Micon isä Jarkko haluaa varoittaa nuoria kaahailusta, jotta yksikään ei kokisi samaa, mitä Viitasalon perhe joutui kokemaan elokuun ensimmäisen päivän aamuna Multialla.

Tämä juttu on julkaistu alun perin 18.8.2021. Julkaisemme joulunpyhinä joitain vuoden luetuimpia juttujamme.

Sunnuntaiaamu 1. elokuuta 2021. Kello on vähän yli viisi. Multian paloaseman pelastusyksikön ryhmänjohtaja Jarkko Viitasalo nukkuu sikeästi.

Takana on raskas työkeikka Kalajoella. Keuruun paloasemaryhmä oli vastannut virka-apupyyntöön ja lähettänyt väkeään sammuttamaan valtavaa metsäpaloa.

Noin 200 metrin päästä kuuluu kova rysähdys. Viitasalo ei herää.

Hänen tyttärensä, 16-vuotias Minka, havahtuu ääneen yhdessä yökylässä olevan kaverinsa kanssa. Pian he kuulevat ihmisten ääniä. Ne tulevat Multian keskustasta päin. Siltä suunnalta rysähdyskin kuului.

Hetken päästä Viitasalon kännykkä hälyttää. Hätäkeskus kertoo liikenneonnettomuudesta. Ei sinällään mitään ihmeellistä. Näitä palomies on työssään kohdannut ennenkin.

Viitasalo tapaa portailla Minkan ja hänen kaverinsa, jotka ovat lähdössä katsomaan, mistä äänet kuuluvat. Viitasalo hyppää autoonsa ja lähtee ajamaan parin kilometrin matkaa paloasemalle.

– Aika väsynyt olin. Ihan täydestä unesta lähdin, Viitasalo kertoo.

Jarkko Viitasalo on Multian paloaseman pelastusyksikön ryhmänjohtaja.

Kotikatu on lyhyt. Kun Viitasalo kääntyy Multian keskustaan vievälle Keuruuntielle, hän näkee onnettomuuspaikan ja ihmisiä sen ympärillä.

– Näin heti, että perhana sehän on tuossa se mälli. Tilanne näytti todella pahalta, mutta se auto oli ihan outo. En yhtään tiennyt, keitä siinä on.

Pienehkö henkilöauto on törmännyt kuskin puolen kylki edellä jykevään koivuun ja taipunut melkein kaksinkerroin.

– Meinasin, että jäänkö tilanteeseen, mutta tajusin, että siinä on sivullisia, jotka antavat sen avun, mitä voi paljain käsin antaa. En itsekään voisi muuta tehdä.

Onnettomuuspaikka sijaitsee Keuruuntiellä. Jarkko Viitasalo ajoi sen ohi matkalla asemalle.

Viitasalo jatkaa matkaa onnettomuuspaikan ohi.

– Näkemäni perusteella pystyin miettimään, mitä toimenpiteitä oli edessä, mitä välineitä piti ottaa mukaan. Oli peliaikaa miettiä.

Asemalle oli ehtinyt kolme muutakin palomiestä – virallisemmin sammutusmiestä. Kaikki Viitasalon tapaan sivutoimisia.

– Annoin pojille alustavan tilannetiedon, että siellä on oikeasti paha tilanne päällä. Kerroin, mitä on odotettavissa.

Mutta mitä oikeasti oli odotettavissa, sitä Viitasalo ei voinut tietää.

Pillit päälle ja paikalle.

Sitten se tapahtui.

– Meillä yksikönjohtaja käy ensimmäisenä katsomassa tilanteen. Tunnistin Miskan jo kaukaa.

Miska, 19, on Viitasalon perheen vanhin lapsi. Hän on elossa ja tajuissaan.

– Kiersin auton ja havaitsin yhteensä neljä loukkaantunutta. Siinä vaiheessa en vielä huomannut, kuka oli kuskina.

19-vuotias Miska on jumissa takapenkillä toisen nuoren multialaisen kanssa. Tilanne takapenkillä ei ole onneksi kriittinen.

– Miskan vieressä istunut saatiin ulos aika helposti. Levittimillä levitettiin ovi auki.

– Sitten huomasin, että sehän on Mico tuo kuski.

Mico, kuusilapsisen perheen toiseksi vanhin. Mico, jolla on ikää kolme päivää vajaat 18 vuotta.

– Siinä vaiheessa mulla tuli sellainen musta hetki.

Auto oli törmännyt kylki edellä paksuun koivuun ja taipunut miltei kaksinkerroin.

Auto on iskeytynyt päin koivua juuri kuskin oven kohdalta. Mico on romuksi menneen auton keskellä.

– Mico oli tajuton ja hengitteli. Mutta koko ajan se hengitys hiipui ja hiipui.

Paikalle saapuvat yksiköt myös Keuruulta ja Jyväskylästä. Vastuu yleistilanteen johdosta siirtyy palomestarille.

Esikoiselleen Viitasalo ehtii kesken pelastustoimien olla välillä myös isä.

– Mutta totta kai fokus oli työssä. Ymmärsin kuitenkin, etteivät Miskan vammat ole niin vakavia. Reisiluu oli pahasti poikki, ja häntä lähdettiin viemään Jyväskylään Keski-Suomen keskussairaalaan.

Oli jo selvää, ettei aika ole Micon puolella.

– Kun autossa on muitakin, ketään ei voi ottaa pois toisten takaa. Kun auto törmää kylki edellä puuhun, voidaan operoida vain toiselta puolelta. Muuta vaihtoehtoa ei ollut kuin ottaa loukkaantuneet ulos järjestyksessä.

” Muuta vaihtoehtoa ei ollut kuin ottaa loukkaantuneet ulos järjestyksessä.

Ensin piti ottaa pois apukuskin paikalla ollut nuorukainen, joka oli myös saanut vakavia vammoja. Hän oli Micon tapaan tajuton.

– Kun Mico oli yksin sisällä ja tilanne kesti, näin koko tilanteen. Tiesin, miten tässä käy. Ymmärsin, ettei Mico tule sieltä selviytymään.

– On käsittämätöntä, ettei käynyt vielä pahemmin. Törmäysenergia oli niin valtava.

” Ymmärsin, ettei Mico tule sieltä selviytymään.

Viitasalo on työuransa aikana todistanut kuolonkolaria viitisen kertaa. Hän tiesi, että puristuksissa ollutta Micoa pitivät hengissä vain auton rakenteet.

– Micon sisäiset vammat olivat valtavat. Kun paine lähtee pois, sittenhän siinä käy niin.

Paikalla oli lääkintähelikopteri, mutta Micon kannalta turhaan.

– Mitään ei ollut tehtävissä. En yllättynyt, kun ensihoitolääkäri tuli sanomaan, että valitettavasti Mico menehtyi. Hän sanoi myös, että Mico oli ollut koko ajan tajuton eikä ollut tuntenut mitään.

– Minka kysyi, mihin Mico kuoli. Sanoin, että Mico sai varmaan montakin vammaa, joihin hän olisi yksinkin voinut kuolla.

Pelastustehtävä oli ohi.

Jarkko Viitasalo kolaripaikalla. Puun juurella on edelleen kynttilöitä.

Operaatio kesti korkeintaan puolisentoista tuntia.

– On pätkiä, joista en muista, mitä olen tehnyt. Kokonaiskuva on hukassa. Mutta työkavereiden mukaan pystyin toimimaan ihan kuten muillakin tehtävillä.

Pelastajat palasivat asemalle. Pian paikalle tuli myös kriisiapu.

Viitasalo kasasi itsensä ennen kotiinlähtöä. Kuten kasasi tehtävän aikana, vaikka oma poika oli vieressä kuolemassa.

– Sanoin vastuupalomestarillekin, että nyt kriisiavun toimivuus on koeponnistettu pahimmalla mahdollisella tavalla. Se, että joutuu omaa lasta auttamaan, on niin kova juttu, ettei siitä ilman apua selviä.

Viitasalo puhuu ”ammattimoodista”, henkisestä tilasta, jolla työtä tehdään.

– Sellaista romahdusta ei tullut. Sitä on vaan pyrittävä pitämään omat tunteet kurissa, vaikka väkisinkin sitä toki liikuttui välillä.

– Ammattimoodi kesti yli viikon, mutta viime viikon tiistaina ja keskiviikkona asiat realisoituivat. Työmoodi meni pois päältä. Omat ajatukset alkoivat selkiytyä. Siitä alkoi paraneminen.

” On pätkiä, joista en muista, mitä olen tehnyt.

Vaimoaan, kaupan alalla työskentelevää Satua Viitasalo kuvailee myös vahvaksi persoonaksi.

Lapset ja arjen pyörittäminen saavat pariskunnan jaksamaan.

Miska pääsi sairaalasta toissa viikon lauantaina. Minka ja kolme muuta perheen tytärtä ovat taas koulussa.

Joku ehti surkutella Viitasalolle sitä, että hän oli varallaolovuorossa ja joutui onnettomuuspaikalle.

– Oli parempi näin. Nyt kaikki jossittelut ovat jääneet pois. Muuten olisin kyselemässä, teittekö kaiken, mikä oli tehtävissä.

Puun kuoreen on kaiverrettu Micon nimi.

Multialla on noin 1 500 asukasta. Käytännössä lähes jokaisella on kontaktinsa koko elämänsä paikkakunnalla asuneisiin Satu ja Jarkko Viitasaloon sekä heidän lapsiinsa.

Nuorimmat lapset ovat jo koulussa, mutta sairauslomalla olevat Micon vanhemmat eivät ole vielä valmiita normaalielämään kodin ulkopuolella.

– Mennään viikko kerrallaan, päätyönään taksia ajava Jarkko Viitasalo sanoo.

Viitasalo kiittää tuesta lähimpien ystävien ja sukulaisten lisäksi laajaa tuttavapiiriään. Samalla hän toteaa, ettei ole vielä jaksanut ihmisten ilmoille.

– Kaupassakin ollaan nyt käyty Keuruulla. Ei vaan pysty vielä ruokakorin kanssa lähikaupassa kiertelemään. Kriisi on niin paha, että muiden kohtaaminen ja tapahtuneen läpikäyminen on vaikeaa.

– Nyt yritetään rakentaa sitä, että pystyisi taas kohtaamaan ihmisiä. Toivon, että kun ihmiset tulevat puhumaan, puhuttaisiin ihan arkisista asioista kuten ennenkin.

” Nyt yritetään rakentaa sitä, että pystyisi taas kohtaamaan ihmisiä.

Viitasalon perhe ei ole ainoa, jota murhenäytelmä koskee. Kaksi muuta autossa ollutta ovat Micon ja Miskan multialaisia kavereita.

– Haluan toivottaa voimia ja pikaista toipumista onnettomuuden muille uhreille ja heidän läheisilleen, Viitasalo sanoo.

Mico oli kuollessaan vain 17-vuotias. Muutaman päivän kuluttua hän olisi täyttänyt 18.

Mutta entä Mico? Levoton sielu, kuten isä sanoo. Erittäin sosiaalinen, toimelias ja avulias ihminen, mistä kertovat muun muassa lukuisat someviestit.

– Joka viikonloppu Micolla oli uusia kavereita. Tuntui, että välillä Mico vaihtoi tyttöystäviään kuin sukkia, isä naurahtaa poikaansa muistellessaan.

– Mutta aina hän oli menossa tai tulossa. Läheinen yhteys perheeseen säilyi kuitenkin aina.

Mico kävi Pohjanmaalla autonasentajaopintoja ja ajoi ajokortin poikkeusluvalla 17-vuotiaana.

Mico oli taitava käsistään. – Aina oli konepelti pihalla pystyssä, Jarkko Viitasalo muistelee.

– Mico oli todella taitava käsistään. Häneltä onnistui homma kuin homma. Autoja hän rassasi niin, että aina oli konepelti pihalla pystyssä. Hän oli myös käsittämätön kauppamies. Mico korjasi autoja ja moottoripyöriä ja sai kaikki myytyä tai vaihdettua johonkin muuhun.

Mico kuoli 1. elokuuta. Kolme päivää myöhemmin hän olisi täyttänyt 18.

– Mico odotti sitä, että pääsee oikeasti omilleen. Vuokrasopimus oli tehtynä Kauhavalle, ja töitäkin olisi ollut luvassa valmistumisen jälkeen.

Elämä katkesi kuitenkin väkivaltaisesti kesken.

Micon isä haluaa varoittaa nuoria kaahailusta: ”Jotta yksikään ei kokisi samaa”

Yksi nuori kuoli, yksi loukkaantui vakavasti ja kaksi lievemmin Multialla 1. elokuuta tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa.

Kuollut oli henkilöautoa kuljettanut 17-vuotias Mico Viitasalo. Poliisi tutkii, miksi auto suistui Keuruuntieltä ja osui valtavalla voimalla kylki edellä tien varren koivuun.

Selvää on, että Mico ajoi hurjaa ylinopeutta tieosuudella, jolla korkein sallittu ajonopeus on 40 kilometriä tunnissa. Mutta kuinka kovaa ja miksi? Miksi kymmenien metrien jarrutusjäljet loppuvat hieman ennen törmäystä? Ja miksi auto suistui kohtalokkaasti tieltä?

Näihin kysymyksiin saadaan ehkä joskus vastauksia.

Isompi kuva on kuitenkin valitettavan ikävä. Multian onnettomuus oli vain yksi pitkässä, loputtomassa sarjassa, jossa peruskuvio on selvä: nuori mies hurjastelee yöllä kavereita kyydissään, suistuu tieltä – ja liian usein tuloksena on ruumiita.

– Tämä on ollut nouseva trendi jo jonkun aikaa, Micon isä, sammutusmies Jarkko Viitasalo sanoo.

– Mikä siihen on syy, sitä viisaammat varmaan miettii.

Viitasalo joutui pahimpaan mahdolliseen paikkaan, pelastamaan omia lapsiaan romuttuneesta autosta.

Karmea kokemus pakottaa Viitasalon puhumaan.

– Haluan varoittaa nuoria kaahailusta, ettei yksikään muu kokisi samaa.

Jarkko Viitasalo joutui pelastamaan omia lapsiaan kolariautosta. Hän toivoo, ettei kenenkään muun tarvitsisi kokea samaa.

Operaation jälkeen Viitasalo otti asian puheeksi paikalla olleen poliisin kanssa.

Viitasalon mukaan poliisi tietää hyvin, että hurjastelu Multian keskustassa on yleistynyt viime aikoina.

– Ei tarvitse kuin katsoa asfaltista jälkiä.

Niitä riittää Multian läpi kulkevalla kadulla.

– Ei ne kaupassa käyvät mummot noita satametrisiä mustia raitoja Toyotoillaan vetele.

– Kysymys on ollut koko ajan siitä, milloin tapahtuu jotain peruuttamatonta. Mutta että se tapahtui omille lapsille, se tekee asiasta liian raadollisen. Nämä ovat liian kalliita oppirahoja, Viitasalo tiivistää.

” Kysymys on ollut koko ajan siitä, milloin tapahtuu jotain peruuttamatonta.

Multian onnettomuudesta puhuessaan Viitasalo tietää kohdistavansa rajua kritiikkiä omaan, nyt edesmenneeseen poikaansa. Mico sai ajokortin poikkeusluvalla 17-vuotiaana, viisi kuukautta ennen kohtalokasta ulosajoa.

– Mico kävi silloin Lapualla ammattikoulua. Poikkeuslupa tarvittiin, sillä Micon piti päästä töiden takia liikkumaan.

– Aika monta kertaa sanoin, että kun poikkeusluvan saat, niin ajamisessa pitää olla järki päässä. Ohjeistettiin ja neuvottiin, ja Micon setäkin muistutti usein, että auton kanssa ei sitten hölmöillä. Mutta ei siitä ollut tässä tapauksessa minkäänlaista hyötyä lopputuloksen kannalta.

Hurja ylinopeus ja kokemattomuus on vaarallinen yhdistelmä.

Mico sai ajokortin poikkeusluvalla 17-vuotiaana.

– Kuski ei oikein edes tiedä vielä, miten auto käyttäytyy ääritilanteissa. Tilanteet voivat olla niin äkkinäisiä, että on ihan sama millainen vatanen siellä on ratissa. Sitä tilannetta ei saa enää pelastettua.

Ajopelin ominaisuuksia ja fysiikan lakeja on syytä kunnioittaa. Viitasalo toivoo kunnioittavaa asennetta myös lakia ja nopeusrajoituksia valvovaa poliisia kohtaan.

Totuus on pakko myöntää.

– Micolla se asenne ei ollut sillä tasolla, millä sen olisi pitänyt olla.

Isä sanoo, että Mico aiheutti oman kuolemansa ja todella vaikeat vammat etupenkillä istuneelle kaverilleen.

Jarkko Viitasalo ei halua miettiä onnettomuuden syitä enempää. Hän odottaa poliisin ja onnettomuustutkintalautakunnan raporttia.

– Tarpeeksi monta asiaa kun menee pieleen, niin käy näin. Usein onnettomuuksissa on enemmän kuin yksi syy.

– Jokainen pystyy tekemään jarrutusjäljistä johtopäätöksiään. Jos ihmiset haluavat jossitella, niin suotakoon se heille. Itse jossittelen ehkä omassa mielessäni, mutten halua tuoda ajatuksiani julkisesti esille.

Jarkko Viitasalo haluaa puhua poikansa kuolemasta avoimesti. – Jos taas alkaa jotain pöllöilyä tulemaan, niin toivottavasti joku autokunnasta muistaisi, miten Micolle kävi.

Viitasalo muistaa oman nuoruutensa ja ryhmäpaineen, joka usein sai kuskin kaahaamaan. Klisee on tuttu: joukossa tyhmyys tiivistyy.

– Yllyttämistä on paljon. Ja kun asenne on vähän pielessä, yllyttäminen on lupa toimia.

” Kun asenne on vähän pielessä, yllyttäminen on lupa toimia.

Micolle hankittiin kortti erikoisluvalla ja yksityisopetuksessa. Rahallinen säästö autokoulun käymiseen verrattuna oli merkittävä.

Nyt säästetty raha tuntuu tuhlaukselta.

– Poikkeusluvan saa nyt aivan liian helposti. Kriteerit kortin saamiseksi pitäisi saada tiukemmiksi mitä pikimmiten.

– Varsinkin jos opetusluvalla opetetaan, niin en edes tiedä, millaiset ne vaatimukset ovat. Kuka valvoo, että ajetaan tarpeeksi? Auton käyttäytymistä eri olosuhteissa pitäisi opettaa paljon enemmän.

Viitasalo uskoo esimerkin voimaan. Siksi hän haluaa puhua Micon kuolemasta ja siihen johtaneesta onnettomuudesta avoimesti.

– Jos taas alkaa jotain pöllöilyä tulemaan, niin toivottavasti joku autokunnasta muistaisi, miten Micolle kävi. Että voisiko oikeasti käyttää järkeä.

Tarkennus torstaina 19. elokuuta kello 9.55: Haastatellun virallinen ammattinimike on sammutusmies.