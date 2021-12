Husin lapsipotilaista lähes joka viidennellä on RS-virus. Heistä valtaosa on alle kahden kuukauden ikäisiä. Ärhäkkä hengitystieinfektio alkanut levitä myös muualle maahan.

Uudessa Lastensairaalassa Husin RS-viruspotilaista on noin 20.

Koronan lisäksi myös RS-virus (respiratory syncytial) pitää terveydenhuoltoa tiukoilla. Pääasiassa pieniä vauvoja uhkaava alahengitystieinfektio työllistää etenkin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella.

– Vuodeosastoillamme oli torstaina kaikkiaan 36 RSV-potilasta. Maanantaina heitä oli 32, mikä oli yhtä paljon kuin Husin koronapotilaita, lasten infektiolääkäri Tea Nieminen kertoo.

Korkein päiväkohtainen potilasmäärä on tänä talvena ollut 39.

– Suhteessa määrä on huikea, noin viidennes kaikista vuodepaikoistamme. Olemme joutuneet Uudessa Lastensairaalassakin luomaan uusia potilaspaikkoja, jotta saamme kaikki mahtumaan.

Joka toisena talvena saapuva tauti on tällä kertaa tavanomaista ärhäkämpi ja sitä kautta työllistävämpi. Tilanne johtuu osin siitä, että tavanomainen pieni kevättalven aalto jäi tänä vuonna väliin.

– Viime keväänä ihmisten kontakteja rajoitettiin niin, ettei RSV-potilaita tullut. Nyt aalto alkoi poikkeuksellisen aikaisin, kehittyi nopeasti ja on pysynyt tasaisen korkeana.

– Nähtäväksi jää, miten pitkään epidemia tällä kertaa kestää.

Korona on muuttanut ihmisten käyttäytymistä, joka auttaa myös taistelussa RS-virusta vastaan.

– Raskaana olevat ja vasta synnyttäneet ovat tottuneet olemaan koronan takia varovaisia.

– On hyvä, jos kaikki potilaat eivät tule yhtä aikaa. Hoidamme mieluummin potilaita vähän pidempään, niin että sairaalapaikat riittää.

Normaalitalvena 30 potilaan määrä ylittyy Husissa harvoin. Nyt keskiarvo on ollut 30:n yläpuolella jo marraskuun lopulta alkaen.

Koko maassa RSV on diagnosoitu nyt hieman yli 2 000 kertaa. Tapauksista hieman yli puolet on HUS-alueelta. Satakunnan sairaanhoitopiirissä RSV:n saaneita on toiseksi eniten, noin 250.

– Tauti on muissa sairaanhoitopiireissä vasta alkanut, Nieminen arvioi.

RSV on perusflunssaa sitkeämpi. Hoitojakso kestää usein viisi päivää tai jopa viikon.

Potilaista suurin osa on aivan pieniä vauvoja, alle kaksikuukautisia. Yli vuoden ikäisillä RS-virusta kantavilla potilailla on sairaalahoitoon yleensä jokin muukin syy. Tällä hetkellä yli vuoden ikäisiä potilaista on vain kolme.

RSV-taudissa keuhkoputkiin kertyy limaa, mikä hankaloittaa hengitystä, ja lapset tarvitsevat usein lisähappea. Voinnin pahetessa vauvoille joudutaan antamaan hengitystukihoitoa.

Yksikään HUSin lapsipotilas ei ole tänä vuonna menehtynyt RS-virukseen. Yksikään ei ole joutunut myöskään hengityskoneeseen.

Niemisen uskoo, että muutamia vuosia sitten käyttöön otetut korkeavirtausviikset ovat tärkeä apu vakavampien tautimuotojen ehkäisyssä.