F-35 on muutakin kuin ase – se on lentävä tiedustelu­järjestelmä, joka kuuntelee Venäjää herkin korvin

Ilmavoimien tuleva monitoimihävittäjä lisää huomattavasti Suomen tiedustelukykyä. F-35 kerää automaattisesti tietoa aina kun se on ilmassa.

Suomen valitsema Lockheed Martin F-35A on tehokas väline tiedusteluun, valvontaan ja maalinosoitukseen. Tämä tehtäväalue oli HX-hankkeessa niin tärkeä, että asiantuntijat antoivat sille 20 prosentin painoarvon vertaillessaan hävittäjätarjokkaiden sotilaallista suorituskykyä.

F-35A:n elektromagneettisella spektrillä ja infrapuna-alueella toimivat sensorit keräävät tietoja automaattisesti, kuormittamatta lentäjää. Kerätty tieto voidaan analysoida lennon jälkeen tukikohdassa.

Suomella on Venäjän kanssa yhteistä rajaa yli 1 300 kilometriä. Suomen ilmavoimien F-35-koneet voivat periaatteessa imuroida järjestelmiinsä paljonkin tietoa siitä, mitä Venäjän rajan takana tapahtuu. F-35 on huomattava lisä Suomen tiedustelukykyyn.

Koneet voivat myös jakaa lentotehtävän aikana tilanne- ja maalitietoa reaaliaikaisesti sekä keskenään että johtokeskuksen kanssa. Niissä on normaalin Nato-yhteensopivan datalinkin lisäksi kehittyneempi monitoimilinkki, jonka tiedonsiirtokyky on suuri. Linkki on tarkasti suunnattu. Se vähentää koneen riskiä tulla havaituksi.

F-35 kerää suuret määrät tietoa aina noustessaan ilmaan. Se voi tehdä tiedustelua ja valvontaa samaan aikaan muiden lentotehtävien kanssa.

Elektroniset järjestelmät seuraavat sähkömagneettista spektriä ja paikantavat radiotaajuuksilla säteileviä kohteita: missä on hävittäjätutkia, ilmapuolustuksen valvonta- ja maalinosoitustutkia ja muita lentokoneita. Ne etsivät ja paikantavat radiosignaaleja ja muita herätteitä maastossa ja merellä. Tekoälyn avulla koneen tietokone luokittelee signaalit ja vertaa niitä ”kirjastoon”, johon on tallennettu vastustajan järjestelmien elektronisia sormenjälkiä. Näin kone tarjoaa lentäjälle vaihtoehtoja päätöksentekoa varten: mitä aseita hänen tulisi käyttää mitäkin maalia vastaan.

Tätä kaikkea varten F-35 vaatii tietojärjestelmän, jossa on paljon laskentatehoa ja tekoälyä.

– F-35:n ”taikajuoma” ei ole koneen rooli taistelijana. Se on tehokkaiden, nousevien teknologioiden käyttäminen: tekoälyn, koneoppimisen ja niihin liittyvien kyvykkyyksien. Tämä lisää eksponentiaalisesti Yhdysvaltain ja sen liittolaisten operaatiotempoa, jotta ne voivat taistella alivoimaisina mutta silti saavuttaa päättäväisesti voiton, kirjoittaa Yhdysvaltain entinen apulaispuolustusministeri ja merijalkaväen kenraali Wallace Gregson verkkolehti Real Clear Defenselle.

” F-35:n ”taikajuoma” ei ole koneen rooli taistelijana. Se on tehokkaiden, nousevien teknologioiden käyttäminen.

Tiedustelutieto on arvokasta. Kauppatavaraa.

F-35:stä liikkuu tarinoita, joiden mukaan koneen kyydissä on aina takamatkustajia. Niiden mukaan lennolla kerätty data lähtisi koneesta aina sekä omaan kotipesään että ”kavereille”: Yhdysvaltain puolustusministeriölle Pentagonille ja keskustiedustelupalvelu CIA:lle.

Huhut johtuvat siitä, että kaikki F-35-koneet on kytketty maailmanlaajuiseen logistiseen Alis-tietojärjestelmään, joka on satelliittiyhteydessä Yhdysvaltoihin. Jokaisen koneen pitää tietyin väliajoin olla yhteydessä huoltoserveriin, jotta tiedot koneen komponenttien ja ohjelmistojen tilasta voidaan tallentaa. Logistinen tietojärjestelmä voi samalla saada tietoa myös koneen lentotehtävistä.

Logistista tietojärjestelmää uusitaan parhaillaan. Uuden, Odiniksi kutsutun alustan ja ohjelmiston kehitystyö on kuitenkin viivästynyt. Odinista pitäisi tulla tietoturvaltaan ja käytettävyydeltään parempi kuin edeltäjästään Alisista.

Valmistaja kiistää tiedot salatuista takamatkustajista. Lockheed Martinin mukaan lennoilla kerätty data on käyttäjien omaisuutta, ja sitä voidaan jakaa toisille vain jos kansallisesti niin päätetään.

Lue lisää: Näin F-35-hävittäjää on käytetty taistelussa – ”Koneella on uskomattomia toiminta­­kykyjä”

Toisinaan datan jakamisesta on käyttäjälle hyötyä.

Näin kysymystä pohti johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak Ulkopoliittisen instituutin verkkoseminaarissa maanantaina.

– Järjestelmä on ikään kuin matkapuhelin, jossa voi valita kuinka paljon tietoa haluaa jakaa. Joskus informaation jakamisesta hyötyy. Voin antaa itsestäni tietoja, joista saan vastineeksi ilmaista palvelua tai muuta, Salonius-Pasternak sanoi.

Jos käyttäjä päättää jakaa tiedustelutietoa, hän saa yleensä vaihdossa samanlaista tavaraa: kumppanien keräämää tietoa. Suomen F-35:t voisivat vaihtaa tätä tietoa verkottumalla suoraan esimerkiksi Norjan ilmavoimien F-35-koneiden kanssa.

Salonius-Pasternakin mukaan tiedustelutietojen vaihto vaatii tapaus tapaukselta -harkintaa.

– Suomi ja Norja voisivat jakaa keskenään paljon dataa. Mitä jaetaan – se on poliittinen päätös, Salonius-Pasternak arvioi.

” Järjestelmä on ikään kuin matkapuhelin, jossa voi valita kuinka paljon tietoa haluaa jakaa.

Tutkijan mukaan toimintatavat datan jakamisessa rauhan aikana voivat olla erilaisia tilanteesta riippuen: onko kyseessä esimerkiksi harjoitus vai operatiivinen tunnistuslento.

Myös Itämeren alueella lentää F-35-koneita. Tanska on tilannut niitä, ja Italian ilmavoimat käyttää samaa kalustoa Naton järjestämässä Baltian alueen ilmapäivystyksessä. Tällöin Suomen lähin F-35-tukikohta on Ämari.

F-35:n järjestelmät keräävät, käsittelevät ja luokittelevat automaattisesti tietoa ympäristöstä. Lentäjä saa tarvitsemansa tiedon ohjaamon laajalle kosketusnäytölle (kuvassa demonstraattorin malli) ja kypärän visiirinäytölle.

Logistinen tietojärjestelmä sen sijaan on kaikkien F-35-käyttäjien työväline. Ilman sitä F-35-koneita olisi vaikeaa pitää ilmassa. Järjestelmä valvoo koneiden kuntoa, tekee ennusteita ja antaa mahdollisuuden päästä vikoihin kiinni jo ennen komponenttien hajoamista.

– Luulisin, että päätönteko (datan jakamisesta) on helpointa koneiden huoltoon liittyvissä asioissa. Kun useat maat käyttävät samoja koneita, saadaan tietoa osien keskimääräisestä käyttöiästä. Data on tietenkin aina parempaa – ja tekoälylle käyttökelpoisempaa ennustettaessa osien vaihtotarpeita – kun käytössä on satoja tuhansia datapisteitä eikä vain omia tietoja.

Tositilanteessa, kriisin ja sodan aikana, on tiedustelutiedon keruulla ja jakamisella suuri merkitys, operatiiviselta tasolta aina taktisiin taistelukentän tilanteisiin saakka. Modernia sotaa käydään eri puolustushaarojen yhteisin operaatioin, ja yhdessä samanmielisten kumppanien kanssa. F-35-hankinnan myötä ilmavoimista tulee yhä keskeisempi kaikkien puolustushaarojen tarvitseman tilannekuvan tuottaja.

Yhdysvallat kehittää jo järjestelmää, jolla F-35 voisi lähettää kriittistä tilanne- ja maalitietoa suoraan taistelukentällä toimiville maavoimien yksiköille. Näin dataa ei tarvitsisi kierrättää johtokeskuksen kautta. Se lyhentää viivettä ja nopeuttaa päätöksentekoa kiihkeissä taistelutilanteissa. Tällaiset kyvyt tulevat aikanaan mahdollisesti myös Suomen puolustusvoimien käyttöön.