Pilaako omikron joulun Suomessa? ”Ongelmallisia aikoja eletään”

Asiantuntijoiden mukaan Suomessa ei pystytä välttämään samaa kehitystä, joka on menossa Britanniassa, Norjassa ja Tanskassa.

Joulupukki on monen kodin vakiovieras, mutta professori Olli Vapalahden (oik. ylh.) ja infektioylilääkäri Asko Järvisen mukaan joulupukin tulo kotitalouteen voi olla riski. Rokotuksesta huolimatta joulupukki voi olla oireeton viruksenkantaja.

Asiantuntijat arvioivat, että Suomi ei voi välttyä samalta kehitykseltä, joka myllertää juuri nyt Britanniassa, Tanskassa ja Norjassa ja jota Ruotsissa odotellaan ensi viikolle: omikronvariantti iskee rajusti ja tartuntamäärät nousevat yhä korkeammalle.

Lue lisää: Ruotsiin odotetaan valtavaa omikron­aaltoa jo ensi viikolla

– Kyllä sen estäminen varmasti hankalaa on. Ongelmallisia aikoja eletään. Näköpiirissä on, että epidemian kiihtymistä joudutaan jarruttamaan, jos jatketaan elämänmenoa samalla mallilla kuin nyt. Jos otetaan joitakin rajoituksia käyttöön, nousukulmaa voidaan ainakin lieventää, zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta sanoo.

– Kyllä omikron vääjäämättä meillekin tulee isommin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Asko Järvinen painottaa.

Lue lisää: Suomessa todettu 1 676 uutta korona­virus­tartuntaa – katso oman kuntasi tilanne

Avoinna on vielä se, milloin kovin aalto Suomeen osuu. Lohdullinen tieto on se, että kovin piikki ei ehtine vielä jouluksi, vaikka tartuntamäärät ovatkin yhä uhkaavasti nousussa.

Tiistaina Suomessa raportoitiin 1 676 vahvistettua koronavirustartuntaa.

Asko Järvinen sanoo, että täydellä rokotussuojalla joulua voi viettää huojentunein mielin.

Järvinen sanoo, että kahdesti tai kolmesti rokotetut voivat viettää joulua suhteellisen huolettomin mielin. Heidän suojansa vakavaa tautimuotoa vastaan on hyvä.

– Jos on kahdesti rokotettu, voi järkevästi varoen tavata muita ihmisiä. Jos taas rokotussuoja on vaillinainen niin kuin alle 12-vuotiailla lapsilla ja muusta syystä rokottamattomilla on, olisin huomattavasti varovaisempi, Järvinen sanoo.

Joulupukin tuloon Järvinen on varauksellisempi, vaikka se monen lapsiperheen perinteeseen kuuluukin.

– Joulupukki on tietynlainen riski. Vähimmäisvaatimuksena tulisi olla, että joulupukki on rokotettu, mutta siitäkin huolimatta joulupukki voi olla tartuttava, Järvinen muistuttaa.

– Jos joulupukki tulee, niin etäisyyttä kannattaa silti pitää. Ei kannata mennä pukin polvelle istumaan ja laulamaan joululauluja. Pukille voi sitten laulaa vaikka vähän kauempaa, Järvinen ohjeistaa.

Olli Vapalahti arvioi, että rajoituksilla voitaisiin lieventää omikronaallon korkeutta. Kokonaan omikronin massiivista leviämistä ei pystyttäne estämään.

Vapalahti muistuttaa, että joulun aika saattaa toimia tartuntoja kiihdyttävästi. Viime jouluna niin ei lopulta tosin käynyt.

– Ihmiset matkustavat eri puolille Suomea ja näkevät eri ihmisiä kuin tavallisesti. Kyllä siinä mahdollisuudet on nousevaan tartuntatrendiin. Toisaalta koulut ja muut oppilaitokset ovat kiinni, ja moni lapsi on pois myös päivähoidosta, Vapalahti sanoo.

Viikonloppuna uutistoimisto Reuters kertoi israelilaistutkimuksesta, jonka mukaan kahden Pfizerin rokoteannoksen antama suojateho omikronvariantin aiheuttamaa tartuntaa vastaan hiipuu nollaan 5–6 kuukauden kuluessa toisesta annoksesta.

Se tarkoittaisi, että sadattuhannet suomalaiset olisivat jo nyt vailla suojaa, ja kymmenettuhannet liittyisivät joukon jatkoksi joka päivä.

Järvinen ei näe tilannetta niin synkäksi.

– Israelin data on erilainen. Siellä on ollut käytössä kolmen viikon annosväli. Suomen 8–12 viikon annosväli antaa paremman ja pidemmän suojan, Järvinen lohduttaa.

Järvinen sanoo, että vaikka kolmatta rokotuskierrosta kiirehdittäisiin kuinka, se ei omikronin ensivyöryyn mitenkään ehdi.

– Kun omikron on niin nopea leviämään, ei mitenkään ehditä rokottaa kaikkia, ennen kuin aalto on jo mennyt. Jos katsotaan pidemmällä perspektiivillä, niin omikronin tulo tarkoittaa sitä, että kaikki kohtaavat viruksen jossakin vaiheessa. Sen kohtaamiselta ei voi välttyä, Järvinen huomauttaa.

Mitä se sitten tarkoittaa, riippuu viruksen kohtaavan henkilön immuunisuojatasosta.

Asiantuntijoiden mukaan kolmannet rokotukset eivät ehdi pysäyttämään omikronin ensimmäistä aaltoa.

– Todennäköisesti myös omikronia vastaan kaksi rokoteannosta suojaa vakavalta taudilta erinomaisesti, eli vakavan sairastumisen riski on rokotetuilla hyvin pieni, Järvinen sanoo.

Omikronin arvioidaan ensitietojen perusteella aiheuttavan pääasiassa lievää tautimuotoa. Siitä huolimatta terveydenhoitojärjestelmä on vaarassa ylikuormittua valtavan tautitaakan alla.

” Kun omikron on niin nopea leviämään, ei mitenkään ehditä rokottaa kaikkia, ennen kuin aalto on jo mennyt.

Britanniassa on laskettu, että yksi prosentti deltavariantin saaneista on joutunut sairaalahoitoon. Vaikka omikronilla luku olisi puolet pienempi, 0,5 prosenttia, vastaavasti tautitapausten suurempi määrä pitää sairaalahoidon tarpeen vastakin uhkaavan korkealla tasolla. Etenkin jos tapausmääriä on hurjan paljon samanaikaisesti.

Järvinen ei halua arvioida, onko Suomessa rajoitusten kiristämisen paikka niin kuin Norjassa juuri tehtiin. Esimerkiksi alkoholin anniskelu kiellettiin ravintoloissa kokonaan.

– Norjassa ollaan paljon hankalammassa tilanteessa. Terveyden- ja tehohoidon turvaamiseksi oli pakko tehdä jotakin. Tässä on Suomen päättäjillä vaikea paikka.