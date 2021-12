Miten väkivaltaista radikalisoitumista voidaan ehkäistä Suomessa? Tutkijan mukaan kaikkien ääriliikkeiden kohdalla etenkin läheisiltä ja muulta yleisöltä viranomaisille tulevilla vihjeillä on iso merkitys.

Poliisi tiedotti joulukuun alussa tutkivansa terrorismirikosten kokonaisuutta, jossa epäiltyinä on joukko kantasuomalaismiehiä Kankaanpään seudulta.

23–26-vuotiaat epäillyt muodostivat poliisin mukaan radikaaliin äärioikeistolaiseen ideologiaan perustuvan ryhmittymän, jonka epäillään suunnitelleen terroristista tekoa.

Ryhmä edustaa hyvin äärimmäistä akselerationistista äärioikeistolaisuuden suuntausta, jossa nyky-yhteiskunta nähdään vihollisena ja sen väkivaltaista romahduttamista pyritään nopeuttamaan muun muassa terrori-iskuilla.

Suojelupoliisi Supo on jo aiemmin kertonut, että äärioikeistolaisen terrorismin uhka Suomessa on kohonnut. Supon mukaan äärioikeistolaiset terrori-iskut ovat mahdollisia länsimaissa, eikä tällaisen iskun mahdollisuutta voida sulkea pois Suomessakaan.

Äärioikeistolaisen terrorismin uhkassa kyse on Supon mukaan enimmäkseen yksittäisistä henkilöistä tai pienryhmistä. Radikalisoituminen tapahtuu merkittäviltä osin verkossa.

Terrorismin tutkija Leena Malkki korostaa, että kaikkein radikalisoituneimmassa toiminnassa, jossa kyse ei ole enää ennaltaehkäisystä vaan itse väkivaltaiseen ekstremistiseen toimintaan puuttumisesta, turvallisuusviranomaisella on erittäin tärkeä rooli asioiden seuraamisessa ja paljastamisessa.

Millaisin toimin väkivaltaista radikalisoitumista ja terrorismin uhkaa voidaan Suomessa yrittää ennaltaehkäistä?

Terrorismin tutkijan Leena Malkin mukaan on useita eri keinoja, joilla voidaan pyrkiä vaikuttamaan ääriliikehdinnän kehitykseen sen eri vaiheissa. Malkki korostaa kommentoivansa yleisellä tasolla nimenomaan sellaista ääriliikehdintää, jossa rikotaan lakia.

Malkki sanoo, että kaikkein radikalisoituneimmassa toiminnassa, jossa kyse ei ole enää ennaltaehkäisystä vaan itse väkivaltaiseen ekstremistiseen toimintaan puuttumisesta, turvallisuusviranomaisella on erittäin tärkeä rooli asioiden seuraamisessa ja paljastamisessa. Tärkeitä havaintoja tehdään myös osana normaalia päivittäistä poliisityötä.

– Toimintaa voi jonkin verran lannistaa se, jos näyttää, että viranomaiset pystyvät puuttumaan siihen tehokkaasti. Siksi tällaiset Kankaanpään tapaiset kiinniotot ovat tärkeä asia. Että näytetään, kuinka epäiltyä toimintaa pystytään paljastamaan.

Tilanteessa, jossa väkivaltainen radikalisoituminen on jo tapahtunut, kaikkien ääriliikkeiden kohdalla etenkin läheisiltä ja muulta yleisöltä viranomaisille tulevilla vihjeillä on iso merkitys.

– Yksi tapa, millä voi ajatella jo olemassa olevaan toimintaan puuttumista on se, että ottaa yhteyttä poliisiin silloin kun on huolta, että jotain rikollista saattaa olla tekeillä.

On myös tahoja, joilta saa neuvoja huolta herättävässä tilanteessa, jossa ei epäile tapahtuneen rikosta. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi poliisin ankkuritoimintaan tai Diakonissalaitoksen Exit-ohjelmaan.

” Kankaanpään tapaiset kiinniotot ovat tärkeä asia. Että näytetään, kuinka epäiltyä toimintaa pystytään paljastamaan.

Terrorismin tutkija Leena Malkin mukaan on useita eri keinoja, joilla voidaan pyrkiä vaikuttamaan radikaalin liikehdinnän kehitykseen sen eri vaiheissa.

Malkin mukaan radikalisoitumisessa yksi toisinaan taustalla vaikuttava osatekijä on se, että osa nuorista tai nuorista aikuisista kokee jääneensä vaille osallisuuden kokemuksia.

Malkin mukaan yleisellä tasolla voi sanoa, että ääriliiketoimintaan lähtee todennäköisemmin mukaan henkilöitä, jotka tuntevat syrjäytyneisyyttä tai kokevat äänensä jääneen kuulematta yhteiskunnallisessa keskustelussa.

– Tällaiset henkilöt usein kokevat, että yhteiskunnassa ei ole itselle omaa paikkaa. Ja yleisesti ottaen, että ne yhteiskunnalliset arvot ja normit, joiden varassa tämän systeemin kerrotaan toimivan, ei tuota sinun kohdallasi sellaista tulosta, mikä on ikään kuin luvattu.

– Radikalisoitumiselle on tilaa silloin, kun usko yhteisesti jaettuihin arvoihin ja normeihin on katkolla.

Malkki korostaa, että kysymys on kuitenkin ihmisen subjektiivisesta kokemuksesta, eivätkä henkilöt välttämättä ole ulkoisilla mittareilla huono-osaisia tai syrjäytyneitä.

Suojelupoliisin erikoistutkija Eero Pietilä (vas.) ja rikosylikomisario Toni Sjöblom kertoivat Kankaanpään terrorismirikosepäilyjen tutkinnasta mediatilaisuudessa joulukuun alussa.

Malkki sanoo, että väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn nuorten kohdalla voidaan yhteiskuntana pyrkiä vaikuttamaan erilaisin koulutuksen ja kasvatuksen keinoin, jotka tukevat yhteiskuntaan kiinnittymistä.

– Meillä on tutkimustietoa, joka osoittaa, että nuorempien ikäpolvien usko demokratiaan on heikentynyt. Jossain määrin voi ehkä ajatella, että poliittinen sosiaalistuminen tähän yhteiskuntaan ja siihen vaikuttamiseen ei välttämättä toteudu kaikilta osin ihan niin kuin toivotaan.

– On ne nuoret, jotka ovat tosi aktiivisia, ja ne nuoret, jotka eivät koe, että heillä on väylää vaikuttaa, tai että yhteiskunta ylipäätään on heidän puolellaan.

Malkin mukaan kyseessä on laaja joukko kysymyksiä ja haasteita, mutta tähän pureutuminen ja vaikuttaminen voi osaltaan olla vaikuttamassa myös siihen, kuinka paljon ääriliikehdintään lähdetään mukaan.

” Meillä on tutkimustietoa, joka osoittaa, että nuorempien ikäpolvien usko demokratiaan on heikentynyt.

Poliittinen sosiaalistuminen ja kiinnittyminen yhteiskuntajärjestykseen alkavat jo teini-iän vuosina.

– Yläkoulu ja toinen aste on tuossa asiassa keskeinen vaihe. Se on yhteiskunnalle ja demokratian elinvoimaisuudelle tosi tärkeää, että nuoret ikäpolvet kiinnittyvät siihen ja ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista, ja sellaisella tavalla, joka ei sisällä ääriliikkeiden toimintaa.

Diakonissalaitoksella on ollut runsaan vuoden verran käynnissä Exit-hanke, jonka tavoitteena on tarjota tukea väkivaltaisesta ekstremismistä ja ääriliikkeistä irtautumiseen ja näin auttaa ennaltaehkäisemään väkivaltaa.

Exit-hankkeen työntekijä Onni Sarvela sanoo, että väkivaltaiseen ekstremismiin tai orastavaan sellaiseen puuttumisen keinot ovat laajemmat, jos ihminen on alle 18-vuotias. Myös Sarvela kommentoi aihetta yleisellä tasolla.

Vaikka mitään lakia ei olisi rikottu, Sarvela korostaa varhaisen puuttumisen olevan tärkeää, mikäli nuoren käyttäytyminen huolestuttaa. Nuoren käyttäytymisen muuttumisesta ja mahdollisista haasteista havaintoja saatetaan tehdä esimerkiksi paikoissa, joissa nuoret viettävät paljon aikaa.

– Se voi olla koulussa, se voi olla harrastustoiminnassa. Tärkeintä on, että nuorten ongelmiin pystyttäisiin puuttumaan, kuka tahansa ne huomaakin.

Malkin tapaan myös Sarvela muistuttaa, että huolista voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä esimerkiksi ankkuritoimintaan, joka pyrkii varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen.

– Jos mietitään, että miten voisimme ennaltaehkäistä tällaista tai puuttua tällaiseen, niin se tapahtuu yhteistyössä ja kommunikaatiossa perheen, koulun, nuorisotyön ja poliisin kanssa. Näitä kaikkia tarvitaan, kun huolta herättäviä havaintoja tulee, ja niihin jollain lailla pyritään reagoimaan ja vastaamaan. On tärkeää, että nuorella olisi elämässä turvallisia aikuisia, joiden kanssa hän voi käsitellä haastaviakin ajatuksia ja tunteita.

Sarvela lisää, että väkivaltaista radikalisoitumista ja ääriliikehdintää tulisi pyrkiä ennaltaehkäisemään myös poliittisen päätöksenteon keinoin.

– Kaikki poliittinen päätöksenteko, jolla vahvistetaan nuorten moninaisia osallisuuden mahdollisuuksia ja sitä, että he saavat matalalla kynnyksellä tarvitsemaansa tukea, liittyy se sitten mielen hyvinvointiin, syrjäytymiseen tai terveyteen. Tällä ensisijaisesti luodaan sitä pohjaa, ettei radikalisoitumista tapahtuisi.

Satakunnan käräjäoikeus vangitsi Kankaanpään tapauksen epäillyt Suomen historian ensimmäisessä äärioikeistoon liittyvässä terrorismitutkinnassa. Tällä hetkellä vangittuna on neljä epäiltyä.

Sarvela muistuttaa, ettei ole mitään tiettyä ihmistyyppiä tai ihmisryhmää, jossa olisi riski tulla väkivaltaisesti radikalisoituneeksi henkilöksi. Merkitystä on muun muassa kaveripiirillä ja sillä aateympäristöllä, jossa henkilö viettää paljon aikaa ja vaihtaa ajatuksia sosiaalisessa mediassa.

– Mutta jos yksilötasolla ajattelee, niin siellä on usein ihmisillä tiettyjä perustarpeita, jotka ovat jääneet toteutumatta. On ollut esimerkiksi syrjäytymistä, epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia tai epäonnistumisia joissain elämäntehtävissä tai elämäntavoitteissa.

Sellaisessa varhaisessa puuttumisen vaiheessa, jossa tilanteessa ei ole rikoksen uhkaa tai vaaraa muille ihmisille, lähestymistavalla on Savelan mukaan merkitystä.

– Jos tulokulma on se, että tässä on minun mielestäni ongelma ja tämä ongelma pitää nyt ratkaista, niin se saattaa jopa pahentaa ja nopeuttaa sitä väkivaltaista radikalisoitumista. Puuttumisessa tärkeintä on, että pyritään kohtaamaan ihminen enemmän kuin ongelma.

– Pitäisi pyrkiä saamaan enemmän tietoa siitä, mistä oikeasti on kyse ja mitä sillä ihmisellä on taustalla. Ongelmakeskeisyys ei yleensä tuota kestäviä ratkaisuja.

” Puuttumisessa tärkeintä on, että pyritään kohtaamaan ihminen enemmän kuin ongelma.

Sarvelan tietoon on tullut sellaisiakin tapauksia, joissa radikaalista ääriliikehdinnästä irtautumisen prosessi on saattanut käynnistyä yksittäisen kohtaamisen kautta.

– On sellaisia irtautumistarinoita ääriliikehdinnästä, missä ensimmäinen sysäys ääriajattelusta irtautumiseen on tullut siitä, että henkilö on kohdannut ihmisen, joka on niin sanotusti vihollinen, mutta hän ei olekaan kohdannut sinua tuomitsevuuden kautta vaan ihmisenä. Eli tällainen kohtaaminen on pysäyttänyt.