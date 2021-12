Parikymppinen mies vangittiin epäiltynä Nurmijärven henkirikoksesta ja törkeästä ryöstöstä – kahta muuta epäillään törkeästä ryöstöstä

Poliisi kertoi sunnuntaina, että Nurmijärven Klaukkalassa tutkitaan epäiltyä henkirikosta, jossa menehtyi vuonna 1995 syntynyt mies.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi keskiviikkona 21-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä taposta ja törkeästä ryöstöstä Nurmijärvellä sunnuntaina.

Törkeästä ryöstöstä epäiltynä vangittiin poliisin mukaan myös kaksi muuta henkilöä, joista toinen on 18-vuotias mies. Hänet vangittiin lievemmällä syytä epäillä -perusteella.

Poliisi kertoi sunnuntaina, että Nurmijärven Klaukkalassa tutkitaan epäiltyä henkirikosta, jossa menehtyi vuonna 1995 syntynyt mies. Poliisin mukaan väkivaltatehtävä alkoi neljältä aamuyöllä Peltohiirentiellä ja siihen osallistui useita poliisipartioita.

Epäilty rikos tapahtui asunnossa. Poliisi otti tuoreeltaan kiinni useita ihmisiä tapahtumiin liittyen.

– Tapauksen esitutkinta on edennyt meillä Itä-Uudenmaan poliisissa. Illan tapahtumien kulkua on selvitetty ja epäiltyjä kuulusteltu. Tapausta on tutkittu rikosnimikkeillä tappo ja törkeä ryöstö, kertoo rikoskomisario Tero Tyynelä poliisin tiedotteessa.