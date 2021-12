Murha Solvallan raviradalla oli vuoden 1998 kuohuttavin rikostapaus koko Ruotsissa. Se sai aikaan verisen vallan uusjaon Tukholman alamaailmassa.

Pääministeri Sanna Marin katsoo kameraan. Hänen hiuksensa ovat vasemman korvan takana, ja kasvoilla on hampaat paljastava hymy.

Marinin vieressä seisova, pikkutakkiin ja kuvioituun kauluspaitaan sonnustautunut mies pitelee kiinni juomalasistaan ja hymyilee myös, joskin hieman pääministeriä ujommin.

Mies on 44-vuotias Janne Raninen. Hänet on tuomittu kahdesta murhasta ja tunnettu myös Solvalla-Jannena tai Solvalla-murhaajana.

Yhteiskuvasta nousi sosiaalisessa mediassa kohu. Moni ihmetteli, miksi pääministeri poseeraa kaksoismurhaajan kanssa.

Marin kuittasi asian Iltalehdelle lyhyesti.

– Minulta pyydetään usein yhteiskuvia ja monesti niihin myös suostun. En tunne kaikkia henkilöitä, jotka kanssani yhteiskuvaa pyytävät.

Heti kättelyssä on reilua todeta, että Janne Raninen on suorittanut rangaistuksensa ja kertonut katuvansa tekojaan.

Helsingin hovioikeus päätti 27. helmikuuta 2020 vapauttaa Ranisen elinkautisesta vankeudesta kolme vuotta kestävään ehdonalaiseen vapauteen.

Oikeuden mukaan vapauttamisen puolesta puhuivat paitsi keskimääräistä huomattavasti pidempi vankilassaoloaika, myös useat muut seikat.

Raninen oli opiskelut vankilassa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinnon, eli restonomin pätevyyden. Hän oli päihteetön ja noudattanut saamiensa poistumislupien ehtoja. Lisäksi hänellä katsottiin olevan työllistymismahdollisuuksia ja läheisistä koostunut tukiverkosto.

Raninen on pysynyt kaidalla polulla vapauduttaan vankilasta. Hän toimii muun muassa yrittäjänä Raivoomossa, jossa asiakas voi hajottaa tavaroita suljetussa huoneessa valvotusti.

Vapauttamista vastaan puhui ainoastaan Ranisen teko. Kuten oikeus asian juridiikan kielellä ilmaisi: palkkiota vastaan tehtyä murhaa on pidettävä erityisen moitittavana.

Vapauttamispäiväksi määrättiin 1. maaliskuuta 2021. Sen jälkeen Raninen on muun muassa perustanut yrityksen ja toiminut Voikukkalapset-yhdistyksen puheenjohtajana. Häneltä on ilmestynyt myös kolme kirjaa. Viimeisin, tänä vuonna julkaistu Selliläppää vankilasta on tarinakokoelma sattumuksista Suomen vankiloissa.

Raninen sai viimeisen tuomionsa, 16 vuotta kestäneen elinkautisen, vuonna 2003 tapahtuneesta Vuosaaren palkkamurhasta. Tässä artikkelissa ei kuitenkaan käsitellä sitä, vaan henkirikosta, jonka vuoksi Tukholman huonomaisessa Jordbron lähiössä kasvaneesta Ranisesta tuli Solvalla-Janne.

Valvontakamerakuvia esitutkintapöytäkirjasta. Raimo Andersson, Janne Raninen ja Volkan Ünsal saapumassa ravintola Socikseen 15.10.2003 klo 22.47.

Ruotsin poliisi selvitti edelleen torstaina mafiatyyppistä veritekoa, joka sattui Solvallan raviradalla Tukholman lähistöllä keskiviikkoiltana. Teon vuoksi on pidätetty nuori, ilmeisesti ruotsinsuomalainen mies, Helsingin Sanomat kirjoitti 6. helmikuuta vuonna 1998.

Kaksi päivää aiemmin 20-vuotias Janne Raninen käveli raviradan Kongress-ravintolan totoluukulla olleen tunnetun ravimiehen luo ja ampui häntä ensin kahdesti selkään ja kerran päähän. Kun uhri romahti maahan, Raninen ampui vielä yhden laukauksen päähän.

Sitten hän laski Glock-pistoolinsa maahan ja siirtyi pois sen luota. Raninen antautui raviradan järjestysmiehille, jotka laittoivat hänelle käsiraudat. Hänen korvissaan soi, kun vihaiselta näyttänyt mies kävi vielä pikaisesti potkaisemassa häntä päähän.

Poliisi tuli paikalle muutamissa minuuteissa, järeästi varustautuneena. Raveja ei kuitenkaan keskeytetty.

20-vuotiaan Ranisen lapsenkasvoinen pidätyskuva herätti aikanaan hämmennystä niin Ruotsissa kuin Suomessakin.

Poliisiauto Solvallan raviradan edustalla ampumispäivänä vuonna 1998.

Ammuttu ravimies, 42-vuotias jugoslaavi Dragan Joksović piti katsomoravintolassa omaa kantapöytää, omisti useita menestyneitä ravihevosia ja rahakkaan ovimiesbisneksen. Hän harrasti myös loistoautoja ja viihtyi julkisuuden liepeillä, muun muassa esiintyen iskelmätähti Carolan musiikkivideolla. Ranista potkaissut mies oli Joksovićin henkivartija.

Lisäksi ”Joksoa” voisi luonnehtia Tukholman ”gangsterikuninkaaksi”. Hän johti laajaa rikollisverkostoa sekä Ruotsissa että entisessä Jugoslaviassa, mutta poliisi ei koskaan pystynyt todistamaan hänen osallisuuttaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai muuhun kuin pikkurikoksiin.

Tosiasiassa hänen toimialaansa oli muun muassa tupakan ja huumeiden salakuljetus. Asiasta tuolloin kirjoittanut Dagens Nyheter totesi pikanttina yksityiskohtana myös, että Joksović oli kerännyt vinon pinon parkkisakkoja.

Dragan ”Jokso” Joksović oli merkittävä hahmo Ruotsin alamaailmassa, mutta tunnettu myös sen ulkopuolella.

Ranisen teko nousi nopeasti Ruotsin puhutuimmaksi henkirikokseksi. Poliisi epäili, että Raninen saisi pelätä rikollisten kostoa koko loppuelämänsä.

Vangitsemisoikeudenkäyntiä varten hänet puettiin luodinkestäviin liiveihin ja kuljetettiin Tukholman käräjäoikeuden kellarissa sijaitsevaan turvasaliin suoraan poliisitalon sellistään maanalaisia käytäviä pitkin.

Oikeudenkäyntiä vartioi seitsemän miehen erikoisryhmä ja kaksi poliisibussia partioi lähikortteleissa. Kaikki istuntoon saapuvat kävivät läpi ruumiintarkastuksen.

Raninen vangittiin epäiltynä murhasta. Kuulusteluissa hän kertoi Joksovićin vaatineen häneltä 30 000 kruunua korvaukseksi tupakkabisneksiin sekaantumisesta. Lisäksi rikollispomo oli uhkaillut häntä ja hänen perhettään. Raninen väitti toimineensa yksin, mutta poliisi epäili, että murha saattoi olla tilaustyö tai murhaaja pakotettu rikokseen.

Lehdistö enteili tapauksen tiimoilta ”mafiasotaa”, eikä ollut väärässä. Ranisen rikos käynnisti alamaailman vallan uusjaon, johon liittyvissä välienselvittelyissä kuoli vuoden sisällä ainakin 11 ihmistä.

Myös uhrin lapsuudenystävä, lukuisista Bosnian sodan sotarikoksista etsitty Željko ”Arkan” Ražnatović janosi poliisin mukaan kostoa ja uhkasi surmata suuren joukon ruotsalaisia. Toisaalta oli myös esitetty epäilyjä, joiden mukaan murhan takana olisi ollut nimenomaan Joksovićin rikollisille apajille tahtonut Arkan.

Janne Raninen todistajana Vuosaaren palkkamurhakäräjillä Helsingin käräjäoikeudessa syyskuussa 2021. Tällä kertaa syytettynä olivat ex-poliisi Jari Aarnio ja rikollispomo Keijo Vilhunen.

Tuomio tuli parissa viikossa oikeudenkäynnin jälkeen: kahdeksan vuotta vankeutta. Ranisen puolustus esitti kuuden vuoden tuomiota taposta, syyttäjä taas maksimirangaistusta, kymmentä vuotta. Mikäli ampuminen olisi tapahtunut kaksi viikkoa myöhemmin ja Raninen yli 20 vuotias, maksimirangaistus olisi ollut elinkautinen.

Raninen ilmoitti haluavansa suomalaiseen vankilaan. Siirto järjestyi elokuussa 1999, ensin nykyään hotellina toimivaan Katajanokan vankilaan ja seuraavana vuonna Jokelan vankilaan.

Elämäkerrassaan Raninen kertoo valehdelleensa Solvalla-murhan kuulusteluissa. Tosiasiassa hän suunnitteli Solvallan murhan yhdessä ystäviensä kanssa. Motiivina oli se, että uhrin ja Ranisen rikollisystävän sukset olivat menneet ristiin, ei keksitty tarina uhkailusta ja tupakkabisneksistä.

Raninen vapautui vankilasta 3. kesäkuuta 2003, viisi vuotta ja neljä kuukautta murhan jälkeen.

Pian hän olisi suunnittelemassa uutta murhaa, sillä vankila-aikanaan Raninen oli katkeroitunut pahasti ystäväänsä kohtaan. Oman näkemyksensä mukaan Raninen istui Solvalla-murhasta vankilassa, jotta hänen ystäviensä ei tarvitsisi, mutta etenkin yhden ystävän lupaukset – esimerkiksi vankiajan rahallisesta avusta – osoittautuivat kerta toisensa jälkeen katteettomiksi.

Lisäksi ystävä oli kavaltanut heinäkuussa 2002 tapahtuneen Arlandan arvokuljetusryöstön saaliista huomattavan osan itselleen. Hänelle oli maksettu jo palkkio vaitiolosta, mutta rahamäärästä syntyi kiistaa. Mies anasti yhdestä saaliskätköstä yli 250 000 euroa, matkusti Turkkiin ja osti hulppean asunnon. Sen hän siirsi setänsä nimiin, mutta setä myikin asunnon ja piti rahat.

Miehen toimintaa pidettiin rikollispiireissä alhaisena, eikä Raninen ollut eri mieltä. Pisteen iin päälle antoi se, että mies meni puhumaan poliisille.

Ranisen tehtäväksi tuli houkutella hänet Suomeen. Hänet murhattaisiin kolme viikkoa myöhemmin Vuosaaressa sijaitsevassa asunnossa television scart-johdolla kuristamalla.

– Kaikki liittyi kaikkeen. Solvalla liittyi siihen, mitä nyt oli tapahtumassa. Volkan oli se, joka oli yllyttänyt minua eniten. Volkan oli se, joka oli pettänyt veljensä ja vasikoinut. Volkan oli se, joka yritti kääntää minut Leoa ja Chitoa vastaan, Raninen kertoi elämäkerrassaan.

Janne Raninen tuomittiin lapsuudenystävänsä Volkan Ünsalin murhasta elinkautiseen vankeuteen. Saman tuomion saivat varsinaisen surmatyön tehneet Raimo Andersson ja Jani Leinonen. Ranisen mainitsema Leo, Leopoldo Carmona, taas tuomittiin Ruotsissa yllytyksestä murhaan.

Janne Raninen Riihimäen vankilassa vuonna 2014.

Jutussa on käytetty lähteinä Ilta-Sanomien, Helsingin Sanomien ja Aamulehden arkistoa, Vuosaaren palkkamurhan oikeudenkäynti- ja esitutkinta-aineistoa, sekä Janne Ranisen kirjaa Kutsuvat minua palkkamurhaajaksi — Arlandan ryöstön seurauksista, roolistani Kartellenissa ja tiestäni takaisin (Docendo 2019).