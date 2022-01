Takavuosien tunnetut suomalaiset paljastavat, mitä heille on tapahtunut julkisuusvuosien jälkeen. Susanna Koski, Mirja Pyykkö, Jari Lindström, Anu Pensola (ent. Harkki) ja Anu Saagim kertovat, että moni asia on nyt toisin.

Pyykkö, Lindström, Harkki, Saagim, Koski. Nimet ovat yhä liki kaikille suomalaisille tuttuja, vaikka eivät olekaan olleet esillä julkisuudessa viime vuosina yhtä paljon kuin aiemmin. Ilta-Sanomat kysyi, mitä heille kuuluu nyt.

Ex-ministeri: Ei enää ikinä politiikkaan

Työ- ja oikeusministerinä toiminut Jari Lindström putosi eduskunnasta vuonna 2019. Hän hoitaa nyt työllisyyskokeilua Kuntaliiton projektikoordinaattorina.

Kuusankoskella asuva Lindström, 56, hoitaa nyt työllisyyskokeilua Kuntaliiton projektikoordinaattorina.

– Elämä on hyvin toisenlaista kuin politiikkaa tehdessä. Neljä vuotta tein työtä, jossa ei ollut työaikaa, Lindström sanoo.

Ministerinä kalenteri täyttyy hoidettavista velvollisuuksista.

– Voisi kuvitella, että ministeri pystyy määrittelemään ajankäyttöään, mutta käytännössä se ei mene niin. Ministerinä eivät tahdo päivät piisata.

Elämästä on poistunut tauoton hektisyys. Nykyisessä työssäkin on aikatauluja, mutta ne ovat ihmisen mittaisia.

– Kertaakaan ei ole ollut lähellekään sellaista stressiä kuin politiikassa, jossa stressi oli läsnä koko ajan.

Kun ajasta oli jatkuvasti pula, aikaa haki lisää laiminlyömällä itsestään huolehtimista, Lindström muistaa. Seurauksena oli ylirasitus.

– On virhe luopua syömisestä tai kuntoilusta, jotta ehtisi hoitaa enemmän töitä. Ja nukkuakin pitää. Terveyttä arvostaa turhan usein vasta sitten, kun se menee.

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström (tuolloin ps) mukana eduskunnan täysistunnossa heinäkuussa 2016. Eduskunta kokoontui kesken loman täysistuntoon kuuntelemaan pääministerin ilmoitusta ja keskustelemaan Britannian EU-eron vaikutuksista.

Nykyään Lindström hoitaa kuntoaan kävelemällä ja käymällä kuntosalilla.

– Ja nukun erinomaisesti. Löysin taas kirjojen lukemisen ja luen ennen nukahtamista.

Lindström on oppinut tärkeän taidon.

– Ei ole loukkaus ketään kohtaan, vaikka joskus täytyy sanoa ei. Joka paikkaan ei ole pakko suostua.

Lindström toivoo, että työelämän kovat vaatimukset ja jatkuva suorittamisen pakko helpottaisivat.

– Olisi hyvä mennä siihen suuntaan, ettei kenenkään tarvitse olla yli-ihminen, jolta odotetaan yli-inhimillisiä ponnisteluja.

Lindström on vakuuttunut, että on jättänyt politiikan lopullisesti.

– Yhä enemmän on vahvistunut ajatus, ettei enää ikinä. Politiikka on niin jäätävän kovaa hommaa, Lindström perustelee.

– Toisaalta tähän ikään on oppinut, ettei koskaan pitäisi sanoa ei koskaan. Mutta pidän erittäin epätodennäköisenä, että ikinä palaisin politiikkaan. Minkäänlaista intoa ei ole olemassa.

Määräaikainen työ jatkuu vielä pari vuotta.

– En stressaa sen jälkeistä elämää. Eduskunnasta putoaminen ja ministeripestin loppuminen eivät masentaneet, koska uskoin, että elämä kantaa. Niin uskon edelleen.

Mirja Pyykkö jaksaa viimein katsoa televisiota

Tv-toimittaja Mirja Pyykkö, 75, jäi eläkkeelle 15 vuotta sitten, mutta tekemistä riittää. Rakas Minni-koira on yhdeksänvuotias.

Tv-toimittajana kansansuosikiksi noussut Mirja Pyykkö, 75, jäi eläkkeelle 15 vuotta sitten, mutta tekemistä riittää. Kolme vuotta sitten tuli mieluinen kysely.

– Tarjottiin pestiä päätoimittajana Kruununhaan asukasyhdistyksen Krunikka-lehteen, jota teemme yhteisvoimin hartiapankilla, Pyykkö kertoo.

Hän tapaa Tervasaaren koirapuistossa lemmikkikoiransa Minnin kanssa vanhoja ja uusia tuttavuuksia.

– Ilman näitä aamukohtaamisia päivä ei ala, ei minulla eikä Minnillä. Löydän sieltä myös haastateltavia, joita en ehkä koskaan tapaisi muualla.

Mirjan rakas Minni-koira on yhdeksänvuotias.

– Katselen Minniä huolestuneena, koska unisia päiviä ja jalan vieressä seisottuja aamuhetkiä koirapuistossa on entistä enemmän. Minni ei enää oikein jaksa.

” Silloin ei kiinnostanut uhrata aikaa muuhun kuin työssä tarvittaviin asioihin. En enää kuulu siihen porukkaan, joka sanoo katsovansa tv:stä vain uutiset ja ajankohtaisohjelmat.

Pyykkö miettii usein lasten ja nuorten selviytymistä näinä poikkeuksellisina aikoina. Hänellä itsellään on neljä lastenlasta, joista vanhin on viisivuotias.

– Hän on käynyt jo lukuisia kertoja koronatesteissä, ja nuoremmatkin ovat oppineet lukemaan aikuisten ilmeitä maskien takaa.

Pyykkö katsoo nyt televisiota enemmän kuin ruudussa työskennellessään.

Mirja Pyykkö sai vuonna 1982 naistoimittajien Kellokas-palkinnon Helsingin lastenklinikan osasto kymmentä käsitelleestä ohjelmasta.

Tämän hetken ajankohtaisohjelmilta Pyykkö toivoisi enemmän kosketusta arkitodellisuuteen.

– Vähän liikaa kuullaan vain päättäjiä. Haluaisin lyhyiden gallupien sijasta esiin kokemuksia arjesta, jossa ihmiset oikeasti elävät. Niistä arjen asioista, joista kabineteissa päätetään.

Suosikkijuontaja vaihtoi ammattia – elää nyt keskellä maalaisidylliä Sipoossa

Tv-juontajana ja toimittajana tutuksi tullut Anu Harkki on nykyään kuvataiteilija Anu Pensola.

Kasvot ovat tutut, joten ei kannata antaa nimen hämätä. Kymmenisen vuotta sitten julkisuudessa paljon esillä ollut tv-juontaja ja toimittaja Anu Harkki on nykyään kuvataiteilija Anu Pensola, 47.

– Päätyökseni maalaan tauluja. Uusin näyttely päättyi juuri. Teen myös kuvituksia, Pensola kertoo.

Viimeisteltävänä on kuvitus keväällä ilmestyvään lastenkirjaan, jonka hän on suunnitellut yhdessä sisarensa kanssa. Kaksikon esikoisteos ilmestyi tänä syksynä.

– Samaan sarjaan on tekeillä kaksi muutakin kirjaa. Viisivuotias iltatähteni on hyvä kriitikko lastenkirjoillemme.

Kahdeksan vuotta sitten Pensola muutti Helsingistä Sipooseen, josta hän löysi mieluisen maalaistalon. Viisi vuotta sitten hän avioitui tyttärensä isän kanssa.

” Tämä elämänmuutos on paras asia, jonka olen ikinä itselleni antanut. Luonnonläheisyys ja rauha ovat minulle tärkeitä.

Ensimmäisestä avioliitosta radiojuontaja Arttu Harkin kanssa Pensolalla on kaksi parikymppistä lasta.

– He ovat muuttaneet pois kotoa. Oli iso elämänmuutos, kun puoli taloa tyhjeni.

Anu Pensola (tuolloin Harkki) kuvattuna syyskuussa 2002.

Nyt metsän laidalla sijaitsevassa talossa asuu kolmihenkinen perhe sekä iso katras lemmikkieläimiä. Elämisen tahti on aivan muuta kuin aiemmin.

– Tämä elämänmuutos on paras asia, jonka olen ikinä itselleni antanut. Luonnonläheisyys ja rauha ovat minulle tärkeitä.

– Olen karsinut elämästäni monia asioita tehdäkseni tilaa ja aikaa luovuudelle. Mitä vähemmän elämässä on hälyä, sitä onnellisempaa se on. Ainakin minulle.

Pensolaa on vuosien varrella kyselty juontamaan taas tv-ohjelmia.

– On tarjottu eri juttuja, mutta olen kieltäytynyt, hän kertoo.

– Mutta se ei tarkoita, että vastaus olisi aina ei. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Tosi-tv ei kiinnosta räväkkää Anu Saagimia

Anu Saagim tekee tv-töitä kotimaassaan Virossa. Hän vetää iltapäivälehti Õhtulehden nettikanavalla kahta viikoittaista ohjelmaa.

Suomessa tv-esiintymisistään tunnettu Anu Saagim, 59, työskentelee tv-töissä myös kotimaassaan. Hän vetää virolaisen iltapäivälehden Õhtulehden nettikanavalla kahta viikoittaista ohjelmaa. Hän on myös mukana tv-kanava ETV:n sarjassa, jossa arvaillaan, kenen tunnetun henkilön kodissa ollaan.

Saagimia on kyselty myös suomalaisiin tv-tuotantoihin.

– En halua mukaan tosi-tv-ohjelmiin. Ainakaan näihin ohjelmiin, joissa ollaan jossain pitkän aikaa. Suomesta ei ole tarjottu mitään sellaista, mihin menisin mukaan, Anu Saagim sanoo.

Hän tekee myös stand-up -komiikkaa kolmen naisen yhteisesityksessä.

– Hyvät tytöt näin ei tee -esitys pyörii jo kolmatta vuotta ympäri maata.

Saagim on itsekin tehnyt vuosikymmenten varrella tempauksia, joihin ei kaikilla kantti riittäisi. Keväällä hän täyttää 60 vuotta.

– Minulla on tapana pitää syntymäpäivät ulkomailla. Jos on mahdollista matkustaa, teen niin. Paras syntymäpäivälahja on olla matkalla kavereiden kanssa.

Saagim sanoo, ettei hän ei välitä ikääntymisestä.

– Enkä ole koskaan kokenut ikärasismia.

Anu Saagim on osallistunut useisiin tosi-tv-ohjelmiin Suomessa, kuten Julkkis Big Brotheriin vuonna 2013. Kuva Big Brotherin 10-vuotisjuhlista syyskuussa 2014.

Saagim oli naimisissa Ristomatti Ratian kanssa yli 20 vuotta, kunnes vuonna 2016 he erosivat. Ratia on kertonut julkisuudessa muistisairaudestaan.

– Soittelemme viikoittain. Meillä on yhteisiä ystäviä, jotka käyvät usein katsomassa häntä. Tiedän, että hänellä on kaikki hyvin.

Parilla on 22-vuotias poika Robin.

– Hänellä on oma elämänsä eikä hän halua, että hänestä puhutaan julkisesti.

Eläkkeelle jäämistä Saagim ei mieti.

– Tykkään tehdä töitä niin kauan kuin jaksan. Nyt ei uskalla suunnitella mitään erityistä, sillä elämä tekee itse valintojaan. Nyt on elettävä päivä kerrallaan.

Kun Susanna Koski putosi eduskunnasta, hän päätti ottaa siitä kaiken irti

Susanna Koski putosi eduskunnasta viime vaaleissa keväällä 2019. Hän toimii nyt yksityisyrittäjänä.

Kokoomuksen kansanedustajana tutuksi tullut Susanna Koski, 36, putosi eduskunnasta viime vaaleissa keväällä 2019.

– Heti vaalien jälkeisenä maanantaina päätin, että teen tästä parasta, mitä minulle on tapahtunut. On otettava itse ohjat tulevaisuuden suhteen, Koski sanoo.

Hän toimii nyt yksityisyrittäjänä. Koski kehittää suvun maatilaa Pohjanmaalla sekä konsultoi yhteiskunnalliseen toimintaan liittyviä asioita eri asiakkaille. Työn alla ovat myös tohtoriopinnot.

– Olen nauttinut yksityisyydestä sekä siitä, että olen voinut olla vahvasti läsnä omassa lähipiirissäni ja yhteisössäni. Lähipiiri on ollut erityisen tärkeä koronan aiheuttamassa suuressa epävarmuudessa.

Yllättävien muutosten keskellä tarvitaan henkistä kapasiteettia ja joustavuutta, resilienssiä, Koski sanoo.

– Olen tiennyt jo ennen koronaa, että minulla on poikkeuksellisen vahva resilienssi ja paineensietokyky. Se on monessa tilanteessa hyvä ominaisuus, koska sen avulla pysyy toimintakykyisenä.

Kokoomusnuorten silloinen puheenjohtaja Susanna Koski syyskuussa 2013.

Politiikka kuuluu yhä vahvasti Vaasan kaupunginvaltuutettuna toimivan Kosken elämään.

– Poissaolo eduskunnasta tekee pelkästään hyvää niin poliitikkona kuin ihmisenä.

Seuraavat eduskuntavaalit ovat runsaan vuoden kuluttua keväällä 2023.

– Olen vakavasti kiinnostunut seuraavista eduskuntavaaleista.