Kunnat ovat valmistelleet viime viikot sopimuksia työterveyshuollon kanssa, allekirjoitukset vain puuttuvat.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ilmoitti tiistaina valjastavansa kaikki liikenevät voimat suomalaisten koronarokottamiseen. Hän haluaa saada työterveyshuollon mukaan rokotustalkoisiin.

– Kuulostaa hyvältä. Sitähän me kaikki palveluntuottajat haluttiin jo vuoden alusta, kun rokotteet tulivat, Pihlajalinnan johtava työterveyslääkäri Mervi Viljamaa kommentoi.

Hän sanoo, että työterveyshuolto saadaan tarvittaessa nopeasti mukaan rokottamaan ihmisiä.

Viljamaa muistuttaa, että kunnilla on päätäntävastuu siitä, keitä rokotetaan.

Ensin palveluntuottajat tekevät sopimuksen kuntien kanssa rokottamisesta ja sen jälkeen kunnat antavat palveluntuottajille rokotteita.

Sopimuksen jälkeen palvelutuottaja voi sopia asiakasorganisaatioiden kanssa niiden työntekijöiden rokottamisesta.

– Krista Kiurun ulostulo on siinä mielessä hyvä, että hän ohjasi rokottamista tähän suuntaan. Kyllä me olemme valmiita rokottamaan työikäisiä, kunhan vaan saadaan siihen kunnilta lupa ja asiakasorganisaatiot ovat siihen halukkaita.

Pihlajalinna on jo nyt antanut koronarokotteita sen asiakasyrityksissä. Sillä on sopimus koronarokottamisesta noin sadan kunnan kanssa. Tähän mennessä se on rokottanut noin 32 000 työikäistä.

Johtava työterveyslääkäri Mervi Viljamaa sanoo, että valmius rokottamiseen on olemassa, kun rokotettavia tulee.

– Jos ajatellaan vaikka pääkaupunkiseutua, joka ei ole aiemmin ottanut työterveyshuoltoa mukaan rokottamiseen, kyllähän aina sopimuksen tekemiseen ja toiminnan organisoimiseen menee vähän aikaa.

Viljamaa arvelee, että muutama viikko kestää ennen kuin työterveyshuolto pääsee käytännössä rokottamaan uuden asiakkaan työntekijöitä.

Rokottamisessa ei sinänsä ole mitään uutta. Työterveyshuolto on tähän asti monessa yrityksessä vastannut kausi-influenssarokotuksista.

– Kun työterveyshuolto rokottaa työikäisiä, uskon, että se parantaa rokotuskattavuutta. Ihmisille tehdään helpommaksi rokotteen saaminen. On helpompaa, kun rokote tulee työpaikalle, Pihlajalinnan Viljamaa arvioi.

Työterveyden tekemät merkinnät koronarokotuksesta tulevat samalla tavalla kanta.fi -järjestelmään kuin julkisella puolella. Eli rokotettu henkilö saa Kannasta koronarokotustodistuksen ihan samalla tavalla kuin käydessään kunnassa koronarokotuksessa.

Koronarokotuskeskus Vantaalla toukokuussa.

Koronarokottaminen poikkeaa influenssarokottamisesta siinä, että rokotteiden jakelu ei ole valtakunnallista, vaan rokotteet tulevat sairaanhoitopiireillä. Influenssarokotteet työterveyshuolto on ostanut suoraan Yliopiston apteekista.

Pihlajalinnan Viljamaa ymmärtää hyvin, miksi koronarokotteiden jakelu on ollut sairaanhoitopiireillä. Kunnat ovat vastanneet koronarokotteista ja alussa rokotteita oli vähän saatavilla.

– Pääkaupunkiseudulla yrityksessä on tyypillisesti työntekijöitä monista kunnista. Olisi ollut vaikea kontrolloida jossakin yrityksessä, että nämä rokotteet ovat vain helsinkiläisille. Jos asut Hyvinkäällä, et pääse rokotteeseen, koska meillä ei ole sopimusta tämän kunnan kanssa.

Jakeluongelma poistuu, jos työterveyshuolto tekee sopimuksen koko Hus-alueen (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) kuntien kanssa.

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kertoo, että yksityisen työterveydenhuollon ottamisesta mukaan rokottamiseen on neuvoteltu kuukausikaupalla.

– Sopimuspohjia on luonnosteltu näinä viikkoina.

Vain allekirjoitukset puuttuvat.

Aronkytö arvelee, että kestää parisen viikkoa ennen kuin koronarokotukset voivat kunnolla käynnistyä työterveydenhuollossa.

Aronkytö muistuttaa, että rokotustoiminta on ollut kunnan vastuulla. Kunnan on vastattava siitä, että rokotukset saavat aina oikeat ryhmät oikeaan aikaan.

Tilanne on hänen mukaansa sittemmin muuttunut ja suurin osa suomalaisista on saanut ykkös- ja kakkosrokotteen. Nyt kaikki ykkösrokotteen tarvitsijat saavat koronarokotuksen missä tahansa.

– On hyvä, jos työterveyshuollon avulla saadaan lisää rokotuskattavuutta kasvatettua. Tai jos saadaan yksityinen puoli mukaan kolmansien rokotteiden antamiseen, se resurssi on hyvä.

Työterveydenhuollon saamista rokottamaan kansalaisia helpottaa se, että Uudellamaalla on tehty periaatepäätös, että Hus on koordinoiva taho.

Hus varastoi rokotteita ja koordinoi rokotteiden jakelua yksityisille.