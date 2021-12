Useita risteilyjä peruuntui viime kesänä Savonlinnan kaupungin rajoituksen myötä.

Savonlinnan kaupungilta arvokkaan museolaivan käyttöönsä vuokrannut laivuriyrittäjä vaatii kaupungilta vahingonkorvausta vuokrasopimukseen tehdyistä risteilytoimintaa rajoittaneista muutoksista.

Kaupungin omistuksessa oleva toistasataa vuotta vanha matkustajahöyrylaiva s/s Savonlinna on ollut jo kymmenkunta vuotta kesäisin vuokralla paikallisella varustamolla, ensin laivuri Kari Leinosen perustamalla Vip Cruisella ja sittemmin Leinosen pojan Janne Leinosen omistamalla LP management Oy:llä.

Nyt Janne Leinonen vaatii kaupungilta 50 000 euron vahingonkorvausta sillä perusteella, että kaupunki muutti laatimaansa ja jo Leinoselle allekirjoitettavaksi lähettämäänsä vuokrasopimusta rajoittaen siinä aluksen käyttöalueeksi Savonlinnan seudun. Sopimus salli vain kaksi pitkänmatkan risteilyä muihin Saimaan alueen kaupunkeihin.

– Allekirjoitin puolestani kaupungin minulle ensin lähettämän vuokrasopimuksen, mutta kaupunki ei sitä itse allekirjoittanutkaan, vaan lähetti uuden sopimuksen, jossa aluksen käyttöä rajoitettiin. Koska risteilykausi oli jo alkanut, olin pakotettu suostumaan muutettuun sopimukseen, Leinonen sanoo.

Hän kertoo suunnitelleensa aluksella muun muassa ohjelmallisia risteilyjä Saimaan alueen kaupunkeihin, mutta nämä kaikki peruuntuivat.

Samoin peruuntui yksi matkustajaristeily Suomen kauneimmaksi sisävesireitiksi mainostetulla Heinäveden reitillä Savonlinnasta Kuopioon. Risteily tehtiin toisella aluksella Varkauden reittiä. Osa matkustajista koki tulleensa silloin petetyiksi. Yksi Kuopion risteily tehtiin s/s Savonlinnalla.

– Olin jo ehtinyt markkinoida risteilyjä ja varannut ohjelmaristeilyjä varten esiintyjiä. Kaikesta tästä meille aiheutui tuhansien eurojen menetykset. Saamatta jäi myös peruuntuneiden risteilyjen mahdollinen tuotto.

Risteilyjen rajoituspäätöstä kaupunki on Leinosen mukaan perustellut vedoten asiantuntijan arvioon.

– Ketähän kaupunki lienee asiantuntijana käyttänyt? Sitä minulle ei ole kerrottu. Meillä Leinosilla on kolmen sukupolven kokemus höyrylaivoista ja höyrylaivaliikenteestä Saimaalla. Luulenpa, että parempaa asiantuntemusta saa hakea, Leinonen toteaa.

Hän ihmettelee kaupungin toimia siinäkin mielessä, että he ovat alusta vuokratessaan ja sillä liikennöidessään pitäneet arvokkaan museolaivan hyvässä kunnossa ja investoineet siihen enemmän kuin sen vuokraus olisi heiltä edellyttänyt.

– Paras keino säilyttää vanha höyrylaiva kunnossa on pitää se liikenteessä, tietää Leinonen kolmen sukupolven kokemuksella.

Leinonen on myös Savonlinnan kaupunginvaltuuston jäsen. Hän ei näe ristiriitaa siinä, että hakee kaupungilta vahingonkorvausta, koska hän on myös yrittäjä.

Savonlinnan kaupungin sivistyslautakunta käsittelee Leinosen korvausvaatimusta torstaina.

Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatin esitys on, että esitetylle korvausvaatimukselle, saati sen maksamiselle ei ole oikeudellisia perusteita.

Asian keskeneräisyyden vuoksi Ripatti ei halunnut lausua asiassa enempää kuin mitä lautakunnalle toimitetussa asian esittelytekstissä mainitaan.

Esittelytekstin mukaan kaupunki ei ole syyllistynyt asiassa minkäänlaiseen sopimusrikkomukseen.

– Kaupungin puolelta on selkeästi viestitty, että vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa vasta, kun kaupunki on arvioinut laivan kestävän liikennöintikapasiteetin.

– On selvää, että vuokralainen on yksipuolisesti aloittaessaan markkinointi- ja myyntitoimenpiteiden toteutuksen, ottanut tietoisen riskin, mikä on olemassa kaikessa yritystoiminnassa.

– Kaupungilla on ollut velvollisuus huolehtia omaisuudestaan, ja laivan, mikä täyttää museoaluksen kriteerit, käytöstä turvaten sen säilymisen myös tulevaisuudessa, esittelytekstissä mainitaan.

Asiasta kertoi aikaisemmin Itä-Savo -lehti.