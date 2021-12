Jengien välienselvittelyssä kuollut lahtelaismies on aiemmin ollut rikollisjengi Cannonballin jäsen.

IS:n tietojen mukaan Lahden epäillyssä jengimurhassa kuoli 1977 syntynyt lahtelaismies, joka toimi paikallisen liivijengiporukan asekersanttina.

Poliisin tutkintaoperaatio oli tiistaina käynnissä samaisen liiviporukan kerhotiloissa Lahdessa. Hallitila sijaitsee teollisuusalueella Voimakadun ja Väinämöisentien risteyksessä.

Mies on lisännyt sosiaalisen median avoimille tileilleen runsaasti jengitoimintaan liittyviä kuvia. Hän on kuvissa sonnustautunut asekersantin (sergeant at arms) liiveihin.

Perinteisesti jengihierarkiassa asekersantin kontolla on muun muassa ryhmän turvallisuuteen ja kurinpitoon liittyviä vastuita.

Kuollut asekersantti on aiemmin kuulunut moottoripyöräjengi Cannonballin Heinolan alaosastoon. Hän oli vuonna 2014 syytettynä oikeudenkäynnissä, jossa syyttäjä vaati rangaistuksia lähes 30:lle Cannonballiin kytkeytyneelle henkilölle.

Syyttäjän mukaan mies oli Cannonball MC Heinolan jäsen. Hän esitteli oikeudessa todisteina muun muassa listoja kerhotilojen niin sanotuista väijyvuoroista. Väijyjen tehtävänä oli syyttäjän mukaan muun muassa huolehtia juomista ja vastata baarin toiminnasta.

Syyttäjä vaati asekersantille ja useille muille rangaistusta järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta, mutta käräjäoikeus hylkäsi syytteen. Ryhmän rikollisesta luonteesta ei oikeuden mukaan esitetty tarpeeksi näyttöä.

Oikeus hylkäsi myös asekersantin alkoholirikos- ja veropetossyytteet, jotka liittyivät alkoholin myyntiin kerhotiloissa.

Lahdessa toimiva liiviryhmä ei ole valtakunnallisesti yleisesti tunnettu, eikä poliisi ole ottanut kantaa sen luonteeseen.

Tunnuksiinsa porukka on ammentanut visuaalisia elementtejä Suomen lipusta ja viikinkimaailmasta. Facebookissa porukan suljetussa tukiryhmässä on lähes 600 jäsentä.

Facebook-tilin kuvauksessa ryhmästä kerrotaan seuraavaa:

– Lahdessa toimiva, tulevaisuudessa varmasti näkyvä porukka joka etsii uusia kasvoja ja kannustusta toiminnalle. Olemme voittoa tavoittelematon ryhmä joka haluaa saada aikaan hyvää ja saada myöskin itseään ja nimeään tunnetuksi.

Sosiaalisessa mediassa kerrottujen tietojen perusteella kerhotilalla Lahdessa on vietetty viime kesänä avajaisia ja toiminta kytkeytyy ainakin osittain moottoripyöräilyharrastukseen.

Murhan lisäksi poliisi tutkii murhan yritystä. Virkavalta ei ole toistaiseksi vahvistanut, mitkä kaksi ryhmittymää välejään ovat sunnuntai-iltaisessa tapaamisessaan selvitelleet, mutta osalla asianosaisista on poliisin mukaan kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Poliisin mukaan kymmenkunta epäiltyä on otettu kiinni.

Tapauksen tutkinnanjohtaja ei aamupäivällä kommentoinut Ilta-Sanomille, kuuluvatko kuollut henkilö ja murhan yrityksen kohteeksi joutunut henkilö samaan ryhmään. Tutkinnanjohtaja piti omanaan myös tekotapaan liittyvät tiedot.

Poliisi vahvisti, että epäillyt rikokset tulivat tietoon hätäkeskukseen soitetun puhelun perusteella.