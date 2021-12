Ilkivaltaa tehnyt teiniporukka kävi bussikuskin kimppuun Imatralla – poliisi kertoo ”silmittömästä” väkivallasta

Poliisi on tavoittanut ja kuulustellut tapauksesta epäiltyjä nuoria, jotka ovat iältään 15-16-vuotiaita. Heitä epäillään tapon yrityksestä.

Poliisi epäilee kolmea teini-ikäistä nuorta linja-auton kuljettajan tapon yrityksestä Imatralla maanantaina.

Tapahtumat saivat poliisin mukaan alkunsa Imatran keskustassa myöhään maanantai-iltana, kun linja-auton kuljettaja havaitsi joukon nuoria tekemässä ilkivaltaa.

Nuoret olivat rikkomassa liikkeen näyteikkunaa, kun kuljettaja nousi pois autosta puuttuakseen tilanteeseen. Kuljettaja joutui tämän jälkeen rajun pahoinpitelyn uhriksi. Tutkinnanjohtaja kuvaa väkivaltaa ”silmittömäksi”.

– Maassa makaavaa uhria on lyöty ja potkittu eri puolille vartaloa. Useat iskuista ovat kohdistuneet pään alueelle. Yhdellä epäillyistä on ollut puukko hallussaan, jolla hän on lyönyt uhria useita kertoja, kertoo tutkinnanjohtaja Matti Raivikko tiedotteessa.

Poliisi on tavoittanut ja kuulustellut tapauksesta epäiltyjä nuoria, jotka ovat iältään 15-16-vuotiaita. Kolmea nuorta epäillään tapon yrityksestä.

Kahden tekijän epäillään osallistuneen pahoinpitelyyn, kun taas kolmannen epäillään kuvanneen tilannetta. Kolmannen nuoren epäillään kuitenkin toiminnallaan myötävaikuttaneen tilanteeseen.

Poliisi on saanut tilanteesta kuvatun videomateriaalin haltuunsa.

Uhriksi joutuneen linja-auton kuljettajan tila on vakaa. Poliisin mukaan uhria on päästy kuulemaan tapahtumista.

Poliisi jatkaa asian esitutkintaa kolmena tapon yrityksenä eikä tiedota tapauksista enempää.