Ensi viikolla on luvassa napakkaa pakkasta lähes koko maahan. Etelän suurista asutuskeskuksista lumi on ehtinyt sulaa lauhan jakson aikana.

Säässä mennään laidasta laitaan.

Viikonlopun jälkeen säässä tapahtuu suuri muutos. Tavanomaista lauhempi sää vaihtuu kireisiin pakkasiin. Maanantaina koko Suomi siirtyy pakkaselle.

– Sää pysyy pakkasella toistaiseksi eli jouluviikko ollaan pakkasella etelää myöten, sääpalvelu Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne ennustaa.

Eteläisessä Suomessa saattaa maanantaista lähtien olla yli kymmenen pakkasastetta. Pohjoisessa pakkanen paukkuu yli 20 asteessa.

Pakkasesta ja kuuraisista tunnelmista huolimatta valkoisen joulun saaminen koko Suomeen on kysymysmerkki.

– Vielä jää mysteeriksi, saadaanko niille alueille lunta, jotka ovat muuttuneet lumettomiksi, Rinne selvittää.

Lumettomia alueita ovat suuret asutut paikat, kuten pääkaupunkiseutu, Turun seutu ja Porin seutu. Tampereellakin suuri osa lumista on sulanut.

Lunta sataa viikonloppuna paikoin Lapissa ja lumikerros vahvistuu pohjoisessa pari senttiä, mutta muualla maassa lumisateet ovat harvinaisia.

Pilvisyys on vaihtelevaa, välillä paistaa aurinko ja välillä taivas on pilvien peitossa. Ilma on kylmää ja kuivaa, eikä sateita ole näköpiirissä.

Forecan Rinteen mukaan ei ole täysin mahdotonta, että lumettomilla alueille valkoista pääsee satamaan maahan jouluun mennessä.

Tilanne on vaihdellut paljon ennusteesta toiseen. Ennusteiden mukaan jouluna on joko vähäisiä sateita tai ei lainkaan sateita.

– Aivan uusimmassa ennusteessa sateet ovat hävinneet lähes kokonaan, Rinne kertoo.

Nyt näyttää siltä, että valkoista joulua ei tule koko maahan. Lumettomille alueille tulee pakkasia, mutta ei lunta.

Parhaat mahdollisuudet valkoiselle joululle ovat joulupäivänä. Uusimmissa ennusteissa joulupäivien aikana saattaa sataa lunta.

– Lumisateet eivät ehdi jouluaatoksi paikalle, Rinne varoittaa.

Tilanne elää ja mitä tahansa voi tapahtua ennen joulua. Pieni toivon kipinä valkoisesta joulusta elää siinä, sillä Suomen ympärille liikkuu yksittäisiä sateita.

– Ei ole mahdotonta, että joku sateista päättäisi livahtaa Suomen kautta. Se muuttaisi tilannetta huomattavasti valkoiseen suuntaan, Rinne sanoo toiveikkaana.

Koko maahan on luvassa napakkaa pakkasta, kun lauha ilma vaihtuu Jäämeren kylmään puhallukseen.

Ensi viikolla pakkaslukemat ovat päivisin 10–20 asteessa.

– Saadaan kunnon talvista säätä. Eikä loppua näy, päivystävä meteorologi Joanna Rinne sanoo.

Pakkassää jatkuu näillä näkymin ainakin vuoden loppuun saakka ja ensi vuoden puolelle.

Sään muuttuminen hyisempään suuntaan johtuu säätilassa tapahtuneessa muutoksesta. Atlantin lauha henkäys vaihtuu Jäämeren puhallukseen.

Lauhan sään lähde on Ison-Britannian yläpuolella oleva voimakas korkeapaine. Se tuuppaa lauhaa ilmaa Suomeen.

Korkeapaine heikkenee, mikä antaa ilmavirtaukselle tilaa kääntyä pohjoiseen suuntaan.

Jäämeren kylmää virtausta auttaa se, että Suomen itäpuolelle jämähtää laaja matalapaine.

– Itäinen matalapaine on moottorina, mikä tekee mahdolliseksi sen, että meille pääsee Jäämeren kylmää ilmaa, Rinne selittää.