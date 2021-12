Koiramessut kerää yhteen tuhansia ihmisiä – näin Kennelliitosta vastataan ihmisten pelkoihin kytemässä olevasta viruslingosta

Pelkästään koiransa näyttelyyn tuovia on ilmoittautunut päivää kohden noin 7 000 henkeä, joista osa on ulkomailta saapuvia.

Tulevana viikonloppuna järjestettävien Koiramessujen odotetaan keräävän Helsingin Messukeskukseen tuhansia ihmisiä. Useat Ilta-Sanomiin yhteyttä ottaneet, ovat pelänneet tapahtuman muodostuvan viruslingoksi kun koronatartunnat ovat lisääntyneet selvästi ja uusi omikronmuunnos leviää Euroopassa.

Osallistujamäärä jää luultavasti paljon aiempia vuosia alhaisemmaksi, arvioi Suomen Kennelliiton näyttelytoimikunnan varapuheenjohtaja Kimmo Mustonen.

– Peruutuksia on tullut jonkin verran. Lippuja on ostettu hieman yli tuhat ja koiransa näyttelyyn tuovia henkilöitä on noin 7 000 päivää kohden, kertoo Mustonen.

Paikalle arvioidaan kokonaisuudessaan osallistuvan siis alle 10 000 henkeä päivässä. Kennelliiton järjestämä kaksipäiväinen tapahtuma on yleensä vetänyt vuosittain paikalle keskimäärin 15 000 osallistujaa päivässä.

Mustonen arvelee, että koska näyttelyyn on voinut ilmoittautua jo syyskuussa, jättäytyvät hyvin todennäköisesti monet ulkomailta tulevat pois nyt, kun koronatilanne on muuttunut.

– Jonkin verran on ilmoittautuneita Ruotsista, Virosta, Norjasta ja myös muualta Euroopasta.

Messujärjestelyihin on vaikuttanut viime viikkoina maailmalla levinnyt koronaviruksen omikronmuunnos.

– Ilman muuta se vaikuttaa. Ohjelmatarjontaa on supistettu ja messuosastoja on aikaisempia vuosia vähemmän. Lisäksi aikatauluja koiranäyttelykehissä on väljennetty ja porrastettu, jotta kehien laidalla olisi mahdollisimman väljää.

Mustonen ymmärtää, että uusi virusmuoto voi herättää kansalaisissa suurta huolta.

– Koronapandemia on iso huoli meille kaikille. Pyrimme toimimaan tilanteessa niin hyvin kuin näissä puitteissa on mahdollista.

Koiramessujen käytössä on kaikki Messukeskuksen kuusi iso messuhallia. Mustonen painottaa, että tapahtumassa noudatetaan viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.

– Ilmoitimme ottavamme koronapassin käyttöön heti kun se oli mahdollista. Edellytämme myös, että messuille osallistuvat käyttävät kasvomaskia.

Koronapassin käyttöönottoon on Mustosen mukaan suhtauduttu pääasiassa myönteisesti.

– Koiraharrastajat ovat jo tottuneet siihen, että harrastustapahtumissa on terveysturvallisuusjärjestelyjä.

Koiramessut on Suomen suurin koiratapahtuma. Viime vuoden messut jäivät kaikilta välistä, kun ne siirrettiin ensin tämän vuoden maaliskuulle ja sitten peruttiin kokonaan.