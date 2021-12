Mielikuvissa karhu on söpö mättäällä istuva mietiskelijä. Tarvittaessa tämä satoja kiloja painava eläin on myös tappava peto.

Tätä paikkaa ei saa näyttää kuvissa. Voin kuvailla sen teille. Paksujen kalterien takaa kuuluu murahtelua, maiskutusta ja jysähtelyjä, kun yli 300-kiloiset eläimet ryntäävät kohti ruokintakaukaloita. Yhtäkkiä yksi niistä pysähtyy ja nostaa katseensa. Haalean ruskeista silmistä katsoo suoraan kuolema ja otan askeleita taaksepäin, vaikka välissämme on turvalliset kalterit ja ovi on lukittu munalukolla.

Vain hetkeä aiemmin olen seisoskellut ulkona auringonvalossa ja nauranut, kuinka Ähtärin eläinpuiston Joonatan-karhu suloisesti kökötti lasten leikkipuistolta näyttävässä tilassa metallisen kiipeilykaaren päällä. Pyöreä, mököttävä hahmo osui suoraan sydämeen ja karhujen muksahtelu laajassa ja avoimessa ulkotarhassa oli hellyttävää ja sydäntä lämmittävää.

”Toi on niin mood”, tokaisen ystävälleni, kun Joonatan äheltää pyöreän takamuksensa kiipeilytelineeltä puunrunkoa pitkin oksanhaaraan istumaan. Kikatamme molemmat ja kamerat syöttävät todisteita Instagramiin.

Karhu on aiheuttanut Suomessa kahdenkymmenenviiden vuoden sisällä yhden ihmisen kuoleman. Vaikka sillä ei pääse vielä Suomen vaarallisimpien eläinten top viiteen, voidaan vertailukohtana pitää vaikkapa sutta, joka on viimeksi aiheuttanut kuoleman 1800-luvulla.

Silti mesikämmeniin suhtaudutaan kuin söpöihin palleroisiin koiriin tai muihin harmittomiin eläimiin. Tästä suhtautumisesta johtuu myös kuvauskielto Ähtärin Karhulan ruokintatilassa, jossa karhujen ja ihmisten välissä on tukevat kalterit. Ihmiset kauhistuvat nähdessään kuvia, joissa palleroiset karhut ovat kaltereiden takana. Vaikka karhut pääsevät ruokintatilasta vapaasti poistumaan takaisin suureen ja avaraan aitaukseen.

Luonnonvaraiset karhut aiheuttivat kohun viimeksi loppukesästä, kun viranomaiset tiedottivat useasta Itä-Suomessa liikkuvasta karhusta, joilla oli pienpetoansat tassuissaan. Osalla ansoihin astuneista karhuista oli mukanaan myös poikasia. Viranomaiset päätyivät antamaan karhuista lopetuskehotuksen sen jälkeen, kun asiantuntijat olivat arvioineet, että pennut pärjäisivät luonnossa yksinkin.

Emokarhujen hengen puolesta vetosi muun muassa tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio. Elokuussa poliisi ilmoitti, että Lieksan suunnalla vaeltanut emokarhu oli saatu kaadettua, samoin kuin kaksi sen pennuista.

– Se on ainoa nettipalaute, mitä olemme karhuista saaneet, että miten voimme olla niin sydämettömiä, että emme voineet ottaa niitä pentuja tänne, huokaisee Ähtärin intendentti Marko Haapakoski.

Hän selventää, että ihmisen ruokkimaa karhua ei voi koskaan enää palauttaa luontoon, sillä se olisi vaaraksi sekä itselleen että ihmiselle.

– Karhu on hyvin pitkäikäinen eläin, joten sen hoitoon pitää sitoutua kymmeniksi vuosiksi, jos karhun pelastaa.

Kun karhu lontustaa rauhakseen, se siirtää molempia saman puolen jalkoja samanaikaisesti. Alla oleva animaatio havainnollistaa, miten karhun jäljet syntyvät.

Ähtäriin olisi ollut pelkästään tänä vuonna tulossa viisi tai kuusi pelastettavaa pentua viranomaisilta, mutta tarhan kaikki omat tilat ovat jo käytössä. Karhuaitauksissa asustavat 30-vuotias Mimmi 10-vuotiaan Jaki-poikansa kanssa sekä viereisessä tarhassa 5-vuotiaat veljekset Kasper, Jesper ja Joonatan. Haapakoski huomauttaa, että jossain vaiheessa myös kolme veljestä joudutaan erottamaan urosten kasvaessa.

Ähtärin karhut ovat niin villejä kuin eläintarhassa syntyneet eläimet voivat olla. Intendentti Haapakosken mukaan karhu kesyyntyy helposti, etenkin jos sitä on pulloruokittu pennusta lähtien.

– Kerrotaan, että Venäjällä on kaikki mahdollista, siellä voi olla kerrostaloasunnossa mummo ja kaksi aikuista karhua sulassa sovussa.

En osaa arvioida, onko kyseessä puolikas vai kokonainen vitsi.

Kaikki viitteet Ähtärin karhujen hellyttävästä palleromaisuudesta tai etäisestä kesyydestä ovat tiessään ruokinta-alueella, kun autonrenkaan kokoisesta päästä minua tuijottaa villi luonto ja pitkät, veitsenterävät kynnet kauhovat ruokasammioita.

– Kannattaa pitää metrin turvaväli kaltereihin, karhut ovat aika vikkeliä ja ulottuvat yllättävän pitkälle, intendentti Haapakoski varoittaa.

Kehotus on turha, kunnioitus metsän kuningasta vastaan nousee jostain syvältä vaistosta.

” Karhut ovat aika vikkeliä ja ulottuvat yllättävän pitkälle.

Karhu on ollut osa suomalaisten eloa jo tuhansien vuosien ajan. Varhaisin arkeologinen karhulöydös on 10 000 vuoden takaa Savukosken Soklista Lapista.

Kansantarujen mukaan karhun on ajateltu polveutuneen jumalista ja ihmisen puolestaan karhusta. Metsän kuningasta on kunnioitettu, vaikka sitä on metsästetty. Metsästyksessä on kuitenkin nähty vahvoja rituaalisia piirteitä karhupeijaisineen. Peijaisten, joista käytettiin nimitystä myös ”karhun häät”, jälkeen kaadetun karhun kallo ripustettiin pyhään honkaan.

Tunnetuin kuvaus karhunpeijaisista on 1600–1700 luvun vaihteessa nuoren papin kirjoittama ”Viitasaaren teksti”, jossa kuvataan peijaiset yksityiskohtaisesti. Karhua kunnioitettiin ja nukkuvaan karhuun ei saanut koskea. Kaato hoidettiin keihäillä ja tarvittavat loitsut ja kiroukset luettiin ruhon äärellä.

Nykykarhu voi Suomessa hyvin, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Ilpo Kojola. Vielä 1950–1960-luvuilla karhuja arvioitiin olevan Suomessa vain 150 yksilöä. Vuonna 2020 Luken arvion mukaan Suomessa tallusti noin 2400–2500 otsoa. Syyt kannan kasvuun löytyvät asennemuutoksista.

– 1800-luvun lopussa karhu, kuten muutkin suurpedot, nähtiin vain uhkana, joka piti kitkeä pois, Kojola kertaa.

Uhan lisäksi karhu nähtiin myös kiehtovana riistaeläimenä. Tämä osaltaan auttoi myös karhun paluussa.

– Jo ennen kuin karhuja ryhdyttiin suojelemaan lainsäädännöllä muutamat itäsuomalaiset riistanhoitoyhdistykset päättivät rauhoittaa karhun kokonaan alueillaan. He ajattelivat, että karhua pitää suojella, jotta se jatkossakin säilyisi metsästettävänä eläimenä.

60 vuotta sitten tehdyt ajatukset osuivat kohdalleen. Nykyisin Itä-Suomeen vaeltaa vuosittain tuhansia metsästäjiä, jotka toivovat pääsevänsä osingoille harvinaisesta karhunkaadosta.

Alla olevalla videolla kuvaa Ähtäristä keväältä 2015, karhujen herätessä talviuniltaan.

Karhuun törmääminen villissä luonnossa ei ole helppoa. Sekä intendentti Haapakoski että tutkijaprofessori Kojola ovat molemmat ottaneet osaa lähestymistutkimuksiin, joissa luonnossa yritetään lähestyä pannoitettua karhua.

– Tutkija istui autossa ja tarkkaili tutkasta, miten lähelle karhua pääsin. Lyhin matka itselläni oli noin 30 metriä, ja minulla ei vielä silloinkaan ollut mitään käsitystä siitä, että karhu oli niin lähellä, Haapakoski muistelee.

Tutkimusprofessori Kojola muistelee nähneensä tutkimuksen aikana luonnossa tuoreen makuupainauman ja riivittyjä mustikanvarpuja sekä kerran myös lammen takana pakenevan karhun.

– Karhu ei kuitenkaan välttämättä pakene kauas horisonttiin, vaan se voi kaartaa melko lähellekin uuteen piiloon, hän toteaa.

Kaksijalkaisen poistuttua karhu käy nuuhkimassa ihmisen jäljet, josko paikalla kävi joku eläimelle tuttu. Kojola arvioi, että karhu oppii hajusta tunnistamaan samalla apajalla kerran toisensa jälkeen käyvän marjastajan.

Kuuntele alta metsän kuninkaan ääninäyte.

Vuosisadan takaisen vainon jälkeen ihmiset ja karhut ovat siis oppineet elämään hyvinkin kylki kyljessä, Itä-Suomessa tiiviimmin ja Länsi-Suomessa harvemmin. Kojola kertoo, että yhteiselo on edennyt niin pitkälle, että keväisin emokarhut voivat turvautua epätavalliseen pelastusmenetelmään pentuja suojellakseen: Ihmiskilpeen.

– Uroskarhut pyrkivät tappamaan emon poikaset, jotta emo tulisi uudestaan kiimaan jo saman kesän aikana ja uros saisi juuri omat geeninsä jatkoon. Emokarhut puolestaan pyrkivät puolustamaan pentujaan viimeiseen asti. Jotkut emot ovat oppineet, että urokset eivät seuraa asutuksen lähelle, joten sinne mentäessä pennut ovat turvassa.

Suomen karhukannan geneettinen monimuotoisuus on viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana kasvanut poronhoitoalueen eteläpuolella. Kojolan mukaan syynä on voimakas tulomuutto suuresta ja tiheästä venäläisestä karhukannasta. Pohjois-Suomessa geneettinen diversiteetti on ollut tasaisesti korkeampi kuin etelämpänä.

Ähtärissä Mimmin, Jakin, Kasperin, Jesperin ja Joonatanin ruokakourut alkavat pilkottaa tyhjyyttään. Karhut lyllertävät kurkkimassa toistensa ruokailupaikkoja hämmästyttävän samaan tapaan, kuin kotonani purkkiruokaa päivystävät lemmikkikissat.

Huomaan, kuinka ajatukseni valuu kuoleman koneesta taas kohti pörröistä nallukkaa, jonka pyöreitä korvia haluaisin pöyhiä. Ehkä tässä piilee karhun ja suomalaisen ihmisen rauhanomaisen rinnakkaiselon ydin. Karhu on tarpeeksi pelottava, jotta sitä kunnioitetaan, mutta silti niin hellyttävä, ettei sitä hennota suden tapaan vainota.

Jutun karhukuvat on otettu vuosina 2011–2016 Ähtärin eläinpuistossa.