Sotkamon evankelis-luterilaisen kirkon vt. kirkkoherra Antti Lankinen arvosteli koronarokotuksia saarnassaan viime sunnuntaina. Kuopion piispa Jari Jolkkosen mukaan kysymys rokotusten hyödyistä ja haitoista on ennen kaikkea lääketieteellinen ja kirkko nojaa tässäkin asiassa mielellään uusimpaan ja parhaimpaan tutkimukseen.

Sotkamon evankelis-luterilaisen seurakunnan vt. kirkkoherra Antti Lankinen piti sunnuntaina 12. joulukuuta saarnan, jossa hän arvosteli koronapassia ja hoitajien pakkorokotuksia.

Lankinen kehotti rokottamattomia pysymään vakaumuksessaan.

– Nyt olemme tulossa aivan uuteen tilanteeseen, jossa mutatoitunut virus, Jumalan sallimuksesta tietenkin, ohittaa suvereenisti rokotteilla tavoiteltua suojaa. Tästä kertovat muutamassa päivässä eksponentiaalisesti kasvaneet tartuntaluvut esimerkiksi naapurimaissamme Norjassa ja Tanskassa, Lankinen sanoi saarnassaan.

Saarna julkaistiin myös seurakunnan Facebook-sivuilla.

– Samalla pusketaan vimmaisella voimalla rokotepassia edellytykseksi työpaikoille pääsemiseen ja jopa rokotepakkoa hoiva-alalle, Lankinen saarnasi.

Lankisen mukaan kansalaisten on ”taisteltava loppuun asti”.

– Jos esimerkiksi luotat omaan immuniteettiisi enemmän kuin tarjolla olevien rokotteiden antamaan suojaan, niin pysy vakaumuksessasi, Lankinen saarnaa.

Lankinen vertasi saarnassaan tilannetta natsien valtaannousuun Saksassa.

– Maailmanlaajuisesti elämme käännekohdassa. Meillä on vielä mahdollisuus yhtyä taistelemaan niitä käytäntöjä vastaan, missä ihmisiä jaotellaan täysin perusteettomasti vuohiin ja lampaisiin. Se mitä olemme nyt nähneet, on vasta alkua.

IS:n tavoittama Lankinen kertoo, että hän on saanut saarnastaan paljon palautetta.

– Jotkut seurakuntalaiset eri puolelta Suomea ovat kertoneet minulle eronneensa kirkosta tultuaan huonosti kohdelluksi koronarajoitusten takia. Tarinat ovat olleet riipaisevia, Lankinen kertoo

– Rokotuksia on perusteltu sillä, että niiden ottaminen suojaa myös toisia ihmisiä. Silti on herännyt kysymys, miten omikronmuunnoksen kanssa käy. Rokotuksista huolimatta on tullut tartuntoja, hän sanoo.

Kuopion piispa Jari Jolkkosen mukaan kysymys rokotusten hyödyistä ja haitoista on ennen kaikkea lääketieteellinen ja kirkko nojaa tässäkin asiassa mielellään uusimpaan ja parhaimpaan tutkimukseen.

– Niiden valossa näyttää, että rokotusten hyödyt kansanterveydelle ovat kiistattomia, Jolkkonen kertoo Ilta-Sanomille.

– Tulkitsin vt. kirkkoherran arvostelevan ehdotuksia siitä, että terveydenhoitohenkilökunnalle säädettäisiin pakkorokotukset ja koronapassi tehtäisiin pakolliseksi työpaikoille.

Näin voimakkaista keinoista pitää Jolkkosen mukaan voida käydä avointa keskustelua.

– Kysymys on aidosti monimutkainen lääketieteellisesti, oikeudellisesti ja moraalisesti. Näiltä osin pidän saarnaa ymmärrettävänä.

– Pidän kuitenkin ongelmallisena, että saarnassa ei puhuttu mitään rokotusten hyvistä puolista. Näin kuulijalle saattoi syntyä virheellinen käsitys rokotteiden vastustamisesta, hän sanoo.

Aiheesta kertoi aiemmin Kainuun Sanomat.