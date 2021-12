Teidät on kutsuttu salaseuran istuntoon, koska olette lottomiljonäärejä... valitkaa pöytänne.

Mitäs me miljonäärit

Olympiastadionin katveessa Urheilumuseon uumenissa kokoontui menneenä syksynä jopa salaseuraksi salamyhkäinen joukko suomalaisia.

Salaseuran kokoontumisen tarkkaa päivämäärää ei kerrota tässä artikkelissa.

Syy on yksinkertainen.

Salaseuralaiset eivät halua, että jossain päin Suomea aletaan ynnäillä, eivätkös ne Pökköperän Ahti ja Tuula juuri silloin lähteneet sillä taksilla, vaikka eivät ikinä...

Suurin osa Urheilumuseoon puolisoineen saapuneista salaseuralaisista ei entuudestaan tuntenut toisiaan. Poikkeus olivat ne, jotka olivat vartioineet yhteistä salaisuutta.

Porukalla. Porukan jäseninä.

Jari Kurrista oli paikalla paita, hän ei ole lottomiljonääri, vaan tienasi miljoonansa pelaamalla ilman onnea.

Pääkallopaikka. Salaseura kokoontui tuntemattomaan aikaan Urheilumuseon uumenissa.

”Terve, mitäs miljonääri, oletan, että olet sellainen”, muita rempseämpi tervehti jokaista uutta tuttavuutta. Hyvä sutkaus ei huonone kierrättämällä. Etenkään, jos se on arjessa vähällä käytöllä.

Moni haki aluksi turvaa tutuista kengänkärjistä.

Oli heitäkin, jotka olivat jännittäneet ”kehtaako tulla ollenkaan, kun siellä on niin rikkaita ihmisiä, minähän olen vain tällainen tavallinen suomalainen...”

Tavallinen ja tavallinen.

Salaseurat jaetaan elitistisiin, mystillis-okkultistisiin, uskonnollisiin, puolisotilaallisiin, sotilaallisiin ja rikollisiin salaseuroihin. Urheilumuseossa kokoontunut salaseura oli mitä suurimmassa määrin elitistinen.

Se määrä ei ole salaisuus. Vähintään miljoona euroa piti olla voitettuna lotossa, että pääsi tapaamaan muita miljonäärejä, jakamaan ajatuksia, tunteita ja kokemuksia.

Antamaan vertaistukea.

Yhtä tuttu kuin DDR:n nukkumatti ja melkein yhtä tuttu WWF:n kuin panda. Lottotyttö.

Miljonäärejä ruokittiin huolella, ettei miljonäärien veren sokeri päässyt laskuun.

Helppoa ei ole Suomessa edes miljonäärillä, mikäli hän on tehnyt omaisuutensa lottoamalla. Lottomiljonääri on vapaata riistää. Vaikka suomalaiset suhtautuvat romanikerjäläisiin karsaasti, pyytelevät he kerkeästi rahaa ventovierailta lottovoittajilta aivan kuin kerjääminen olisikin maan tapa.

Tämän saivat tuta ensimmäiset lottovoittajat. Heidän jälkeensä tulleet ovat osanneet varoa. Siksi omilla kasvoillaan esiintyvä lottovoittaja on Suomessa lähes vuoristogorillaan rinnastuva harvinaisuus.

Yli 10 miljoonaa riitti.

” Voittosumma oli mielestäni: Onneksi järjellinen.

Salaseuran rahvasta.

Lottoaminen alkoi 50 vuotta sitten. Joulun tienoo täyteltiin ruudukoita ja ensimmäinen potti arvottiin 3. tammikuuta 1971.

Tämä on syy, miksi Veikkaus kutsui salaseuran koolle Urheilumuseoon. Pallonpyöreiden juhlistaminen. Viisikymppisten. Voittajien tapaamisia Veikkaus on järjestänyt ennenkin, mutta tällä kertaa kaikki oli paljon isompaa.

Kutsutut edustivat kahdeksaa eri päävoittoa ja yhteensä 46,8:aa miljoonaa euroa. Mukana oli sekä Top 10 -sarjan jättipottien henkilökohtaisen sarjan voittajia että kirkkovenesarjassa onneaan koetelleita porukkavoittajia, mutta jälkimmäisetkin olivat henkilökohtaisia miljonäärejä joka Iikka ja Iines.

Ei vieraskirja, vaan eräänlainen ystäväkirja. Tunteiden ja ajatusten ylös kirjaamiseksi.

Miljonäärin ulkoruokintakausi. Kotona sitten taas vaatimattomammin.

” Kovin etäällä salaseuralaiset olivat siitä lottovoittajan karikatyyrista, Euroopan omistajasta, joka olisi lottovoittaja Uuno Turhapuron tavoin investoinut supikoiraturkkiin, leopardiuimahousuihin, kahteen Mersuun ja haaremilliseen naisia.

Heti vaatenaulakolla saattoi nähdä, että kovin etäällä salaseuralaiset olivat siitä lottovoittajan karikatyyrista, Euroopan omistajasta, joka olisi lottovoittaja Uuno Turhapuron tavoin investoinut supikoiraturkkiin, leopardiuimahousuihin, kahteen Mersuun ja haaremilliseen naisia.

Aluksi ujosteltiin.

Ne, joille se oli mahdollista, menivät turvallisiin pöytiin, joissa oli oman voittoporukan jäseniä. Sentään entuudesta jotenkin tuttuja.

Pian tunnelma vapautui ja huudeltiin jo naapuripohatoiden pöytiin.

Veikkaus oli järjestänyt pikkupurtavan ja nieltävän painikkeeksi ohjelmaa. Taikuri esitti temppuja, joissa rahaa katosi ja löytyi. Kuultiin tunnetun urheilijan lähettämä tsemppitervehdys ja katsottiin videoita.

Yli 10 miljoonan voitto muutti elämän rahakkaammaksi. Pientä miljonääri-ironiaa.

” Haluaisin sanoa muille lottoajille: Pää kylmänä.

Riittävästi rahaa, yllättäen.

Pohjimmiltaan miljonäärikin on leikkivä lapsi. Illan hitti oli mahdollisuus kokeilla MTV:n Speden speleistä tuttua nopeuspeliä.

Pohatat saivat myös tilaisuuden hypistellä ensimmäisen lottotytön Hilkka Kotamäen univormuun kuulunutta legendaarista vyötä.

Tietyn sukupolven suomalaiset muistavat hyvin tuon vyön, joka erosi keskiaikaisesta siveysvyöstä sikäli, että lukon paikalla oli kilpi, jossa luki lotto. Vyön paikkakin oli ylempänä, vartalon kapeimmalla kohdalla.

Vesirajassa oli mekonhelma.

”Aika nafti”, kuului kommentti vyöstä.

Lottotyttö Hilkka Kotamäen kuuluisaa lottovyötä päästiin kokeilemaan ja riittämättömän lyhyeksi havaittiin.

Tosi asia taisi olla, ettei lottotytön vyö riittänyt kenellekään kolmestakymmenestä vieraasta eikä syy ollut ainakaan kaikilla miljonäärien ulkonaiseen stereotypiaan usein ja epäreilusti liitetty möhömaha.

Yhtä epätoivoista olisi ollut lottotytön mekon sovitus. Senkin mahtuminen olisi jäänyt haaveeksi, kuten loton päävoitto useimmille suomalaisille.

Kun seitsemän tuntia – lottopallojen määrä muuten – oli pyörähtänyt, isäntien piti ystävällisesti mainostaa juhlien olevan ohi. Osa salaseuralaisista jatkoi tutustumista ja vertaistukea Helsingin yössä, mutta tarina ei kerro, miten salassa miljoonat siellä pysyivät, kun arvottiin jo lisätunteja.

Mistä salaseurassa puhuttiin?

Tunnustelujen jälkeen miehillä korostui ajoneuvopuoli ja naisilla kotipiirin kohentaminen. Uusi traktorikin mainittiin. Se oli ollut emännän idea.

Teidät on kutsuttu salaseuran istuntoon, koska olette lottomiljonäärejä... valitkaa pöytänne.

Vertailtiin kokemuksia voiton sijoittamisesta ja voiton salaamisesta.

Annettiin vinkkejä, sijoittamiseen ja salaamiseen.

Yksi yhteinen kokemus tai evästys oli miettiä äärimmäisen tarkasti, keille voitosta voi kertoa. Siinä on ero, kertoako ”vain ydinperheelle” vai ”vain lähimmälle kaveripiirille”.

Toinen vinkki liittyi auton hankintaan. Jos ostaa uuden, ei pidä mainostaa, mitä ”herkkuja” siinä on. Tavallinen ei-miljonääri suomalainen vaistoaa oudot epäsuhtaiset herkut herkästi. Niistä kannattaa nauttia visusti auton sisällä.

Yksi miljonääri oli huoltoasemalla kuunnellut, kuinka naapuripöydässä arvailtiin ”kenellä se lappu oli”. Kuumottihan sellainen rooli, tähtistatus taivaalla, joka oli onneksi pimeä, vaikka pelätä piti, että joku sytyttää valot.

Eräältä pohatalta oli kysytty suoraan ”oletko se sinä”.

”En tarvitse enää voittoja, minulla on riittävästi.”

” Hulluin voitolla tekemäni asia on: Ostin vanhuuden asunnon.

Ison rahan voittaja neuvoo kuitenkin pitämään päivätyön.

Mitä siihen voi sanoa muuta kuin valehdella ja toivoa, etteivät rahankuvat näy silmissä, kuten sarjakuvissa. Sekin neuvo kuultiin, että koska uskottava valehteleminen on aika vaikeaa, kannattaa aktiivisesti välttää tilanteita, joissa sellaiseen voi ajautua.

”Matalaa profiilia.”

Salaseurassa tunnelma oli tietysti erilainen kuin kotipitäjän huoltoasemalla. Urheilumuseossa saattoi kerrankin olla rauhassa oma itsensä, suomalainen lottomiljonääri. Saattoi rentoutua ja puhua miljoonistaan (tai siitä yhdestä) kohtalotovereidensa ja vertaistensa kanssa. Kasuaalisti.

Omalla nimelläkään ei tarvinnut esiintyä, jos ei halunnut, eikä kertoa kotipaikkaa, mutta yhtä hyvin saattoi heittää naamiot nurkkaan ja niin moni tekikin.

”Ai te olitte ne voittajat!”

Lottoleivos oli lähes eroottinen.

” Matkustettiin kuten ennenkin, mutta vähän ylellisemmin.

Esittelykierrosta ei pidetty kuten on yleensä tapana, jos koolla on toisilleen entuudestaan tuntemattomia. Ei mitään vaivaannuttavaa ”olen rouva Virtanen tuolta Tampereen läheltä, kylmäkkönä yhä työskentelen, mieheni Jarmo voitti sen viiden miljoonan potin silloin toukokuussa...”

Moni miljonääri tunnisti ja jakoi kokemuksen siitä, että kun vihdoin olisi ollut rahaa tehdä kaikkea mahdollista, aluksi ei tehty paljon mitään ja myöhemminkin vain aika lailla maltillisesti jotain.

Elämä ei mullistunut, mutta siihen tehtiin tasokorjauksia, työtunteja alas, vapaa-aikaa ylös. Matkustettiin kuten ennenkin, mutta vähän ylellisemmin. Autettiin lapsia taloudellisesti.

Pelkkä onni ei riittänyt, tarvittiin ihme.

” Voitto vaikutti työntekooni siten, että: jatkoin työtä 8 kuukautta ja sitten sain virkavapaata.

Elämä on rauhoittunut.

Hyväntekeväisyyttäkin oli harrastettu ja ”paikkakunnan urheiluseuraahan sitä mielellään tukisi, mutta siitä voisi jäädä kiinni...”

Ajatuksiaan ja tuntemuksiaan miljonäärit kirjoittivat Veikkauksen tuomaan ystäväkirjaan, Voittajakirjaan.

Kun noita hellyttäviä tekstejä lukee, viimeistään ymmärtää lottovoittajankin olevan yksi meistä, yhtä hämmentynyt elämän edessä ja keskellä.

Vain aika paljon rikkaampana.

Tämän artikkelin kuvaukset perustuvat Veikkauksen isäntäväen ja emäntien kertomiin muistikuviin. Jokainen heistä isännöi yhtä pöytää.