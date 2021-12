Päijät-Hämeessä rutiinitarkastuksia ja neuvoloiden tarkastuksia joudutaan siirtämään. Leikkauksia on jo siirretty, samoin erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntejä

Koronatilanne on muuttunut edelleen huonommaksi, ja terveydenhuollon tilanne on vakava Päijät-Hämeen alueella.

Päijät-Sote kertoi maanantaina 13.12., että uusia koronatartuntoja todettiin viime viikolla 481, mikä on enemmän kuin kertaakaan koko epidemian aikana.

Etenkin viime päivinä tartuntojen määrä on kasvanut voimakkaasti. Huolestuttavaa on, että tartuntamäärät ovat nousseet erityisesti 30–50-vuotiailla. Tämä ennakoi sairaalakuormituksen kasvua. Alle 12-vuotiailla tartuntojen osuus väheni, vaikka tartuntoja on edelleen eniten lapsilla.

Kahden viikon ajalta koronaan sairastuneiden määrää kuvaava ilmaantuvuusluku on koko väestön osalta noussut 438:aan. Testiin hakeuduttiin 565 kertaa päivässä.

Viime viikon lukujen nousu ei selity koronaviruksen omikronmuunnoksella. Päijät-Hämeessä kiirehditään nyt rokotusten antamista.

– Olemme palkanneet kaikki mahdolliset ja saatavissa olevat rokottajat eli alan koulutetut työntekijät kolmansien rokotusten antamista varten, Päijät-Soten johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen kertoo Ilta-Sanomille.

Nieminen kertoo, että pandemian hoidossa on menossa jälleen uudenlainen vaihe.

– Yritämme nopeuttaa merkittävästi kolmansien rokotusten antamista. Kuukausi sitten oli vaikea saada ihmisiä ylipäätään tulemaan koronarokotuksiin, mutta nyt rokotuksiin tulijoista on jo huomattavasti ylitarjontaa, minkä vuoksi haemme lisää väkeä apuun rokotuksia varten, hän sanoo.

Niemisen mukaan Päijät-Hämeen alueella pahentunut koronavirustilanne ei näy vain tehohoitopaikkojen täyttymisenä, vaan koko hoitoketjussa.

– Tehohoidossa on keskimäärin 3–4 potilasta koronan takia. Olemme joutuneet siirtämään joitakin tehopotilaita muiden sairaanhoitopiirien alueelle.

– Koronan hoito vaatii monenlaista työtä, kuten testausta ja jäljitystä. Rutiinitarkastuksia ja esimerkiksi neuvoloiden tarkastuksia joudutaan siirtämään. Leikkauksia on jo siirretty, samoin erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntejä, Nieminen sanoo.