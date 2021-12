Järjestö: Ennätysmäärä toimittajia on pidätettynä maailmalla

Pidätettyjä toimittajia on viidennes enemmän kuin edellisvuonna.

Ennätysmäärä eli lähes 500 toimittajaa on pidätettynä ympäri maailmaa, kertoo Toimittajat ilman rajoja (RSF) -järjestön vuosiraportti. Pidätettyjä toimittajia on viidennes enemmän kuin edellisvuonna. Samalla myös naispuolisia toimittajia on pidätetty enemmän kuin koskaan.

Pidätysten määrän kasvun syy on etenkin diktatuurien häikäilemättömyys, arvioi RSF:n johtaja Christophe Deloire. Uusiin pidätyksiin ovat syyllistyneet erityisesti Myanmar, Valko-Venäjä ja Hongkong.

Hyvä uutinen on, että toimittajia on saanut surmansa vähiten 20 vuoteen.