Petteri-poro aloitti ajokkaana Lapissa 700 vuotta sitten.

Kaikkien Petteri Punakuonon ystävien joulu on nyt pilalla! Oulun yliopiston arkeologian apulaisprofessori Anna-Kaisa Salmi väittää, että Petteri ei ole suomalaisten vaan amerikkalaisten keksintö.

Salmi on tutkinut kymmenen vuoden ajan poron kesyttämistä villipeurasta nykyiseen Lapin porokarjan muotoon. Hänen mukaansa joulupukki on kulkenut Suomessa torpasta torppaan jalkaisin.

– Perinteinen joulupukki kulki Suomessa jalan eikä poroilla. Poro on keksitty pukin ajokkaaksi 1800-luvulla Amerikassa. Se mainitaan siellä lastenloruissa. Petteri Punakuono ja Coca Colan pukki ovat tulleet meille Amerikasta 1900-luvulla osaksi suomalaista joulun viettoa.

Elokuvista meille on iskostettu mieleen kuva jouluna taivaalla lentävästä pullukasta punanutusta, jonka rekeä vetävät porot. Porojen ykkönen on Petteri Punakuono, joka ”vois nenässään valon tuoda pimeään”.

Joissakin maissa punanuttu kiipeää katolle ja sujahtaa sisään olohuoneeseen savupiipun kautta. Salmi huomauttaa, että eri kulttuureissa joulupukki liikkuu eri kulkupeleillä.

– Norjassa esimerkiksi he kulkevat vuonohevosilla ja Hollannissa laivalla kanavia pitkin. En tiedä kuka on alkujaan keksinyt, että pukki kulkee pororeellä. En ole löytänyt tiedon alkuperää.

Amerikassa joulupukin porot eivät aina näytä täsmälleen Suomen Lapin poroilta. Tarinoiden kuvissa kyseessä voi olla myös Kanadassa ja Yhdysvaltojen pohjoisosissa esiintyvä karibu tai villipeura.

– Ne näyttävät varsin samalta ja varsinkaan piirroshahmosta ei mitään hienovaraisia morfologisia eroja ole mahdollista nähdä. Villipeura, poro ja karibu kuuluvat samaan lajiin.

Coca Cola mainosten eläimet ovat villipeuroja tai karibuja.

Poro on kesytetty nykyiseen käyttöönsä alkujaan villipeurasta. 1 200–1 300 vuotta sitten villipeurat elivät vielä vapaana pohjoisen tunturi- ja metsäalueilla.

Ihmiset totuttivat niitä aluksi pienimuotoisesti ihmisen läheisyyteen. 1400–1500-luvuilla eli noin 500 vuotta sitten porokarjat kasvoivat ja poronhoito kehittyi saamelaisalueilla keskeiseksi elinkeinoksi.

– Saamelaiset ovat olleet poronhoitajia pitkään, yli tuhannen vuoden ajan. Villipeuralla ja porolla ei ole kovin paljon eroja. Poro on pienempi ja kesympi, mutta niidenkin käytös vaihtelee suuresti. On kesympiä, villimpiä ja arempia elimiä samassa karjassakin, Salmi kertoo.

Pulkan tai ahkion vetäjäksi poro on keksitty kiinnittää yli tuhat vuotta sitten.

” 1300-luvulta lähtien porolla on havaittu samanlaisia rasitusvammoja kuin nykyisillä ajokkailla.

Ajokkaaksi eli pulkan tai ahkion vetäjäksi poro on keksitty kiinnittää yli tuhat vuotta sitten. Varhaisia pulkkalöytöjä on tehty Norjasta.

– Poronhoidon alusta asti on ajateltu saamelaisten käyttäneen poroja ajokkaina. On olemassa arkeologista aineistoa, joissa ahkioita ja pulkkia on 1000-luvulta asti. 1300-luvulta lähtien porolla on havaittu samanlaisia rasitusvammoja kuin nykyisillä ajokkailla.

Opetettujen ajoporojen eli ajokkaiden käyttö on ollut saamelaiskulttuurissa aina tärkeää. 1900-luvun puolivälissä kulttuuri muuttui ja ajoporojen kasvatus väheni.

– Alettiin ajelemaan autoilla eikä ajokkaita tarvittu enää perinteisessä tehtävässä. Turismin myötä tilanne on taas kääntynyt toisenlaiseksi. Turisteille ja kilpailuihin koulutetaan taas poroja.