Nelikymppinen mies oli aikanaan syytettynä murhan yrityksestä, joka tapahtui helsinkiläisessä seurapiiriyökerho Tigerissa.

Poliisi on torstaina vaatinut kahta miestä vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä, jotka tapahtuivat sunnuntaina Lahdessa. Vangitsemiskäsittelyt pidetään torstain ja perjantain aikana Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

Virkavalta on vahvistanut, että henkirikos ja sen yritys kytkeytyvät kahden eri ryhmän välienselvittelyyn. Kyseessä oli ennalta sovittu tapaaminen, johon osallistui noin 10 henkilöä.

Rikospaikka sijaitsee Lahdessa Voimakadulla toisen jengin kerhotilalla. Henkirikoksen uhrina kuoli kyseisen jengin 44-vuotias asekersantti. Murhan yrityksen kohteeksi joutunut toinen uhri puolestaan loukkaantui vakavasti. Poliisi ei ole antanut minkäänlaisia tietoja loukkaantuneesta miehestä, mutta häntä oli keskiviikkoon mennessä pystytty kuulustelemaan.

Vangittavaksi vaaditaan 1983 syntynyttä eli 38-vuotiasta miestä ja 1981 syntynyttä 40-vuotiasta miestä.

Erityisesti miehistä vanhimmalla on taustallaan vakavaa väkivaltarikollisuutta Lahden ja Helsingin seudulla. Hän on aiemmin ollut kovaotteiseksi tiedetyn rikollisjengin United Brotherhoodin jäsen.

Vanhemman epäillyn väkivaltarikoshistorian alkujuuret juontavat aikaan, jolloin hän on ollut iältään vain hieman päälle parikymppinen. Vuonna 2005 hänet tuomittiin 8,5 Lahden käräjäoikeudessa vuoden vankeuteen murhan yrityksestä ja muista väkivaltarikoksista. Niin sanotusta Kärkölän kidutusjutusta kertoi tuolloin paikallislehti Etelä-Suomen Sanomat.

ESS:n mukaan mies oli yhdessä toisen miehen kanssa kanssa pahoinpidellyt uhria nyrkein, potkuin ja puukolla. Uhriin oli myös ammuttu puhallusputkella teräksisiä nuolia ja pidetty tuntikausia auton takakontissa.

Vuonna 2011 mies oli jälleen syytettynä murhan yrityksestä helsinkiläisyökerho Tigerin puukotusjutussa, mutta syyte kaatui. Mies oli ollut paikalla tilanteessa, jossa hänen kaverinsa oli viiltänyt kurkun auki entuudestaan tuntemattomalta uhrilta. Mieskaksikko oli kuvitellut, että uhri olisi jonkinlainen heitä varjostanut henkilö.

Uhri oli mennyt vessaan, jolloin miehet olivat tyhjentäneet miestenhuoneen muista asiakkaista.

– Kaksi kaveria jäi, pitkä ja pätkä. Pitkä kysyi, että seuraanko heitä. Sanoin, että en seuraa. Hän mumisi jotain, ja pätkä otti veitsen esiin, uhri kertoi Helsingin käräjäoikeudessa.

– Kun vedettiin kurkku auki, tajusin, että nämä ovat tosissaan vetämässä minua kylmäksi.

Nyt jengimurhasta epäillyn miehen miehen osalta ei löytynyt kuitenkaan näyttöä, että hän olisi käyttänyt veistä Tigerin yökerhopuukotuksessa, joten hänen syytteensä kaatui.

Kaksi vuotta Tigerin verenvuodatuksen jälkeen, vuonna 2013, mies tuomittiin kiristysjutussa, johon kytkeytyi useita liivijengiläisiä. Yhdeksän miestä tuomittiin vankilaan eripituisiksi ajoiksi, ja heidän joukossaan oli myös 1981 syntynyt jengimurhaepäilty.

Hänet tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa muun muassa törkeästä kiristyksestä vuoden ja 11 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Syyttäjän mukaan hän oli tuolloin United Brotherhoodin jäsen.

Kiristyksen uhriksi oli joutunut White Legion -nimisestä liiviryhmästä eronnut mies. Uhria oli vuoden ajan kiristetty ja uhkailtu muun muassa sormien katkomisella.

2014 mies sai puolen vuoden vankeustuomion asejutussa. Hänen autostaan oli löytynyt revolveri ja kotoa patjan alta Glock-pistooli.

Helsingin Kalliossa sijainneen pizzerian työntekijä joutui vuonna 2016 miehen ja hänen rikoskumppaninsa uhriksi.

Miehet olivat menneet ravintolaan ja alkaneet pizzanmaksun yhteydessä kassalla solvata ulkomaalaistaustaista työntekijää rasistisesti. Työntekijä oli tiedustellut syytä miesten käytökselle.

Ravintolassa käynnistyi nyrkkinujakka, josta työntekijä pääsi pakenemaan ulos kadulle. Mies ja rikoskumppani olivat juosseen työntekijän kiinni ja lyöneet ja potkineet häntä ylävartaloon.

– Tänä yönä sinä kuolet, miehet olivat uhrin mukaan hokeneet pahoinpitelyn aikana.

Uhri pääsi jo kertaalleen pakoon, kunnes pahoinpitelijät saivat hänet jälleen kiinni.

1981 syntynyt mies sai 3 vuoden 2 kuukauden tuomion muun muassa törkeästä pahoinpitelystä.

Nuoremmalta eli 38-vuotiaalta epäillyltä löytyy rikosjuttuja Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Mies on tuomittu sakkoihin rattijuopumuksesta vuosina 2008 ja 2009.

Viime vuonna hän on ollut epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Nuoremmalla miehellä on yhtiömiehen rooli lahtelaisessa rakennusalan kommandiittiyhtiössä, joka on perustettu vuonna 2012. Yritystietojen mukaan “yhtiön toimiala on kaikki laillinen liiketoiminta. Yhtiön toiminta-alueena on Suomi ja muu Eurooppa, sekä tarvittaessa koko maailma.”

Facebookin profiilikuvassa hän poseeraa aurinkolasit ja moottoripyöräilykypärä päässään.