikkona. ”On erittäin tärkeää, että kaikki – etenkin 1. ja 2. rokotuksia vailla olevat – hakeutuvat koronarokotuksiin.”

Eniten uusia tapauksia on alle 10-vuotiailla lapsilla. Tartuntoja ilmenee perhepiirissä niin lapsilta aikuisille kuin aikuisilta lapsillekin. Melkein yhtä paljon tartuntoja on 40-49 -vuotiailla.

Kymenlaakson rokotuskattavuus on valtakunnallisesti keskitasoa, mutta ei Kymsoten mukaan riittävä: ”Suurin murheenkryyni on 20-40-vuotiaat, joiden rokotuskattavuus laahaa muita ikäryhmiä perässä.”

Kymenlaakson koronarokotuskattavuus 12 vuotta täyttäneillä on: yksi annos 87,4 %, kaksi annosta 83,9 % ja kolme annosta 12,8 %..

Kymsote toivoo asiakkaiden hyödyntävän aloitettuja walk In -rokotuksia.