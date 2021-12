Näihin kohteisiin suuntautuivat Tytti Yli-Viikarin Finnair-pisteillä maksamat lennot

Keskusrikospoliisin laskelmien mukaan bonuspisteillä maksettujen lentojen arvo on ollut reilut 5 000 euroa.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV:n) entinen pääjohtaja Tytti Yli-Viikari osti viraston maksamista virkamatkoista kertyneillä Finnairin lentopisteillä yhteensä 16 lentoa, jotka olivat hänen yksityisiä matkojaan.

Lentopistejutun esitutkintamateriaalista selviää, että lentopisteistä kertyneet palkintolennot ajoittuvat vuosille 2018–2020. Yli-Viikari oli ostanut valtaosan lipuista perheenjäsenilleen, neljä itselleen.

Syyttäjän mukaan Yli-Viikari käytti pisteitä pääasiassa lastensa lentolippuhankintoihin.

– Siltä osin kuin kyse on puolison edusta, kyse on varsin vähäisestä arvosta eikä syyttäjälle ole aikomusta lähteä niitä häneltä perimään, syyttäjä Mari Mattila sanoi oikeuden istunnossa.

Valtaosa lennoista suuntautui Helsingistä Pariisiin, jossa frankofiiliksi tunnustautuva Yli-Viikari on muun muassa asunut ja opiskellut.

Lisäksi lentoja oli tehty Pariisin lisäksi Brysseliin, Manchesteriin ja New Yorkiin. New Yorkin lento oli tehty business-luokassa, muut economy-luokassa.

Finnairin toimittamien tietojen perusteella keskusrikospoliisi oli tehnyt laskelman, jonka mukaan lentojen osuus on ollut 5 381,74 euroa.

Lentopisteiden käyttöä puitiin keskiviikkona Helsingin käräjäoikeudessa. Yli-Viikaria syytetään maksuvälinepetoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Hän kiistää syyllisyytensä rikoksiin.

– Haluan tuoda esiin, että Finnairin Plus -kortti on henkilökohtainen. Finnairin sääntöjen mukaan pisteet kuuluvat matkustajalle, eli ovat matkustajan omaisuutta. Eli Finnairin sääntöjen mukaan sillä ei ole merkitystä, kuka matkan on maksanut vaan se on matkustajan ja Finnairin yhtiön välinen sopimus, Tytti Yli-Viikari sanoi poliisikuulusteluissa toukokuussa.

Esitutkinnasta selviää myös, että VTV:ssä oli jo vuonna 2016 laadittu sisäinen tarkastusraportti, jossa kiinnitettiin huomiota virkamatkoista kertyvien lentopiste-etujen hyödyntämiseen.

Raportissa todettiin, että lentopiste-edut kuuluvat työnantajalle, mutta käytännössä jäi epäselväksi, kuinka pisteiden käyttöä ja kertymistä olisi pitänyt valvoa Yli-Viikarin johtamassa VTV:ssä.