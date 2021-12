Aineiston perusteella omikronvariantin aiheuttaman taudin yleiskuvan on havaittu olevan erilainen kuin aiemmilla varianteilla.

Etelä-Afrikasta saatujen alustavien tietojen mukaan koronaviruksen omikronvariantin aiheuttama tauti ei ole aiempia muunnoksia vakavampi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) koronainfossa kerrottiin torstaina.

– Taudinkuvasta, verrattuna aiempiin variantteihin, on vielä varhaista sanoa varmasti, THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ensimmäiset havainnot omikronvariantista tehtiin marraskuun alkupuolella Botswanassa eteläisessä Afrikassa. Sen jälkeen variantti on levinnyt kansainvälisen matkustajaliikenteen mukana nopeasti eri puolille maailmaa.

Tähän mennessä omikronvarianttia on löydetty yli 70 maasta, ja se leviää nyt tehokkaasti myös maiden sisällä.

Etelä-Afrikasta on kuitenkin kuultu myös positiivisia viestejä. Kahden ensimmäisen viikon aikana tehtyjen havaintojen perusteella on todettu, että omikronmuunnoksen vuoksi sairaalahoidossa olevat potilaat eivät ole tarvinneet lisähappea yhtä usein, kuin aiempien varianttien kohdalla.

– On havaittu, että omikronlöydös on ollut ikään kuin sivulöydös, kun on seulottu sairaalahoitoon muusta syystä tulleita tai hakeutuneita potilaita. Eli heidän sairaalahoitonsa syy ei ole ollut koronainfektio, vaan muu lääketieteellinen syy, esimerkiksi suunniteltu leikkaus, Savolainen-Kopra sanoi.

Aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että kuolleisuus ei ole Etelä-Afrikassa lisääntynyt samaan tahtiin lisääntyneiden tartuntamäärien kanssa. Paikalliset viranomaiset ovat arvioineet omikronvariantin aiheuttaman taudin yleiskuvan olevan erilainen kuin aiemmilla varianteilla.

Savolainen-Kopra kuitenkin huomautti, että aineistossa potilaat ovat nuoria, kuten keskimääräinen väestöprofiili Etelä-Afrikassa muutenkin esimerkiksi Eurooppaan verrattuna.

– Suoraan sieltä ei voida vetää johtopäätöksiä Euroopan tilanteeseen.

Savolainen-Kopran mukaan ei kuitenkaan vaikuta siltä, että omikronvariantin aiheuttama tauti olisi merkittävästi aiempia variantteja vakavampi.

– Toisaalta pitää pitää mielessä se, että vakavammat sairaalahoitoa vaativat ja fataalit kuolemantapauksia aiheuttavat infektiot usein tulevat viiveellä, joten me tarvitsemme vielä lisää seuranta-aikaa.

Variantti on levinnyt nopeasti myös Isossa-Britanniassa, mutta siellä taudinkuvasta ei ole pystytty vielä saamaan laajempaa käsitystä.

Huolta on herättänyt myös rokotteiden teho varianttia vastaan. Tämänhetkisten tietojen mukaan omikronvariantti on deltavarianttia noin kolme kertaa tartuttavampi, ja tällä hetkellä käytössä olevilla rokotteilla on alentunut teho sitä vastaan, Savolainen-Kopra kertoi.

– Tällä hetkellä näkemys on, että omikronia vastaan vaste on alentunut kaksi kertaa rokotetuilla, kuitenkin niin, että vakavaa tautia vastaan vastetta edelleen on. Kolme kertaa rokotetuilla suoja on sitten jo parempi.